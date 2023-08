Η Τόρι Σπέλινγκ εντοπίστηκε να διαμένει σε τροχόσπιτο με τα πέντε της παιδιά

Η γνωστή ηθοποιός Τόρι Σπέλινγκ (Tori Spelling), μετά τον χωρισμό με τον σύζυγο της, Ντιν Μακντέρμοτ (Dean McDermott), εντοπίστηκε να μένει σ’ ένα φθηνό μοτέλ στο Λος Άντζελες με τα πέντε παιδιά της.

Σύμφωνα όμως με φωτογραφίες που έχουν διαρρεύσει, δεν μένει πλέον εκεί και βρίσκεται σε κάμπινγκ στην κομητεία Ventura. Η διάσημη ηθοποιός διαμένει τώρα με τα παιδιά της σ’ ένα τροχόσπιτο Sunseeker E450.

