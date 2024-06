Η Χίλαρι Σουάνκ στο νέο επεισόδιο του “Argo Talks”

H βραβευμένη με δύο Όσκαρ και μια από τις πιο αγαπημένες ηθοποιούς του Hollywood, η Hilary Swank, μας μιλά αποκλειστικά στο νέο επεισόδιο του Argo Talks, την νέα πλατφόρμα του Τέρι Ντούγκας!

Ύστερα από τα δέκα πρώτα επεισόδια της νέας δωρεάν πλατφόρμας ‘Argo Talks’ που φιλοξενεί μερικούς από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες παγκοσμίως, όπως οι Matthew McConaughey, Joe Russo, Nia Vardalos, Phedon Papamichael, Fisher Stevens, Barbara Broccoli, Tye Sheridan, Barbara De Fina, Halle Berry και John Stamos, σειρά έχει η βραβευμένη με δύο Όσκαρ Αμερικανίδα ηθοποιός Hilary Swank, η οποία ανατρέχει στα πρώτα χρόνια της καριέρας της, πως κατάφερε να παρεισφρήσει στην βιομηχανία της 7ης τέχνης, ενώ τέλος παραθέτει τις συμβουλές της προς τους νέους καλλιτέχνες που φιλοδοξούν να ακολουθήσουν τα βήματα της.

«Επιτυχία δεν είναι τα Όσκαρ, είναι ότι είμαι μια εργαζόμενη ηθοποιός 49 ετών και ήθελα να το κάνω αυτό από τότε που ήμουν οκτώ ετών» –Hilary Swank

Η Χίλαρι Αν Σουάνκ, γεννημένη στις 30 Ιουλίου 1974 στο Λίνκολν της Νεμπράσκα των ΗΠΑ, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη για τις δυναμικές ερμηνείες της και την αξιοσημείωτη αφοσίωσή της στην τέχνη της.

Με μια καριέρα που εκτείνεται σε διάστημα άνω των 20 ετών, ως μια από τις πιο δυναμικές και διαφοροποιημένες φωνές του Χόλιγουντ, η Hilary Swank είναι η επιτομή του άρτιου επαγγελματία, ως ηθοποιός και παραγωγός.

Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους σκηνοθέτες όπως οι Clint Eastwood, Christopher Nolan, Mira Nair, Richard LaGravenese, Tom McCarthy, Gary Marshall, Philip Noyce, Brian De Palma, Steven Soderbergh, Craig Zobel και Sam Raimi, ενώ η κινηματογραφική της καριέρα ξεκίνησε με έναν μικρό ρόλο στο Buffy the Vampire Slayer και στη συνέχεια με έναν σημαντικό ρόλο στο The Next Karate Kid, όπου υποδύθηκε την Julie Pierce, την πρώτη γυναίκα προστατευόμενη του sensei Mr. Miyagi. Έγινε γνωστή για τις δύο βραβευμένες με Όσκαρ ερμηνείες της: αρχικά ως Μπράντον Τίνα, ένας τρανσέξουαλ άνδρας στην ταινία Boys Don’t Cry, και ως μια αγωνιζόμενη σερβιτόρα που έγινε μποξέρ, η Μάγκι Φιτζέραλντ, στην ταινία Million Dollar Baby.

Η Σουάνκ προερχόταν από ταπεινή οικογένεια και μεγάλωσε σε ένα πάρκο τροχόσπιτων κοντά στη λίμνη Samish στο Bellingham της Ουάσινγκτον, στο οποίο μετακόμισε σε ηλικία έξι ετών. Όταν ήταν εννέα ετών, έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη σκηνή, πρωταγωνιστώντας στο «Βιβλίο της ζούγκλας». Συμμετείχε σε σχολικά και κοινοτικά θεατρικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων και αυτά της Bellingham Theatre Guild. Η Σουάνκ συμμετείχε επίσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων και στα πολιτειακά πρωταθλήματα της Ουάσινγκτον στην κολύμβηση, όπου κατέλαβε την πέμπτη θέση.

Οι γονείς της Σουάνκ χώρισαν όταν εκείνη ήταν δεκατριών ετών και η μητέρα της, στηρίζοντας την επιθυμία της κόρης της να γίνει ηθοποιός, μετακόμισε στο Λος Άντζελες, όπου ζούσαν μέσα στο αυτοκίνητό τους μέχρι να μαζέψουν αρκετά χρήματα για να νοικιάσουν ένα κανονικό διαμέρισμα.

Η Σουάνκ έχει περιγράψει τη μητέρα της ως πηγή έμπνευσης για την καριέρα της στην υποκριτική και τη ζωή της. Στην Καλιφόρνια, η Σουάνκ γράφτηκε στο λύκειο της Σάουθ Πασαντίνα και άρχισε να παίζει επαγγελματικά. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, πλήρωνε εξ ολοκλήρου το ενοίκιο με τα χρήματα που κέρδιζε εμφανιζόμενη σε τηλεοπτικά προγράμματα όπως το Evening Shade και το Growing Pains. Ενώ 10 χρόνια αργότερα το net worth της θα ξεπερνούσε τα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Είναι η τρίτη νεότερη γυναίκα στην ιστορία που κέρδισε δύο βραβεία Όσκαρ «Καλύτερης ερμηνείας από ηθοποιό σε πρωταγωνιστικό ρόλο».



