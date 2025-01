Η ταινία “Tales from the Magic Garden”, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου

Η stop-motion ταινία κινουμένων σχεδίων “Tales from the Magic Garden” βασισμένη στο παιδικό βιβλίο του Τσέχου συγγραφέα Άρνοστ Γκόλντφλαμ “Of Unwanted Things and People” θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου 2025.

Η ταινία θα διαγωνιστεί στην κατηγορία Generation Kplus, η οποία περιλαμβάνει ταινίες για νεανικό κοινό.

Το φιλμ “Tales from the Magic Garden” ακολουθεί τρία παιδιά που περνούν μια νύχτα στο σπίτι του παππού τους αφού πεθαίνει η γιαγιά τους, εξαίρετη αφηγήτρια παραμυθιών. Παλεύοντας να αποκοιμηθούν χωρίς μια ιστορία πριν τον ύπνο, δημιουργούν τις δικές τους ιστορίες, ανακαλύπτοντας τη δύναμη της φαντασίας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της ζωής.

Η ταινία είναι συνεργασία κινηματογραφικών στούντιο από τέσσερις χώρες — Maurfilm (Τσεχία), Artichoke (Σλοβακία), ZVVIKS (Σλοβενία) και Vivement Lundi! (Γαλλία).

Είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων για παιδιά με επικεφαλής παραγωγό και σκηνοθέτη από τη Σλοβενία.

Εκτός από τον Σλοβένο σκηνοθέτη, Λέον Βίντμαρ και τον παραγωγό στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Σλοβένοι Γερνέι Κάγια Μπαλόγκ και Μάγια Κρίζνικ, οι οποίοι συνέγραψαν το σενάριο.

Ο παραγωγός Κόλια Σακσίντα εξέφρασε υπερηφάνεια για τη μοναδική συνεργασία δηλώνοντας: «Αυτό το έργο σηματοδοτεί ένα πρωτοποριακό επίτευγμα, στο οποίοι όλοι οι παραγωγοί έχουν ισότιμη συμμετοχή».

«Δεν είναι μόνο μια σημαντική στιγμή για την ταινία, αλλά και ένα ιστορικό ορόσημο για το σλοβενικό animation και το κινηματογραφικό τοπίο γενικότερα» είπε αναφερόμενος στο γεγονός ότι η ταινία επιλέχθηκε για το πρόγραμμα της ταινίας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου (13 έως 23 Φεβρουαρίου), το Tales from the Magic Garden θα παρουσιαστεί επίσης τον Μάρτιο στο Cartoon Movie, Φόρουμ προώθησης και συμπαραγωγής για ταινίες κινουμένων σχεδίων.

Ο Σεμπάστιαν Μαρκτ επικεφαλής του τμήματος Generation Kplus, σύμφωνα με το σλοβενικό πρακτορείο ειδήσεων, επαίνεσε τη συναισθηματική πολυπλοκότητα και το καλλιτεχνικό όραμα της ταινίας, περιγράφοντάς την ως «μια απόδειξη της δύναμης του animation να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ζωής, να παρηγορεί και να συνδεθεί τον έναν με τον άλλον».

Η ταινία χρηματοδοτήθηκε από διάφορους οργανισμούς, Eurimages, Creative Europe – MEDIA, το Ταμείο Κινηματογράφου της Τσεχίας, καθώς και τη Τσεχική Τηλεόραση και τη Σλοβενική Ραδιοτηλεόραση RTV Slovenija.

