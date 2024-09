Jazz στο Μουσείο: “Workin’ Trio” του Χάρη Ιωάννου

Ο νέος κύκλος της σειράς συναυλιών του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή Jazz στο Μουσείο, που έχει τίτλο “JazzInteractions” και εξερευνά τους διαφορετικούς τρόπους που η μουσική τζαζ αλληλεπιδρά με άλλες μορφές τέχνης, ξεκινά την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου με το Workin’ Trio του Χάρη Ιωάννου και την παράσταση “ThetwosidesofCharisIoannou”.

Στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή το Workin’ Trio θα παρουσιάσει μουσική από τις χρυσές δεκαετίες της τζαζ, στα μέσα του 20ου αιώνα. Ο Χάρης Ιωάννου στο σαξόφωνο, ο Χρίστος Γερολατσίτης στο Hammond organ και ο Μάριος Σπύρου στα τύμπανα θα ερμηνεύσουν συνθέσεις των Thelonious Monk, Bud Powell, Lou Donaldson καθώς και ορχηστρικές διασκευές τραγουδιών από το American Songbook, προσαρμοσμένες στον ιδιαίτερο ήχο του Organ Trio.

Το Workin’ Trio δημιουργήθηκε στις αρχές του 2020 και εξελίχθηκε μέσα από εβδομαδιαία jam sessions κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Παράλληλα με την μουσική του δραστηριότητα, ο Χάρης Ιωάννου ασχολείται με την φωτογραφία, συγκεκριμένα την μαυρόασπρη φωτογραφία δρόμου. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή θα προβάλλεται φωτογραφικό υλικό από τη δουλειά του των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Συντελεστές:

Χάρης Ιωάννου: σαξόφωνο

Χρίστος Γερολατσίτης: Hammond organ

Μάριος Σπύρου: τύμπανα

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δημήτρης Τσάκας

Οργάνωση παραγωγής:

Αναστασία Ταμουρίδου – ARTos & Θέαμα

Πληροφορίες:

Παρασκευή 4 Οκτωβρίου | 20.30

Αμφιθέατρο Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Παρασκευή 4 Οκτωβρίου | 20.30 Αμφιθέατρο Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή Γενικό Εισιτήριο: 20€ και Εισιτήριο για B&E Members: 16€

Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ

Σχετικά με τον κύκλο συναυλιών Jazz στο Μουσείο:

Το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή παρουσιάζει την ενότητα μουσικών παραστάσεων Jazz στο Μουσείο, μια σειρά συναυλιών-αφιέρωμα σε διαφορετικά ρεύματα της τζαζ. Μια φορά τον μήνα, η τζαζ συναντά τις εικαστικές τέχνες στο Μουσείο και μαζί μας οδηγούν σε ένα μουσικό ταξίδι στην ιστορία του είδους, με αφετηρία το Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή και υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Δημήτρη Τσάκα.

Σε αυτόν τον κύκλο της σειράς, με τίτλο JazzInteractions, μουσικά σχήματα και καλλιτέχνες εξερευνούν τους διαφορετικούς τρόπους που η μουσική τζαζ αλληλεπιδρά με άλλες μορφές τέχνης. Ο κύκλος ξεκινά με το Workin’ Trio του Χάρη Ιωάννου στις 4 Οκτωβρίου και θα ακολουθήσουν το MichalisBrouzosTrio (Brotherhood, 08/11), ο Δημήτρης και ο Νέστορας Βασιλάκης (Father & Son, 27/12), το DimitrisTsakasTrio (Genesis, 17/01), το κουαρτέτο του Χάρη Λαμπράκη (Η τέχνη των ταπεινών υλικών και η μουσική, 07/02) και ο Πέτρος Κλαμπάνης (RooftopStories, 28/03).

04/10: Workin’ Trio – The two sides of Charis Ioannou

08/11: Michalis Brouzos Trio – Brotherhood

27/12: Dimitri & Nestor Vassilakis – Father & Son

17/01: Dimitris Tsakas Trio – Genesis

07/02: Harris Labrakis Quartet – Ητέχνητωνταπεινώνυλικώνκαιημουσική

28/03: Petros Klampanis – Rooftop Stories

