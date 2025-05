Κάννες 2025 – Το ελληνικής συμπαραγωγής “The Exploding Girl VR” στο τμήμα Immersive

THE EXPLODING GIRL VR

Σε σκηνοθεσία των Caroline Poggi & Jonathan Vinel και σε ελληνική συμπαραγωγή της Byrd, η ταινία παρουσιάζεται στο διαγωνιστικό τμήμα Immersive του επίσημου προγράμματος του 78ου Φεστιβάλ Καννών (13-24 Μαΐου 2025).

Οι σκηνοθέτες Caroline Poggi και Jonathan Vinel, το βραβευμένο δίδυμο πίσω από τα Eat the Night (Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών Καννών 2024) και As Long As Shotguns Remain (Χρυσή Άρκτος, Berlinale), επιστρέφουν με ένα νέο και τολμηρό έργο που μεταφέρει την ριζοσπαστική αφήγησή τους στον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας. Η ταινία είναι μια παραγωγή της Atlas V και της Byrd, που αποτελεί το νεοσύστατο κινηματογραφικό τμήμα της ελληνικής εταιρείας TopCut Modiano.

Σχετικά με την ταινία

Τους τελευταίους τρεις μήνες, η Candice εκρήγνυται κάθε μέρα – κάποιες φορές πολλές φορές την ημέρα – με ρεκόρ τις επτά εκρήξεις. Πλέον έχει φτάσει τις 192 εκρήξεις. Ένα ωμό και διαυγές πορτρέτο της οργής μιας ολόκληρης γενιάς, η ιστορία της Candice αξιοποιεί τις δυνατότητες του 3D animation – σε συνεργασία με τους καλλιτέχνες Saradibiza και Lucien Krampf – για να προσφέρει κριτική απόσταση και συναισθηματική ένταση.

Το The Exploding Girl VR θα παρουσιαστεί από τις 14 έως τις 23 Μαΐου στο Carlton Cannes. Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Cannes Immersive Competition.

Σημείωμα παραγωγών

«Το να φέρουμε δημιουργούς όπως η Caroline Poggi και ο Jonathan Vinel στον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας, είναι για εμάς μια επιβεβαίωση και είμαστε περήφανοι που τους συνοδεύουμε σε αυτό το ταξίδι». (Oriane Hudard, παραγωγός ATLAS V)

«Είμαστε περήφανες που ανήκουμε ανάμεσα στους πρώτους Έλληνες παραγωγούς που εισέρχονται στον χώρο του αφηγηματικού VR. Το The Exploding Girl VR αποτυπώνει την ένταση μιας ολοένα κλιμακούμενης νεανικής οργής και αντικατοπτρίζει τις τολμηρές ιστορίες που υποστηρίζει η Byrd. Η συνεργασία μας με την Caroline Poggi και τον Jonathan Vinel που έφερε αυτό το όραμα στις Κάννες αποτελεί απίστευτη τιμή». (Μαντώ Στάθη & Μυρτώ Στάθη, παραγωγοί BYRD)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Caroline Poggi & Jonathan Vinel

Η Caroline Poggi (γεν. 1990, Αιάκειο) σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Κορσικής και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Paris 8, ενώ ο Jonathan Vinel (γεν. 1988, Τουλούζη) ειδικεύτηκε στο μοντάζ στη La Fémis. Αρχικά σκηνοθέτησαν ατομικά έργα, προτού συνεργαστούν στο As Long As Shotguns Remain, το οποίο τιμήθηκε με τη Χρυσή Άρκτο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους στη Berlinale. Η πρώτη τους μεγάλου μήκους ταινία, Jessica Forever, έκανε πρεμιέρα στο TIFF και στη συνέχεια προβλήθηκε στη Berlinale. Το 2024, η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία τους, Eat the Night, παρουσιάστηκε στο Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών των Καννών.

Atlas V

H ATLAS V ιδρύθηκε το 2017 στο σταυροδρόμι της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας, της τεχνολογικής καινοτομίας και της παραδοσιακής οπτικοακουστικής αφήγησης. Με έργα μερικά από τα πλέον βραβευμένα στον χώρο της immersive εμπειρίας, όπως τα Spheres, Battlescar, Gloomy Eyes και Emperor, η ATLAS V επιδιώκει να εμπλέκει το κοινό αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, τη δυνατή οπτική αισθητική και τον immersive σχεδιασμό.

Byrd

Η BYRD αποτελεί το νεοσύστατο κινηματογραφικό τμήμα της Topcut Modiano, μίας από τις παλαιότερες εταιρείες παραγωγής στην Ελλάδα, η οποία έχει συμμετάσχει στην παραγωγή ταινιών, όπως το ντεμπούτο του Γιώργου Λάνθιμου, Kinetta (TIFF 2005). Η BYRD έχει υπό ανάπτυξη 4 ταινίες μεγάλου μήκους και 3 τηλεοπτικές σειρές, που πρόκειται να γυριστούν το 2026/27. Το slate της BYRD για το 2023 έχει χρηματοδοτηθεί από το Creative Europe Media.

