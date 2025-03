Τζαζ βραδιά το Σάββατο 15 Μαρτίου με το Kontrafouris Baby Trio

Μια ξεχωριστή τζαζ βραδιά, με το «Kontrafouris Baby Trio», θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Μαρτίου στις 22:30, στο THEATRE OF THE NO.

Πρόκειται για ένα σχήμα που ξεχωρίζει για την ενέργεια και τη νεανική του προσέγγιση στην τζαζ μουσική. Με επικεφαλής τον κορυφαίο δεξιοτέχνη του Hammond organ, Γιώργο Κοντραφούρη, το σχήμα αποτελείται από νεαρούς μουσικούς και υπόσχεται να προσφέρει μια μοναδική μουσική εμπειρία.

Το Κontarfouris Baby Trio, ιδρύθηκε το 2009 αι λειτουργεί ως ένα εργαστήρι μουσικής έκφρασης, αναδεικνύοντας τον ενθουσιασμό και τη χαρά της πρώτης επαφής με το παίξιμο σε συγκρότημα. Αποτελεί μια «σχολή» για νέους μουσικούς, οι οποίοι, μόλις συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους, παραδίδουν τη σκυτάλη στους επόμενους, διασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή ανανέωση και φρεσκάδα του σχήματος.

Ο Γιώργος Κοντραφούρης μέντορας για γενιές Ελλήνων τζαζ μουσικών με μια λαμπρή πορεία στη διεθνή τζαζ σκηνή, έχει συνεργαστεί με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως οι Mark Johnson, Arild Andersen, Marcus Stockhausen, Louisiana Red, Keith Copeland, Andy Sheppard, Ralph Peterson Jr., Bob Brozman, Carla Cook, Alvester Garnett, David Liebman, Houston Person, Eric Alexander, Benny Golson, Tim Hagans, Sheila Jordan και πολλοί άλλοι.

Παράλληλα, έχει διδάξει τζαζ πιάνο και όργανο στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Ωδείο Athenaeum στην Ελλάδα, καθώς και στην Ακαδημία Sibelius στη Φινλανδία, ενώ έχει πραγματοποιήσει σεμινάρια σε μουσικές σχολές στην Ελλάδα, Ιρλανδία, Ινδονησία και Εσθονία.

Info: Τζαζ βραδιά το Σάββατο 15 Μαρτίου στις 22:30

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα

Τηλέφωνο: 6946851001

