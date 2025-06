Η Elaine Scarry βοηθά τον Σαίξπηρ να τηρήσει την υπόσχεσή του

Η Αμερικανίδα δοκιμιογράφος και καθηγήτρια Elaine Scarry, κάτοχος της έδρας Αισθητικής και Γενικής Θεωρίας των Αξιών Walter M. Cabot στο Πανεπιστήμιο του Harvard, ξεχωρίζει για τη δραστηριοποίηση και τις ασυνήθιστες απόψεις της γύρω από μία ευρεία γκάμα θεμάτων -πυρηνικός πόλεμος, ομορφιά και δίκαιο, λογοτεχνία, ιατρική.

Έχει επάξια τοποθετήσει στη φαρέτρα της βραβευμένα βιβλία, διαλέξεις στις ΗΠΑ διεθνώς και μια εκτενή λίστα από βραβεία, υποτροφίες, διακρίσεις και τιμητικούς τίτλους (αναφέρονται ενδεικτικά: Βραβείο Zabel για προοδευτική, πρωτότυπη και πειραματική λογοτεχνία, Βραβείο Truman Capote για Λογοτεχνική κριτική (συγκάτοχος), Υποτροφία Guggenheim για Φιλοσοφία και Βραβείο Global Health and Peace).

Με αφορμή τη συμμετοχή της στους Τρίτους Δελφικούς Διαλόγους (20-21/6), η Elaine Scarry έδωσε συνέντευξη στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ- ΜΠΕ) και μίλησε για πολλά από τα ζητήματα που την έχουν απασχολήσει ανά καιρούς στα βιβλία της και κατ’ επέκταση στη ζωή της.

Οι ανακαλύψεις της Scarry

Συζήτησαν για την ανησυχία που υπάρχει στο άκουσμα του πιθανού πυρηνικού πολέμου (“Thermonuclear Monarchy”, 2014) και το πώς ο πόνος επηρεάζει την ηθική αντίληψη (“The body in pain”, 1985). Σε μια πιο αισιόδοξη νότα, η Scarry έθεσε την ομορφιά ως στήριγμα στην πορεία προς τη δικαιοσύνη (“On Beauty and Being Just”, 1999) και συμβούλεψε για εξάσκηση της νοητικής οξύτητας μέσω της ανάγνωσης λογοτεχνίας (“Dreaming by the book”, 2001).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η απάντηση της συγγραφέως σχετικά με την «ανακάλυψη» του Άγγλου ποιητή Henry Constable, ως του όμορφου νεαρού άνδρα στον οποίο απευθύνονταν τα περισσότερα από τα διάσημα σονέτα του Σαίξπηρ (“Naming Thy Name: Cross Talk in Shakespeare’s Sonnets”, 2016).

Συγκεκριμένα είπε: «Το συμπέρασμα ήρθε σε μένα -και όχι το αντίθετο. Διάβαζα πολλά αποσπάσματα του Σαίξπηρ για τα λουλούδια (χωρίς να σκέφτομαι τους ανθρώπους που αγαπούσε). Ένα από τα σονέτα του Σαίξπηρ -αριθμός 99- ξαφνικά μου «ανακοίνωσε» ότι ο αγαπημένος του ήταν ο ποιητής Henry Constable, επειδή το σονέτο αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα λουλούδια κλέβουν την ομορφιά τους από τον αγαπημένο, την ίδια στιγμή που ο Σαίξπηρ έκλεβε ένα από τα ποιήματα του Henry Constable. Για πολλά, πολλά χρόνια μετά από εκείνη την «ηλεκτρική» στιγμή ερεύνησα το ερώτημα και κάθε μονοπάτι που έπαιρνα με οδηγούσε στην ίδια απάντηση. Ένιωθα ότι μου είχε ανατεθεί η αποστολή να «μεταφέρω» αυτό το μήνυμα στο κοινό. Ο Σαίξπηρ υπόσχεται στον αγαπημένο του ότι θα γίνει γνωστός σε όλους τους μελλοντικούς ανθρώπους. Ένιωσα την υποχρέωση να τον βοηθήσω να τηρήσει την υπόσχεσή του.

Επιμέλεια: Χρύσα Αβούρη

TAGS Elaine Scarry