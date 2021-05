Live στο ERTnews.gr — Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης βραβεύεται με Torch για το ντοκιμαντέρ του «Let me breathe»

Ο Θωμάς Σίδερης είναι ένας από τους δέκα βραβευθέντες με βραβείο Torch για την ταινία του «Let me breathe». Ο Έλληνας συγγραφέας και δημιουργός είναι ο πρώτος μη Αμερικανός πολίτης στην ιστορία του θεσμού, που το λαμβάνει.

Το σκεπτικό της απόφασης συνοψίζεται στο εξής: “Your high achievements as a journalist and director to advance human rights and overcoming obstacles of intolerance and bigotry are an inspiration for our community and worthy of our acknowledgement and honor”.

Το ντοκιμαντέρ «LET ME BREATHE» που σκηνοθέτησε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, του Πρώτου Προγράμματος και τη «Φωνής της Ελλάδας» κέρδισε το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στο διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ ICAN/HANNA των ΗΠΑ.

Πρόκειται για το δεύτερο βραβείο που κερδίζει το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, μετά τη βράβευσή του σε διεθνές φεστιβάλ στην πόλη Χάντινγκτον στη Φλόριντα. Επίσης, είναι υποψήφιο για βραβείο στο διεθνές φεστιβάλ ερευνητικού αστυνομικού ντοκιμαντέρ της Μόσχας, ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης.

Το ντοκιμαντέρ βασίζεται στην αφήγηση της βραβευμένης Αφροαμερικάνας δημοσιογράφου Joyce Davis, που γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 στη Νέα Ορλεάνη. Καταγράφει τις ταραγμένες δεκαετίες του ’50 και του ’60 στον αμερικανικό νότο και παράλληλα κάνει αναγωγή στο σήμερα, εξετάζοντας το κοινωνικό ρήγμα στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Τη μουσική του υπογράφει ο βραβευμένος με Grammy Έλληνας συνθέτης Θανάσης Αλατάς.