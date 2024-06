Κοσμοσυρροή στο ΟΑΚΑ για τους Coldplay – Αυτή την ώρα η συναυλία με 60.000 θεατές

To OAKA έχει κατακλυστεί από χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου όταν άνοιξαν οι πύλες για τη μεγάλη συναυλία των Coldplay, την πρώτη από τις δύο που θα δώσουν στην Αθήνα.

Οι διοργανωτές περίμεναν περίπου 60.000 ανθρώπους που άκουσαν τις συμβουλές του συγκροτήματος να έλθουν με ένα μπουκάλι νερό.

