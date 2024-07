Ο Μπάιντεν φεύγει αλλά δεν αναλαμβάνει… η Τέιλορ Σουίφτ

To X είχε προβλέψει ανεπιτυχώς ότι η διάδοχος του Μπάιντεν θα ήταν η Τέιλορ Σουίφτ, ευτυχώς κάτι τέτοιο αποφεύχθηκε και επικράτησε η σωστή σκέψη των Simpsons…

🚨 Taylor Swift is rumored to replace Joe Biden as the leader of the democratic party for the upcoming elections. pic.twitter.com/KTULIKC6oi July 21, 2024

The Simpsons are back at it again pic.twitter.com/fwFL4tXZ9O — kira 👾 (@kirawontmiss) July 21, 2024

Ο καλλιτεχνικός κόσμος “ενεργοποιήθηκε” άμεσα αμέσως μετά την απόσυρση του Τζο Μπάιντεν από τον εκλογικό αγώνα για την διεκδίκηση της Προεδρίας των ΗΠΑ και την ανακοίνωση υποψηφιότητας της Κάμαλα Χάρις. Πολλοί και πολλές από αυτούς/ές έχουν σταθεί ανοιχτά στο πλευρό των Δημοκρατικών και τώρα δεν είναι σίγουρα η στιγμή να “σωπάσουν”. Με αναρτήσεις στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, οι καλλιτέχνες εξέφρασαν την επιδοκιμασία τους για το συνταρακτικό βήμα του Προέδρου Μπάιντεν να αποχωρήσει και να παραδώσει τη σκυτάλη στην Κάμαλα Χάρις.

Η γνωστή τραγουδίστρια και ηθοποιός, Μπάρμπρα Στράισαν, ένιωσε την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Μπάιντεν για τη συμβολή του στην διατήρηση του δημοκρατικού πνεύματος στις ΗΠΑ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «Θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες (σε αυτόν) για την υποστήριξη της δημοκρατίας μας»

Joe Biden will go down in history as a man who accomplished significant achievements in his 4 year term. We should be grateful for his upholding of our democracy. — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) July 21, 2024

Η Μπέτι Μίντλερ, με μία σειρά από tweets, δήλωσε την “απογόητευσή” της για την ανωτέρας βίας απόσυρση του Μπάιντεν – “με πονάει που οι συνθήκες ήταν τόσο ιδιαίτερες και ιστορικές που τον αναγκάστηκε να εγκαταλείψει, χλευάζοντας ταυτόχρονα την πάντοτε αλαζονική στάση του Ντόναλντ Τράμπ : «“Ο Τζο Μπάιντεν ήταν ο χειρότερος πρόεδρος στην ιστορία” …αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε, με τον DJT, κάθε κατηγορία, είναι ομολογία».

Joe Biden is a true American patriot. He’s been a fantastic President, and it hurts that the circumstances have been so unique and historic that he was obliged to drop out. He is the rarest of politicians, a decent man who lived by his values. — bettemidler (@BetteMidler) July 21, 2024

So of course, the ever gracious Trump gives Biden another kick with his hobnailed boot as Biden steps down: “Joe Biden was the worst president in history”…but as we all know, with DJT, every accusation is a confession. Thanks for the confirmation, schmuck! — bettemidler (@BetteMidler) July 21, 2024

Η θερμή υποστηρίκτρια των Δημοκρατικών Σερ, δεν πρόλαβε να ενημερωθεί για τις εξελίξεις όσο έγραφε το δικό της Χ. «Η καρδιά μου βασανίζεται γιατί πιστεύω ότι οι δημοκρατικοί δεν έχουν ελπίδες να κερδίσουν την προεδρία με τον «Πρόεδρο Μπάιντεν», τον «Τζο» που τον αγάπησα με το που τον γνώρισα το 2008. Συμμετείχα στην καμπάνια του. Φοβάμαι ότι τώρα πρέπει να περάσει τη σκυτάλη», με τους θαυμαστές της να τη διορθώνουν: «Σερ, τσέκαρε την επικαιρότητα» είπε ο Mr. Ufo Man, «παραιτήθηκε» συμπλήρωσε ο Ιλάριο Χουνιόρ, ενώ ένας άλλος ακόλουθος της την προτρέπει να κατέβει εκείνη για πρόεδρος.

In my heart im tortured, Because I Don’t believe the Democrats Can win the Presidency With”Pres Biden” “Joe”whom I’ve Loved since we met in 2008.I

Campaigned for him I believe ITS TIME 2 PASS THE BATON. TIME 4 DEMS 2 THINK “ WAY” OUTSIDE THE BOX. MAYBE EVEN A SPLIT TICKET — Cher (@cher) July 21, 2024

Hadn’t Seen TV/Talked 2 Anyone,So Didn’t Know It Had Happened.I Believe Its Only Chance 4🇺🇸 2 Remain DEMOCRACY. DEM PARTY MUST”REALLY,” ”REALLY”

THINK OUTSIDE THE BOX.

“WINNING IS ALL”,DONT WIN

CANT CHANGE ANYTHING & THE TIMES THEY MUST BE A CHANGIN — Cher (@cher) July 21, 2024

Η ηθοποιός Κέρι Ουάσινγκτον φάνηκε ιδιαίτερα αισιόδοξη για την πορεία του Δημοκρατικού Κόμματος, επισημαίνοντας ότι η αποχώρηση του σπουδαίου ηγέτη δεν σημαίνει ότι θα ηττηθεί: “Μην κάνετε κανένα λάθος. Ο αγώνας μας τώρα παραμένει ακριβώς ο ίδιος. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποτρέψουμε μια άλλη προεδρία του Τραμπ και μια αυταρχική κυβέρνηση”. Παράλληλα, με μεγάλο ενθουσιασμό υποστηρίζει την Κάμαλα Χάρις και πιστεύει ότι είναι ικανότατη να κερδίσει: «Η Kamala Harris μπορεί και θα το κερδίσει! Πιστεύω σε αυτήν και πιστεύω σε εμάς. Πάμεεεεεε!»

In the name of democracy, @JoeBiden did a brave and bold thing. I’m tremendously grateful for his years of service – and I am awed by his selfless leadership.



Make no mistake. Our fight now remains EXACTLY the same. We must do everything we can to prevent another Trump… pic.twitter.com/HODoi7s28P — kerry washington (@kerrywashington) July 21, 2024

Ο Κεν Τζεόνγκ δήλωσε λακωνικά ότι υποστηρίζει τη νέα υποψήφια για την Προεδρία, Καμάλα Χάρις, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μία φωτογραφία των δύο.

Ο Μαρκ Χάμιλ έκανε προτροπή σε όλους τους αμερικανούς πολίτες να εκλέξουν έναν – ή μάλλον μία- ηγέτη που θα μπορέσει να συνεχίσει το έργο του Μπάιντεν. Για τον πρώην υποψήφιο είπε ότι « …έχει ήδη ρεκόρ επιτευγμάτων που δεν κατάφερε κανένας πρόεδρος στη διάρκεια της ζωής μας. Αποκατέστησε την (αξία της) ειλικρίνειας, την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα στην προεδρία του μετά από 4 χρόνια ψέματος, εγκλημάτων, σκανδάλων και χάους».

.@JoeBiden has a record of accomplishments unmatched by any president in our lifetime. He restored honesty, dignity & integrity to the office after 4 years of lies, crime, scandal & chaos. Thank you for your service, Mr. President. It's now our duty as patriotic Americans to… https://t.co/wTnYkClVIk — Mark Hamill (@MarkHamill) July 21, 2024

Ο ηθοποιός Mάρκ Ραφάλο επέλεξε να αναφερθεί στο λεπτό ζήτημα της θρησκείας στην ανάρτησή του για τις επερχόμενες και ταραχώδεις εκλογές. Αυστηρά δήλωσε: «Όχι στους Τραμπ/Βανς. Όχι στη δεξιά χριστιανική θρησκευτική κατάληψη του έθνους μας. Δεν έχω κάτι εναντίον του Χριστιανισμού. Απλώς (σ.σ. αυτός, δηλαδή ο Τραμπ) δεν πρέπει να διοικεί ένα έθνος που γεννήθηκε από την ελευθερία της θρησκείας». Ενώ, στα hashtag που συμπεριέλαβε υποστήριξε το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση (#womensreproductivefreedom).

Okay everybody, now we have our marching orders and time to hit the trail running. No to Trump/Vance. No to the right-wing Christian religious takeover of our nation. Nothing wrong with Christianity; just shouldn’t be running a nation birthed from freedom of religion.… https://t.co/cqk0fRLWPA — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) July 21, 2024

Στο πολιτικό παρασκήνιο, πρόσωπα σε κομβικές θέσεις δήλωσαν την ευγνωμοσύνη τους στον πρώην Πρόεδρο, σεβόμενοι την απόφασή του να αποχωρήσει από την εκλογική κούρσα και να παραδώσει την σκυτάλη στην πολλά υποσχόμενη Κάμαλα Χάρις.

Ο Μπέρνι Σάντερς, Γερουσιαστής των ΗΠΑ και πολιτικό πρόσωπο που έχει σταθεί το μεγαλύτερο διάστημα ανεξάρτητο, στη σύντομη ανάρτησή του στο X ανέφερε ότι ο Τζο Μπάιντεν «ήταν ο πρώτος Πρόεδρος που συντάχθηκε με απεργούς εργάτες, υπήρξε ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της εργατικής τάξης Πρόεδρος στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία».

Joe Biden has served our country with honor and dignity.



As the first president to ever walk on a picket line with striking workers, he has been the most pro-working class president in modern American history.



Thank you, Mr. President, for all you’ve done. — Bernie Sanders (@BernieSanders) July 21, 2024

Η Χίλαρι Κλίντον προσπάθησε να πάρει δύο φορές το χρίσμα των Δημοκρατικών, με την πρώτη το 2008 να στέφεται από αποτυχία και τη δεύτερη το 2016, να καταφέρνει να γίνει η πρώτη γυναίκα υποψήφια για την Προεδρία των ΗΠΑ. Έχοντας βρεθεί απέναντι από τον Μπάιντεν στην προσπάθεια της να εκλεγεί υποψήφια των Δημοκρατικών, περιορίστηκε στην αναπαραγωγή του τουίτ του συζύγου της (ο οποίος υπηρέτησε δύο φορές στη θέση του Προέδρου της Αμερικής, Μπιλ Κλιντον) το οποίο συνυπογράφει. Αφού ευχαριστεί τον Πρόεδρο για τη γενναία επιλογή του και υποδέχονται τη νέα υποψήφια, αναφέρει: «Έχουμε βιώσει όλη αυτή την περίοδο πολλά σκαμπανευάσματα, αλλά τίποτα δεν μας ανησυχεί περισσότερο από την επανεκλογή του Ντόναλντ Τράμπ. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θα κυβερνήσει από την πρώτη κιόλας μέρα ως δικτάτορας…Τώρα είναι η ώρα να στηρίξουμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε την Κάμαλα Χάρις. Το μέλλον της Αμερικής στηρίζεται σε αυτήν».

My statement on today: https://t.co/U0meOCtlfp — Hillary Clinton (@HillaryClinton) July 21, 2024

Η Νάνσι Πελόζι, πρόσωπο κλειδί για το κόμμα των Δημοκρατικών και η τρίτη ισχυρότερη πολιτική φιγούρα της χώρας, εξέφρασε τις ευχαριστίες της στον Τζο Μπάιντεν για την αμέριστη συνεισφορά του στο αμερικανικό έθνος «Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική με την υπεροχή και ισχύ του Τζο Μπάιντεν». Η ίδια έχει υπάρξει η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και ήταν μάλιστα η δεύτερη στη διαδοχή της Προεδρίας μετά την Κάμαλα Χάρις. Η Πελόζι έχει αγωνιστεί για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των γυναικών. ‘Ισως γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα ένθερμη υποστηρίκτρια της Χάρις.

President Joe Biden is a patriotic American who has always put our country first. His legacy of vision, values and leadership make him one of the most consequential Presidents in American history.



With love and gratitude to President Biden for always believing in the promise of… — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 21, 2024

Ο πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπάρακ Ομπάμα, μετά από τις ταραχώδεις εβδομάδες που πέρασε το Δημοκρατικό Κόμμα, μετά την απόφαση του Μπάιντεν να εγκαταλείψει την εκλογική κούρσα, του γράφει συγκινητικά λόγια, εκφράζοντας τη βαθύτατη εκτίμηση στο πρόσωπό του αλλά και το έργο του. Χαρακτηριστικά δηλώνει «Ο Τζο Μπάιντεν υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς προέδρους της Αμερικής, καθώς και ένας αγαπητός φίλος και συνεργάτης μου. Σήμερα, μας υπενθύμισε επίσης – και πάλι – ότι είναι ένας υψηλού βαθμού πατριώτης».

Joe Biden has been one of America’s most consequential presidents, as well as a dear friend and partner to me. Today, we’ve also been reminded – again – that he’s a patriot of the highest order.



Here’s my full statement: https://t.co/Bs2ZumFXxe — Barack Obama (@BarackObama) July 21, 2024

Τέλος, ο Τζάστιν Τρυντώ, Πρωθυπουργός του Καναδά, αναφέρθηκε στον Μπάιντεν ως “αληθινό φίλο” και “συνέταιρο του καναδικού λαού”.

I’ve known President Biden for years. He’s a great man, and everything he does is guided by his love for his country. As President, he is a partner to Canadians — and a true friend.



To President Biden and the First Lady: thank you. pic.twitter.com/5mQvFn8INn — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 21, 2024

Ευχαριστούμε την Κατερίνα Φλωρούς για τη συνεργασία και επιμέλεια

