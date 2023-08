Μνήμη Jamie Reid – Τα έργα του για τους Sex Pistols συνέβαλαν στη διαμόρφωση της εικόνας του punk

Στις 8 Αυγούστου, ο Jamie Reid, ο ανατρεπτικός καλλιτέχνης του οποίου τα έργα για τους Sex Pistols συνέβαλαν τα μέγιστα στη διαμόρφωση της εικόνας του punk, πέρασε σε ηλικία 76 ετών στο επέκεινα. Η John Marchant, η γκαλερί του, τον θυμάται ως «καλλιτέχνη, εικονοκλάστη, αναρχικό, πανκ, χίπι, επαναστάτη και ρομαντικό».

Τα πιο γνωστά έργα σε μια καριέρα που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 είναι τα εξώφυλλα και οι αφίσες του για τους Sex Pistols· έργα τα οποία κάποτε θεωρούντο αμφιλεγόμενα, τώρα πλέον εντάσσονται σε συλλογές μουσείων όπως των MoMA της Νέας Υόρκης και Victoria & Albert του Λονδίνου, τιμολογούνται πολύ υψηλά σε δημοπρασίες και χρησιμοποιούνται από φίρμες ειδών πολυτελείας. «Τις ριζοσπαστικές ιδέες πάντα θα ιδιοποιείται το mainstream» είχε πει ο Reid, μιλώντας στο Another Man, το 2018.

Γεννήθηκε το 1947 στο Λίβερπουλ και οι γονείς του, κατά την γνώμη του, ήταν «βαμμένοι σοσιαλιστές». Στα 16 του, από καπρίτσιο γράφτηκε στο Croydon Art School όπου συνάντησε τον Malcolm McLaren, τον μελλοντικό ιμπρεσάριο των Sex Pistols – και, σύμφωνα με τον Reid, «μεγαλύτερο εννοιολογικό καλλιτέχνη του 20ού αιώνα». Τη δεκαετία του 1970, ο McLaren «έψησε» τον Reid να δουλέψει σε ένα «πρότζεκτ» που προέκυψε ότι ήταν οι Sex Pistols, ένα συγκρότημα το οποίο είχε δημιουργήσει ο McLaren στρατολογώντας μια ομάδα πιτσιρικάδων που άραζαν στην μπουτίκ ρούχων που είχε στην King’s Road.

Στο διάστημα της σύντομης ζωής της μπάντας, Reid θα δημιουργούσε εμβληματικές εικόνες συμπεριλαμβανομένου του έντονου ρόζ λογότυπού της, της κουρελιασμένης Union Jack (της σημαίας του Ηνωμένου Βασιλείου) για το εξώφυλλο του σιγκλ του 1976 «Anarchy in the U.K.» και κυρίως το εξώφυλλο για το «God Save the Queen» του 1977. «Απλά, το τολμήσαμε. Πολύς αυθορμητισμός» είναι οι αναμνήσεις του από τη δουλειά του με την μπάντα.

Τα έργα που δημιούργησε για τους Sex Pistols αποδείχτηκαν, τις δεκαετίες που ακολούθησαν, τέτοιας αντοχής στο πέρασμα του χρόνου που ο Reid κουραζόταν ακόμη και να μιλάει για αυτά .

Τα χρόνια μετά το punk, δούλεψε με συγκροτήματα όπως οι Dead Kennedys και οι Afro Celt Sound System και δημιούργησε έργα τέχνης διαμαρτυρίας για κινήματα όπως τα Occupy και Anti-Poll Tax Alliance. Έστρεψε τα καλλιτεχνικά πυρά του κατά δεσποτικών ηγετών, συμπεριλαμβανομένων των Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν· κατά του τελευταίου, υποστηρίζοντας τις Pussy Riot μετά τη σύλληψή τους το 2012.

Τα τελευταία χρόνια άρχισε να ανασκάπτει τη δρυΐδικη κληρονομιά του· ο αδελφός του προπάππου του, ο George Watson MacGregor Reid διετέλεσε επικεφαλής του Τάγματος των Δρυΐδων. Το τελευταίο του έργο, με τίτλο «Time For Magic», ήταν επίσης εμπνευσμένο από τελετουργίες των Δρυΐδων.

Στις σελίδες του λευκώματος «Jamie Reid: Rogue Years 1972-2021», η διαδρομή στο στερέωμα του αυτού του φωτεινού διάττοντα αστέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος