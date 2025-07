Ντέιβιντ Λιντς: Πρεμιέρα της τελευταίας ταινίας του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο

Γνωστός για τις κλασικές ταινίες του «Τwin Peaks», «Dune» και «The Elephant Man» ο Ντέιβιντ Λιντς απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών στο σπίτι της κόρης του στο Λος Άντζελες τον Ιανουάριο, αφού απομακρύνθηκε από το δικό του κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών στην πόλη.

Ενώ δεν είχε σκηνοθετήσει τίποτα από τo 2017 όταν γύρισε τη σειρά «Twin Peaks: The Return» ο σκηνοθέτης εμφανίστηκε σε κινηματογραφικά έργα όπως το δράμα του Στίβεν Σπίλμπεργκ του 2022, «The Fabelmans» και αναφέρεται ως εκτελεστικός παραγωγός στην ταινία «Legend Of The Happy Worker», δράμα σε σκηνοθεσία Ντουέιν Ντάναμ, ο οποίος διετέλεσε μοντέρ στο «Twin Peaks».

The last film David Lynch worked on will debut at Locarno Film Festival https://t.co/LJSXSs4Ha0 — NME (@NME) July 8, 2025

Αναφέρεται ότι η ταινία θα κάνει πρεμιέρα εκτός διαγωνιστικού τμήματος στο Λοκάρνο, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Ελβετία που διοργανώνεται από τις 6 έως τις 16 Αυγούστου. Η ημερομηνία της πρεμιέρας της ταινίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Πρόσφατα, υπήρξε μεγάλη συζήτηση γύρω από τη σειρά «Unrecorded Night» του Netflix την οποία ετοίμαζε ο Ντέιβιντ Λιντς πριν από τον θάνατό του. Η σειρά έφτασε μέχρι και στην αναζήτηση τοποθεσιών, σύμφωνα με τον μόνιμο διευθυντή φωτογραφίας, αλλά διακόπηκε λόγω της πανδημίας της COVID-19. Η επί χρόνια παραγωγός του Λιντς, Σαμπρίνα Σάδερλαντ χαρακτήρισε το σενάριο «το καλύτερο πράγμα που έκανε ποτέ».

Τον περασμένο μήνα, ο Πίτερ Ντέμινγκ, ο οποίος συνεργάστηκε μαζί του σε πολλά έργα, αποκάλυψε ότι το σενάριό της μπορεί να κυκλοφορήσει στο κοινό ως βιβλίο. «Νομίζω ότι ήταν μια συζήτηση που ξεκίνησε όταν ο Ντέιβιντ Λιντς άρχισε να έχει προβλήματα υγείας και σκεφτόταν αν θα μπορούσε να τα καταφέρει» εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

