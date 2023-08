Λος Άντζελες: Έκθεση φωτογραφιών του Allen Ginsberg με ποιήματα A.I. εμπνευσμένα από αυτήν

Στην έκθεση φωτογραφιών του Allen Ginsberg που φιλοξενεί η Fahey/Klein Gallery του Λος Άντζελες παρουσιάζονται και ποιήματα που δημιούργησε τεχνητή νοημοσύνη η οποία «εκπαιδεύθηκε» σε αυτές τις ίδιες τις φωτογραφίες· τα ποιήματα διαφημίζονται ως «γραμμένα από τις φωτογραφίες του Allen Ginsberg».

Ο Ginsberg απέκτησε την πρώτη φωτογραφική μηχανή του -μια Kodak Retina- το 1953 και άρχισε μανιωδώς να απαθανατίζει τους φίλους και τους έρωτές του· έβλεπε αυτές τις φωτογραφίες ως «ιερές». «Οι φωτογραφίες του έχουν ακριβώς εκείνη την οικειότητα με βαθύ σεβασμό και θαυμασμό για τους φίλους του, η οποία είναι σημαντικό συστατικό της ποίησής του: θαυμασμό και σεβασμό για την ανθρωπότητα, έναν ύμνο» είπε, μιλώντας στο Artnet News, ο Peter Hale του Allen Ginsberg Foundation.

Η έκθεση «Muses & Self: Photographs of Allen Ginsberg» συγκεντρώνει πορτρέτα των συναδέλφων του στο ρεύμα του Beat, συμπεριλαμβανομένων των Jack Kerouac, Peter Orlovsky, Neal Cassady και Gregory Corso. Ιχνηλατεί επίσης και την εξέλιξη του Ginsberg ως φωτογράφου καθώς το 1983, κατόπιν συμβουλής των φημισμένων φωτογράφων Robert Frank και Berenice Abbott, απέκτησε καλύτερο φωτογραφικό εξοπλισμό και άρχισε πλέον να καταναλώνει ένα με δύο ρολά φιλμ την εβομάδα.

Καθώς μεγάλωνε η φήμη του και ο κύκλος των φίλων του, οι φωτογραφίες του πλέον διακρίνονταν από ποικιλία ύφους και θεμάτων· ανάμεσα σε αυτές και ένα τρυφερό πορτρέτο των Patti Smith και William Burroughs. Κάποιες από τις φωτογραφίες συνοδεύονται από χειρόγραφες λεζάντες -συνήθεια την οποία πήρε από την Elsa Dorfman- που εμπλουτίζουν το περιεχόμενό τους και τις ιστορίες που αφηγούνται.

«Κατά μία έννοια, το να γράφω ποιήματα και να τραβάω φωτογραφίες ήταν δύο διακριτές αλλά στενά σχετιζόμενες δραστηριότητες», έγραφε ο Ginsberg στο «Snapshot Poetics» το 1993. Είναι ταιριαστό, κατά συνέπεια, το ότι παρουσιάζεται μια σειρά ποιημάτων που δημιουργήθηκαν από ένα μοντέλο A.I. «εκπαιδευμένο» στην ποίηση, πρόζα, λεζάντες και πάνω από 400 φωτογραφίες του. Τη συλλογή, με τίτλο «A Picture of My Mind: Poems Written by Allen Ginsberg’s Photographs», εξέλιξαν σε συνεργασία με τη theVERSEverse, μια Web3 κολεκτίβα ποίησης. «Κατά βάση, μετατρέπουμε τις παλιές φωτογραφίες του Ginsberg σε μηχανές ποιημάτων που μας επιτρέπουν όχι μόνον να διαβάσουμε τη δουλειά του αλλά επίσης να εμπλακούμε, να ρωτήσουμε, να έλθουμε σε διάδραση και διαρκώς να δημιουργούμε μαζί της. Ενεργοποιούμε αυτές τις φωτογραφίες και τις εφοδιάζουμε να προβούν σε αντίλογο και, πιθανώς, ακόμη και να αποκαλύψουν πράγματα τα οποία έως τώρα δεν γνωρίζουμε ή δεν βλέπουμε» είπαν από την κολεκτίβα.

Η έκθεση «Muses & Self: Photographs of Allen Ginsberg» στη Fahey/Klein Gallery ολοκληρώνεται στις 23 Σεπτεμβρίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

