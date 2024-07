Ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ για τους Blur δεν αποκλείει επιστροφή του συγκροτήματος

Ο σκηνοθέτης νέου ντοκιμαντέρ για τους Βlur είπε ότι θα τον εκπλήξει αν το βρετανικό συγκρότημα δεν επιστρέφει ξανά στις ηχογραφήσεις και τις εμφανίσεις.

Η ταινία «Blur: To The End» καταγράφει την επιστροφή των αστέρων της Britpop το 2023 με το ένατο άλμπουμ τους, «The Ballad Of Darren» και τις «όμορφες» συναυλίες τους στο Στάδιο Γουέμπλεϊ.

Ο σκηνοθέτης Τόμπι Λ είπε ότι η ταινία προσφέρει στους θαυμαστές τη δυνατότητα να ανακαλύψουν στοιχεία για τις σχέσεις του συγκροτήματος και πώς έχουν αναπτυχθεί, καθώς τα μέλη μεγαλώνουν.

Οι Blur έγιναν γνωστοί όταν το δεύτερο single τους, There’s No Other Way του 1991, έφτασε στο νούμερο 8 στο βρετανικό chart single, προτού αποκτήσουν παγκόσμια φήμη με το τρίτο τους άλμπουμ, Parklife του 1995.

Το συγκρότημα, που αποτελείται από τον τραγουδιστή Ντέιμον Άλμπαρν, τον κιθαρίστα Γκράχαμ Κόξον, τον μπασίστα Άλεξ Τζέιμς και τον ντράμερ Ντέιβ Ρόουντρι έχει επιτύχει 13 single στο UK top 10 και επτά νούμερο ένα άλμπουμ.

Περιγράφοντας την εμπειρία του από τη συνεργασία με το συγκρότημα, ο Τόμπι Λ είπε ότι αισθάνθηκε ότι υπήρξε «παρόρμηση» να επανενωθούν και να συνθέσουν μουσική. Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι οι συναυλίες του συγκροτήματος στο Γουέμπλεϊ ήταν το τέλος, ο σκηνοθέτης είπε στο πρακτορείο ειδήσεων PA: «Θα πρέπει να μιλήσετε με το συγκρότημα γι’ αυτό, αλλά νιώθω ότι σε κάθε περίπτωση είναι σε ένα όμορφο σημείο».

«Θα έμενα έκπληκτος αν δεν έκαναν ξανά μουσική. Γνωρίζονται σχεδόν σε όλη τους τη ζωή, οπότε θα ήθελα πολύ να πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν πολλά περισσότερα» εκτίμησε.

Μιλώντας για το ντοκιμαντέρ, ο σκηνοθέτης του δήλωσε όταν κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ ότι προβάλλει τις σχέσεις, τα κίνητρα και τους ήχους της μακροχρόνιας φιλίας.

«Ακόμη και όταν διαλύθηκε το συγκρότημα δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να ηχογραφήσουμε δίσκο. Αυτό που είναι υπέροχο είναι ότι μόλις μπούμε και οι τέσσερις μαζί σε ένα δωμάτιο, είναι ακριβώς το ίδιο όπως όταν ήμασταν όλοι 19» ανέφερε ο Άλεξ Τζέιμς.

Το ντοκιμαντέρ «Blur: To The End» θα κυκλοφορήσει στις 19 Ιουλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

