«Χρυσά Βατόμουρα 2025»: Στην κορυφή το “Joker” – Αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Τα «Χρυσά Βατόμουρα» (Golden Raspberry Awards ή Razzies) είναι σατιρικά βραβεία που ιδρύθηκαν το 1981 από τον John J.B. Wilson, απονέμοντας «τιμές» στις χειρότερες ταινίες και ερμηνείες κάθε έτους.

Πέντε ταινίες «φαβορί» διεκδικούν την πρωτιά, καθώς σε αυτό το θεσμό, Οι πρώτοι έσονται έσχατοι, ή και το αντίθετο, ανάλογα με ποιών μεριά είσαι.

“Joker: Folie à Deux” – 7 υποψηφιότητες

“Megalopolis” – 6 υποψηφιότητες

“Madame Web” – 5 υποψηφιότητες

“Borderlands” – 4 υποψηφιότητες

“Reagan” – 4 υποψηφιότητες

Αυτές οι ταινίες φαίνεται να είναι τα “φαβορί” για τη φετινή χρονιά.

Αναλυτικότερα:

1. «Joker: Folie à Deux» (7 υποψηφιότητες)

Χειρότερη Ταινία

Χειρότερος Ηθοποιός (Joaquin Phoenix)

Χειρότερη Ηθοποιός (Lady Gaga)

Χειρότερο Σενάριο

Χειρότερο Ζευγάρι ή Σύνολο Ερμηνευτών (Joaquin Phoenix & Lady Gaga)

Χειρότερος Σκηνοθέτης (Todd Phillips)

Χειρότερο Prequel, Remake, Rip-Off ή Sequel

2. «Megalopolis» (6 υποψηφιότητες)

Χειρότερη Ταινία

Χειρότερο Σενάριο

Χειρότερος Β’ Ανδρικός Ρόλος (Shia LaBeouf)

Χειρότερο Ζευγάρι ή Σύνολο Ερμηνευτών (Ολόκληρο το καστ)

Χειρότερος Σκηνοθέτης (Francis Ford Coppola)

Χειρότερη Παραγωγή

3. «Madame Web» (5 υποψηφιότητες)

Χειρότερη Ταινία

Χειρότερη Ηθοποιός (Dakota Johnson)

Χειρότερος Β’ Ανδρικός Ρόλος (Tahar Rahim)

Χειρότερο Σενάριο

Χειρότερο Prequel, Remake, Rip-Off ή Sequel

4. «Borderlands» (4 υποψηφιότητες)

Χειρότερη Ταινία

Χειρότερο Ζευγάρι ή Σύνολο Ερμηνευτών (Οποιοδήποτε δίδυμο ενοχλητικών χαρακτήρων, ιδιαίτερα ο Jack Black)

Χειρότερος Β’ Ανδρικός Ρόλος (Kevin Hart)

Χειρότερος Σκηνοθέτης (Eli Roth)

5. «Reagan» (4 υποψηφιότητες)

Χειρότερη Ταινία

Χειρότερος Ηθοποιός (Dennis Quaid)

Χειρότερο Ζευγάρι ή Σύνολο Ερμηνευτών (Dennis Quaid & Penelope Ann Miller ως “Ronnie and Nancy”)

Χειρότερο Prequel, Remake, Rip-Off ή Sequel

Αν και στην πραγματικότητα κανένας καλλιτέχνης δεν θεωρεί γαλόνι στην υπηρεσία του στην τέχνη ένα τέτοιο βραβείο, υπάρχουν Ηθοποιοί και Σκηνοθέτες πρώτης γραμμής που όχι μόνο βραβεύτηκαν αλλά και Παρέλαβαν το Βραβείο:

Paul Verhoeven (1996): Παρέλαβε το βραβείο για τη χειρότερη σκηνοθεσία για την ταινία Showgirls.

Halle Berry (2005): Εμφανίστηκε με το Όσκαρ της (για το Monster’s Ball) και αποδέχτηκε το Razzie για τη χειρότερη ηθοποιό στο Catwoman με αυτοσαρκασμό.

Sandra Bullock (2010): Παρέλαβε το Razzie για τη χειρότερη ηθοποιό στο All About Steve, μία ημέρα πριν κερδίσει το Όσκαρ για το The Blind Side. Μάλιστα, μοίρασε DVD της ταινίας στο κοινό.

Tom Green (2002): Παρέλαβε πέντε Razzies για την ταινία του Freddy Got Fingered και έφερε ένα καροτσάκι για να τα κουβαλήσει.

Ben Affleck (2004): Παρέλαβε το βραβείο για τη χειρότερη ερμηνεία στην ταινία Gigli σε τηλεοπτικό σόου, χωρίς να εμφανιστεί στην επίσημη τελετή.

Οι περισσότεροι νικητές αποφεύγουν να παρευρεθούν, αλλά όσοι το κάνουν συχνά δείχνουν χιούμορ και αποδοχή της κριτικής.

Και ο θεσμός των «Χρυσών Βαστόμουρων» στην εποχή της πολιτικής ορθότητας, έχει κατηγορηθεί ότι χάνει το στόχο του, που είναι με σκοπτική διάθεση να «επεμβαίνει» στα κακώς κείμενα των κινημαρτογραφικών παραγωγών. Κάποιες φορές όμως το παρατράβηξαν: Αυτές είναι οι 5 Μεγαλύτερες Γκάφες των «Χρυσών Βατόμουρων»:

Πριν από τρία χρόνια, το (2022) επινόησαν μια νέα κατηγορία αποκλειστικά για τον Μπρους Γουίλις (2022) που περιλάμβανε τη «Χειρότερη Ερμηνεία του Μπρους Γουίλις» της χρονιάς, ενώ αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ο αγαπητός ηθοποιός δεν μπορούσε να δώσει καλές ερμηνείες γιατί επάσχε από αφασία. Ακολούθησε διόρθωση αφαιρόντας το βραβείο μετά τη δημοσιοποίηση της κατάστασής του.

Οι δύο επόμενες γκάφες είναι για την ίδια ταινία. Για την ταινία «Η Λάμψη» («The Shining», 1980), η Shelley Duvall είχε υποψηφιότητα για τη χειρότερη ηθοποιό, παρά το γεγονός ότι η ερμηνεία της ήταν αποτέλεσμα έντονης ψυχολογικής πίεσης από τον Kubrick. Η ίδια δεν ανάρρωσε ποτέ από την ψυχολογική βία που είχε υποστεί στα γυρίσματα.

Δόθηκε όμως και υποψηφιότητα στον Stanley Kubrick για την ίδια ταινία («The Shining», 1980, ως χειρότερος σκηνοθέτης, αν και μέχρι σήμερα θεωρείται μια από τις καλύτερες ταινίες και σκηνοθεσίες του είδους.

Και τα επόμενα δύο περιστατικά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως «πληγές παιδικής ψυχής» καθώς φόρτωσαν με μια υποψηφιότητα την Brooke Shields που ήταν παιδάκι ακόμα όταν έπαιξε στη «Γαλάζια Λίμνη» («Blue Lagoon», 1980): Επικρίθηκαν έντονα επειδή έθεσαν παιδί υποψήφιο για τη χειρότερη ερμηνεία.

Δεν πήραν όμως το μάθημά τους: Υποψηφιότητα παίρνει αρκετά χρόνια αργότερα και η Ryan Kiera Armstrong για το «Πύρινη Οργή» («Firestarter», 2022), που αποτελούσε remake του «Εξουσία Πυρός». Η πρωταγωνίστρια της «Εξουσίας Πυρός» Ντρου Μπάριμορ («Firestarter», 1984), υποστήριξε έμπρακτα την Ryan Kiera με δημόσιες αναφορές. Για αυτή τους την πράξη δέχθηκαν σφοδρή κριτική για την υποψηφιότητα της 12χρονης ηθοποιού, την οποία αφαίρεσαν μετά από αντιδράσεις.

Παρά τις αμφιλεγόμενες επιλογές, τα Razzies παραμένουν γνωστά για τη σατιρική προσέγγισή τους στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

