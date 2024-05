«ΙστορίεςΤης. Φωτογραφικές πρακτικές, 1974-2024»: Η γυναικεία φωτογραφική δημιουργία στο Μουσείο Φωτογραφίας και το Πειραματικό Κέντρο Τεχνών του MOMus

Το κίνημα #ΜeΤoo, οι φεμινιστικές απεργίες, οι φεμινιστικές διεκδικήσεις για την εξάλειψη της έμφυλης βίας βρίσκονται συχνά και ποικιλοτρόπως στα φώτα της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια. Και, παρότι η γυναικεία δημιουργία και η φεμινιστική προσέγγιση δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη μια νέα ή καινοτόμα ερευνητική οπτική στον 21ό αιώνα, ωστόσο για ποικίλους λόγους, διαχρονικά, η οπτική αυτή μοιάζει να μην αποτελεί προτεραιότητα της έρευνας και της κριτικής των καλλιτεχνικών πεδίων.

Ελένη Μαλιγκούρα, από τη σειρά Ομόνοια, 1987

Στον απόηχο αυτών των διεθνών συζητήσεων για το φύλο και τις ταυτότητες και της γενικότερης τάσης διερεύνησης της γυναικείας δημιουργίας που συντελείται τελευταία, η νέα έκθεση-παραγωγή του MOMus-Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης με τίτλο «ΙστορίεςΤης. Φωτογραφικές πρακτικές, 1974-2024» επιχειρεί να αναδείξει τη γυναικεία φωτογραφική παραγωγή από τη Μεταπολίτευση μέχρι τις μέρες μας.

Η έκθεση θα παρουσιαστεί στο Μουσείο Φωτογραφίας και το Πειραματικό Κέντρο Τεχνών του MOMus, από τις 17 Μαΐου έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2024, με τη συμβολή-συμμετοχή 40 καλλιτέχνιδων και φωτογράφων, τεσσάρων επιμελητριών, και οκτώ ερευνητριών, σε ένα συλλογικό εγχείρημα που για πρώτη φορά συντελείται στην Ελλάδα.

Ιnterlude @Αγγελική Σβορώνου,

Η έκθεση «ΙστορίεςΤης. Φωτογραφικές πρακτικές, 1974-2024» διαρθρώνεται σε τρεις αλληλοσυμπληρούμενες αφηγήσεις που επιχειρούν να καλύψουν τις πολλαπλές και σύνθετες διαστάσεις των φωτογραφικών πρακτικών μέσα στις πέντε αυτές δεκαετίες: τις προσεγγίσεις ζητημάτων που αφορούν τη γυναικεία ταυτότητα, τις αναπαραστάσεις της κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας μέσα από τη φωτογραφία ντοκουμέντο, και τις εξερευνήσεις του ίδιου του φωτογραφικού μέσου μέσα από εργασίες που συχνά έχουν έντονο πειραματικό χαρακτήρα. Μέσα από αυτές τις αφηγήσεις, η έκθεση φιλοδοξεί να δείξει την ποικιλόμορφη και δυναμική συμβολή των γυναικών στο πεδίο της φωτογραφίας: την πολυπλοκότητα της γυναικείας εμπειρίας, το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιούνται και τις πρωτοποριακές καλλιτεχνικές ιδέες που χρησιμοποιούν.

Δίγλωσση έκδοση συνοδεύει την έκθεση και λειτουργεί συμπληρωματικά, εστιασμένη στην ιστορία της γυναικείας φωτογραφικής δημιουργίας στην Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι τη Μεταπολίτευση, με κείμενα επιστημόνων/ερευνητριών του πεδίου.

Επιμέλεια έκθεσης/έκδοσης: Ηρώ Κατσαρίδου, Αρετή Λεοπούλου, Αλεξάνδρα Μόσχοβη, Πηνελόπη Πετσίνη.

Συμμετέχουσες φωτογράφοι-καλλιτέχνιδες: Χριστίνα Βάζου, Ειρήνη Βουρλούμη, Νάγια Γιακουμάκη, Λουίζα Γκουλιαμάκη, Λυδία Δαμπασίνα, Μαρία Δάρα, Χριστίνα Δημητριάδη, Νικολέτα Ζήση, Πηνελόπη Θωμαϊδη, Αθηνά Καζολέα, Λίζη Καλλιγά, Χριστίνα Κάλμπαρη, Κατερίνα Καλογεράκη, Κατερίνα Καλούδη, Όλγα Καλούση, Μαρία Κλωνάρη-Κατερίνα Θωμαδάκη, Ελένη Μαλιγκούρα, Νατάσσα Μαρκίδου, Γεωργία Ματσαμάκη, Μαρία Μαυροπούλου, Δέσποινα Μεϊμάρογλου, Ελένη Μουζακίτη, Αιμιλία Μπαλάσκα, Ελένη Μυλωνά, Λία Ναλμπαντίδου, Χρύσα Νικολέρη, Έφη Παλαιολόγου, Ρέα Παπαδοπούλου, Μυρτώ Παπαδοπούλου, Μαρία Πασχαλίδου, Ρούλα Πάτρα, Πάολα Ρεβενιώτη, Φανή Σαρρή, Αγγελική Σβορώνου, Μαρία Στέφωση, Δανάη Στράτου, Νίκη Τυπάλδου, Μαρίλια Φωτοπούλου, Κατερίνα Χατζηδημητρίου, Αθηνά Χρόνη.

Συγγραφείς κειμένων έκδοσης: Γλαύκη Γκότση, Μαριάννα Καράλη, Ηρώ Κατσαρίδου, Αρετή Λεοπούλου, Αλεξάνδρα Μόσχοβη, Πηνελόπη Πετσίνη, Αλίκη Τσίργιαλου, Εύη Παπαδοπούλου.

Έφη Παλαιολόγου

Παράλληλα με τις πρώτες μέρες λειτουργίας της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το 5ο Διεθνές συνέδριο Fast Forward με ειδικό τίτλο «Hidden (Hi)stories: New Perspectives of Women’s Photographies», από τις 17 έως τις 19 Μαΐου 2024, στο Αμφιθέατρο «Ξανθίππη Χόιπελ», του MOMus-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (εντός ΔΕΘ-Helexpo), με ανοιχτή συμμετοχή για το κοινό, σε συνδιοργάνωση του MOMus-Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης με τα βρετανικά πανεπιστήμια University for the Creative Arts και University of Sunderland.

Κύριες ομιλίες θα δοθούν από τη Françoise Vergès, πολιτική επιστήμονα, ακτιβίστρια και συγγραφέα του βιβλίου «Ένας φεμινισμός της αποαποικιοποίησης», σε συνομιλία με την ιστορικό τέχνης Άντζελα Δημητρακάκη και την Αλεξάνδρα Μόσχοβη, καθηγήτρια Φωτογραφίας και Επιμέλειας.

Γλώσσες συνεδρίου: ελληνικά & αγγλικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία. Το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου στον σύνδεσμο https://fastforward.photography/our-projects/call-for-papers-fast-forward-conference-5-in-thessaloniki-greece/ .

Το συνέδριο «Hidden (Hi)stories: New Perspectives of Women’s Photographies» εντάσσεται στο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων της 20ής Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης.

Το MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης συμμετέχει με την έκθεση «ΙστορίεςΤης. Φωτογραφικές πρακτικές, 1974-2024» στο πρόγραμμα δράσεων του EuroPride 2024 στη Θεσσαλονίκη.

Πρόγραμμα παράλληλων δράσεων

MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, Αποθήκη Β1, Προβλήτα Α’, λιμάνι Θεσσαλονίκης

Πέμπτη 23 Μάϊου 2024, 20:00

Δράση #1: Προβολή του ντοκιμαντέρ Οι Πικροδάφνες (2021) και συζήτηση με τον Μάριο Χατζηπροκοπίου και την Πάολα Ρεβενιώτη.

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024, 19:00

Δράση #2: Διάλεξη της Γλαύκης Γκότση με θέμα τις φεμινιστικές θεωρίες στην ιστορία της νεοελληνικής τέχνης & περφόρμανς PEKTRIES / SAVOIR VIVRE EDITION του εικαστικού σχήματος COMOTIRIO (Νάιρα Στεργίου και Εριφύλη Βενέρη).

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2024 (η ώρα θα ανακοινωθεί)

Δράση #3: Εναλλακτική ξενάγηση στην έκθεση από τις ερευνήτριες του Κέντρου Νέων Μέσων και Φεμινιστικών Πρακτικών στον Δημόσιο Χώρο (Ελπίδα Καραμπά, Ιωάννα Ζούλη, Βάλια Παπαστάμου) και συζήτηση με το κοινό σχετικά με τον ρόλο και τη θέση των γυναικών καλλιτεχνών στη σύγχρονη ιστορία της τέχνης.

Επιμέλεια προγράμματος: Δόμνα Γούναρη

