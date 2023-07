Indie Playground Festival: Διήμερο φεστιβάλ με ελληνική Indie και alternative rock στην Πειραιώς

Ένα μοναδικό διήμερο μουσικό φεστιβάλ με γνωστά αλλά και ανερχόμενα ονόματα της σύγχρονης ανεξάρτητης ελληνικής Indie και alternative rock σκηνής διοργανώνει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» και τη United We Fly στον βιομηχανικό χώρο Playground 260 στην Πειραιώς, στις 26 και 27 Ιουλίου.

Για δύο βραδιές ο ανοιχτός χώρος πίσω από την Πειραιώς 260 θα μεταμορφωθεί σε μουσική σκηνή και θα γεμίσει με φρέσκους ήχους και ανεπιτήδευτη δημιουργικότητα.

Το Indie Playground Festival, ξεκινάει την Τετάρτη 26 Ιουλίου με τους εκρηκτικούς “Godsleep”, που θα γεμίσουν τον χώρο με stoner και heavy rock ήχους. Θα ακολουθήσει η Αθηναϊκή neo-psyche rock μπάντα “The Steams” καθώς και το “Παιδί Τραύμα”, που με νέο υλικό από το άλμπουμ του “Μέινστριμ”, θα μας διηγηθεί pop-rock μουσικές ιστορίες αθηναϊκής καθημερινότητας.

Την Πέμπτη 27 Ιουλίου, οι ψυχεδελικοί “Dury Dava” θα μας κάνουν να χορέψουμε με krautrock και ανατολίτικους ρυθμούς, ενώ θα έχουμε την μοναδική ευκαιρία να ακούσουμε live στην Αθήνα μετά από πολλά χρόνια τον Γιώργο Καρρά, θρυλικό συνθέτη από τις Τρύπες και αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού ροκ, που θα παρουσιάσει το τελευταίο album του “Ασκήσεις Απλότητας”. Η συναυλιακή βραδιά κορυφώνεται με την ιστορική μπάντα του αθηναϊκού underground “Lost Bodies”, που θα μιξάρουν με τον πλέον κλασσικό τρόπο τους διαφορετικά είδη της ροκ με στοιχεία πρόζας και κοινωνικής σάτιρας.

Αναλυτικό πρόγραμμα

26/07

Παιδί Τραύμα

The Steams

Godsleep

27/07

Lost Bodies

Γιώργος Καρράς

Dury Dava

Λίγα λόγια για τους καλλιτέχνες

Godsleep

Οι Godsleep δημιουργήθηκαν το 2010 και έκτοτε εργάζονται ασταμάτητα, για να μπουν στο πάνθεον της heavy rock. Έχουν χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο πολλά υποσχόμενα συγκροτήματα του heavy / ψυχεδελικού ροκ ήχου. Από την δημιουργία τους, οι Godsleep βασίστηκαν σε δυνατές ζωντανές εμφανίσεις, συμμετέχοντας σε φεστιβάλ ροκ υψηλού προφίλ σε όλη την Ευρώπη. Έχουν περιοδεύσει ήδη δύο φορές στην Ευρώπη, για την προώθηση του αναγνωρισμένου ντεμπούτου άλμπουμ τους “Thousand Sons of Sleep” (Rock Freaks Records, 2015) και στη συνέχεια το 2018 μετά την κυκλοφορία του του δεύτερου ολοκληρωμένου και πιο ώριμου άλμπουμ τους ως τώρα “Coming of Age”. Έχοντας διατηρήσει τα βασικά συστατικά του ήχου τους, τις βαριές / ασαφείς κιθάρες, τις χοντρές γραμμές μπάσου και τα δυνατά groovy τύμπανα, οι Godsleep εμπλουτίζουν τη σύνθεση των τραγουδιών τους με μοναδικά εθιστικά γυναικεία φωνητικά που ποικίλλουν από ψυχεδελικά ουρλιαχτά και στοιχειωτικές μελωδίες μέχρι νευρικές κραυγές που σκίζουν το λαιμό. Το “Coming of Age” , που κυκλοφόρησε μέσω της θρυλικής ελληνικής underground δισκογραφικής εταιρείας TheLab Records, θεωρείται ένα από τα πιο πολλά υποσχόμενα ροκ άλμπουμ ροκ, που έρχεται από την ελληνική επικράτεια, την τελευταία δεκαετία. Οι Godsleep επιστρέφουν με το νέο τους άλμπουμ “Lies to Survive” που θα κυκλοφορήσει από την “Ouga Booga and the Mighty Oug” Records τον Απρίλιο του 2023.

The Steams

Οι Steams είναι μια psych rock μπάντα από την Αθήνα. Το 2018 κυκλοφόρησαν τον 1ο τους δίσκο Wild Ferment και ξεκίνησαν ένα ταξίδι που τους έστειλε σε πολλά τουρ, 2 sold-out εκδόσεις βινυλίου και ποικίλα εγχώρια φεστιβάλ. Έχουν εμφανιστεί στο πλευρό των The Cure, Michael Kiwanuka, Peter Murphy (Bauhaus), Lumerians, Naxatras κ.α. Τον Ιούνιο του 2022 κυκλοφόρησαν το δεύτερο άλμπουμ τους Mild Conquest, το οποίο διατίθεται πλέον και σε βινύλιο. To Mild Conquest είναι μια σύγχρονη τραγωδία που επεκτείνει τον ήχο τους πέρα από τα όρια του «κλασικού» ροκ παντρεύοντας παραδοσιακά όργανα, πολυφωνίες και διηγήσεις με groovy ρυθμούς, ογκώδεις κιθάρες και διονυσιακά ξεσπάσματα. Μετά από 3 εγχώρια τουρ, ένα διθυραμβικό live με τους Black Angels και ένα τουρνέ στην Γαλλία, οι Steams επιστρέφουν για ένα καλοκαίρι γεμάτο live.

Παιδί Τραύμα

Το Παιδί Τραύμα γράφει τραγούδια σε μια ψηλή πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης. Η πραγματική του ταυτότητα αποκαλύπτεται για πρώτη φορά στο νέο του άλμπουμ «Μέινστριμ», που κυκλοφορεί από την United We Fly. Σ’ αυτό κατέγραψε όλες τις δραστηριότητες μιας οικογένειας που τον φιλοξένησε στο σπίτι της το περασμένο καλοκαίρι.

Γιώργος Καρράς

Ο Γιώργος Καρράς γεννιέται στη Θεσσαλονίκη το 1960. Το 1983 δημιουργεί μαζί με τον Γιάννη Αγγελάκα το συγκρότημα Τρύπες στο οποίο παίζει μπάσο και συνθέτει τα περισσότερα τραγούδια. Οι Τρύπες, με την πάροδο του χρόνου εξελίσσονται σε ένα από τα δημοφιλέστερα ελληνικά ροκ συγκροτήματα.

Το 1993 κυκλοφορεί, σε συνεργασία με τον Γιάννη Αγγελάκα, τον δίσκο “Υπέροχο Τίποτα”. Σε αυτό το άλμπουμ, ο Γιώργος Καρράς εκδηλώνει τις αναζητήσεις του και σε άλλα είδη μουσικής εκτός από την ροκ και χρησιμοποιεί όργανα όπως τσέλο, μπαντονεόν και κοντραμπάσο. Λίγο καιρό μετά από την κυκλοφορία του, τραγούδια απο το “Υπέροχο Τίποτα” χρησιμοποιούνται για την μουσική επένδυση της ταινίας “Η εποχή των δολοφόνων” του Ελληνικού Κινηματογράφου.

Μετά από 20 χρόνια απουσίας από τα “εγκόσμια” της ελληνικής ροκ σκηνής, ο Γιώργος Καρράς επιστρέφει στη σκηνή για να παρουσιάσει το τελευταίο του άλμπουμ “Ασκήσεις Απλότητας”, που κυκλοφόρησε από τη United We Fly το 2022.

Στις “Ασκήσεις Απλότητας”, πάει τους πειραματισμούς του ένα βήμα παρακάτω και επιχειρεί να επενδύσει μουσικά εικόνες και συναισθήματα εκφράζοντας τα με απλά, εμμονικά επαναλαμβανόμενα μουσικά σχήματα.

Dury Dava

Οι Dury Dava είναι ένα πενταμελές συγκρότημα από την Αθήνα, που δημιουργήθηκε το 2016. Η πρωτότυπη μουσική τους εκτείνεται σε πολλά είδη, αποδίδοντας φόρο τιμής στην ακατέργαστη ψυχεδέλεια της δεκαετίας του ’60 και το krautrock της δεκαετίας του ’70, συνδυάζοντας στοιχεία από τις ελληνοτουρκικές μουσικές παραδόσεις, όπως περίεργους ρυθμούς και λαϊκούς χορούς με πανκ νοοτροπία. Είναι γνωστοί για τις εκρηκτικές τους ζωντανές εμφανίσεις σε απρόσμενους αστικούς χώρους ή μυστικιστικά καλοκαιρινά φεστιβάλ σε απομακρυσμένα ελληνικά νησιά. Το ντεμπούτο τους ομότιτλο άλμπουμ (διπλό LP) ηχογραφήθηκε ζωντανά σε ένα αυτοσχέδιο αθηναϊκό στούντιο και κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2019 από την Inner Ear Records, αποσπώντας πολλούς επαίνους, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τον Απρίλιο του 2022 το συγκρότημα κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του, με τίτλο Deluxe. Μετά από περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, έπαιξαν με τους La Femme για πάνω από 8.000 άτομα στο ΚΠΙΣΝ.

Lost Bodies

Οι Lost Bodies εμφανίζονται για πρώτη φορά στην ανεξάρτητη μουσική σκηνή της Αθήνας κυκλοφορώντας 2 κασέτες το 1988 και συμπληρώνουν πλέον 35 χρόνια συνεχούς παρουσίας έχοντας στο ενεργητικό τους 13 κυκλοφορίες σε cd’s και βινύλιο.

Η μουσική των L. B. βρίσκεται στις παρυφές της ελληνικής εναλλακτικής μουσικής σκηνής και ενσωματώνει στοιχεία από το industrial, το trip-hop και το post-punk μέχρι το funk και την πειραματική μουσική, με αρκετά στοιχεία πρόζας, αυτοσαρκασμού και κοινωνικής σάτιρας.

Η μπάντα αποτελείται από τους : Θάνος (φωνή), Γιώργος (κιθάρα και φωνή), Βασίλης (μπάσο), Λέανδρος (κρουστά), Κωσταντής (κιθάρα) και Ίριδα (πλήκτρα).

Πληροφορίες

Εισιτήρια: 10€/ ημέρα & 16€/διήμερο

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00

Είσοδος για το κοινό από Σπύρου Πολυκράτη 6, (κάθετος δρόμος στην Πειραιώς μετά την είσοδο της Πειραιώς 260).

Αγορά εισιτηρίων: aefestival.gr, viva.gr & public.gr

