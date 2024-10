Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας “Peaky Blinders”

Το Netflix με αφορμή την έναρξη των γυρισμάτων της πολυαναμενόμενης ταινίας “Peaky Blinders” έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη εικόνα του διάσημου πρωταγωνιστή της, Κίλιαν Μέρφι (Cillian Murphy) φορώντας ένα σκουρόχρωμο κοστούμι και έχοντας γκρίζα μαλλιά.

Ο βραβευμένος ηθοποιός επαναλαμβάνει τον ρόλο που τον έκανε γνωστό από την δραματική σειρά του BBC η οποία έριξε αυλαία το 2022. Έχοντας στο πλευρό του, τους Ρεμπέκα Φέργκιουσον (Rebecca Ferguson), Μπάρι Κίογκαν (Barry Keoghan) και Τιμ Ροθ (Tim Roth) θα υποδυθεί τον Tommy Shelby τον αρχηγό της περιβόητης συμμορίας του Μπέρμιγχαμ, μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Παράλληλα το Νetflix μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από το πλατό με τον Μέρφι να ποζάρει χαμογελαστός δίπλα στον δημιουργό της σειράς Στίβεν Νάιτ (Steven Knight).

By order of the Peaky Blinders… Tommy Shelby is back.



Cillian Murphy and Steven Knight are reunited on set as production officially starts on the upcoming Netflix film. pic.twitter.com/qWsQuntzCe