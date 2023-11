«Mε τις Μπάντες Live»: Η μεγάλη συναυλία που έγινε στο Ραδιομέγαρο θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2

Η μεγάλη συναυλία «Mε τις Μπάντες Live» που πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του Ραδιομεγάρου, το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2023, μεταδίδεται την Κυριακή 5 Νοεμβρίου, στις 19:00 από την ΕΡΤ2.

Περισσότερα από 20 νεανικά συγκροτήματα από δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια απ’ όλη την Ελλάδα βρέθηκαν στην εντυπωσιακή σκηνή που στήθηκε στον προαύλιο χώρο του Ραδιομεγάρου, για να μας αποκαλύψουν το μουσικό τους ταλέντο, να μας κάνουν να χορέψουμε, να συγκινηθούμε και κυρίως να τα χειροκροτήσουμε.

Παρουσιαστής της εκδήλωσης ήταν ο Ζερόμ Καλούτα, ο οποίος με το χιούμορ και την αμεσότητά του έκανε όλα τα παιδιά να αισθανθούν άνετα και να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους, στην πιο μεγάλη συναυλία που είχαν συμμετάσχει έως σήμερα, αφού τους παρακολούθησαν περισσότερα από 1.000 άτομα.

Οι μεγάλοι «μικροί» πρωταγωνιστές της βραδιάς έφτασαν στον προαύλιο χώρο της ΕΡΤ απ’ όλη την Ελλάδα και έκλεψαν την παράσταση, καλύπτοντας όλα τα μουσικά γούστα: ροκ, τζαζ, φανκ, μέταλ, παραδοσιακό, ποπ και χιπ χοπ.

Μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων από την Πέλλα, την Καστοριά, την Αργολίδα, την Κεφαλονιά, τη Λάρισα, την Καρδίτσα, την Άρτα, τη Σαλαμίνα, τον Βόλο, το Λουτράκι και από την Αθήνα ξεσήκωσαν το κοινό της ΕΡΤ.

Ταλέντο, τραγούδι αλλά και εντυπωσιακοί σολίστες, όλοι μέχρι 18 ετών, έκλεψαν τις εντυπώσεις και καταχειροκροτήθηκαν.

Συμμετείχαν αλφαβητικά οι μπάντες:

Ηλεκtrons, Ταξιδευτές της Παράδοσης, Alter Ego, Aurum, Black Velvet, Dark Roses, DEMONICA, French Fries, Garlic Bongs, Green Sound, M.E., Omikron Quartet, Painkillers, Red Wire, Rock Explorers, Singularity, Supervoid, The Deterrents, The P.A.G.S., Tradαγμα, Wannabe Jazz Band.

H συναυλία «Με τις Μπάντες Live» διήρκεσε περισσότερο από τρεις ώρες και ενθουσίασε με τη μουσική της ποικιλία, ενώ δεν έλειψαν και οι εκπλήξεις, όπως η εμφάνιση του guest artist STK με τις ρίμες του, αλλά και το εντυπωσιακό φινάλε της βραδιάς με τον Ζερόμ Καλούτα να ενώνει τα 110 μέλη όλων των συμμετεχόντων συγκροτημάτων σε μια μεγάλη μπάντα επί σκηνής για να τραγουδήσουν α καπέλα το «Give Peace a Chance».

Τη συναυλία άνοιξε ο Mιχάλης Καμάκας από το ΚΟSMOS 93.6.

Καθ’ όλη τη διάρκεια, επί σκηνής υπήρχε ταυτόχρονη διερμηνεία της συναυλίας στην ελληνική νοηματική γλώσσα κάνοντας την εκδήλωση προσβάσιμη σε όλους.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε σε σκηνοθεσία του Κώστα Μυλωνά.

Την ηχητική επιμέλεια είχε ο οραματιστής της συγκεκριμένης ενέργειας, ηχολήπτης και παραγωγός, Φώτης Παπαθεοδώρου.

