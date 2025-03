Γερμανία: Το Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Βερολίνου σηκώνει σήμερα αυλαία για 10η χρονιά – Αφιέρωμα στη μουσική

Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στο Βερολίνο σηκώνει απόψε στην εμβληματική αίθουσα του Babylon την αυλαία του για 10η χρονιά, γιορτάζοντας την καθιέρωση, την επιτυχία και την εξέλιξή του. «Αυτό που ξεκίνησε από καλλιτέχνες, με χαρακτήρα κυρίως ακτιβιστικό, εξελίχθηκε σε ένα κλασικό κινηματογραφικό φεστιβάλ, το οποίο διοργανώνεται πλέον από επαγγελματίες του κινηματογράφου, με διεθνείς προδιαγραφές και στόχο την προβολή του ελληνικού σινεμά», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διευθύντρια του φεστιβάλ Σοφία Σταυριανίδου.

Στο εορταστικό πνεύμα της επετείου, ο προβολέας της φετινής διοργάνωσης πέφτει στην μουσική. “Notes on Film” ονομάζεται η σχετική ενότητα, με ταινίες όπως το «Υπάρχω» του Γιώργου Τσεμπερόπουλου στην έναρξη, την «Ευτυχία» του ‘Αγγελου Φραντζή, το «Αυτή η νύχτα μένει», τον «Νυχτερινό Εκφωνητή – Athens Midnight Radio» του Ρένου Χαραλαμπίδη στην λήξη του Φεστιβάλ και αφιερώματα στον Μίκη Θεοδωράκη, στον Γιάννη Σπανό και στην Creep Records.

«Θέλουμε να παίζουμε τις μεγάλες, καλές εμπορικές ταινίες και θεωρήσαμε το “Υπάρχω” ως το ιδανικό άνοιγμα για το φετινό φεστιβάλ», σημειώνει η Σταυριανίδου και τονίζει ως «ιδιαίτερα τιμητική» την παρουσία στην αίθουσα του σκηνοθέτη, Γιώργου Τσεμπερόπουλου για να απαντήσει σε ερωτήσεις των θεατών μετά το τέλος της προβολής, μαζί με τον παραγωγό της ταινίας Διονύση Σαμιώτη. Ο σκηνοθέτης, δημιουργός μεταξύ άλλων του «Ξαφνικού Έρωτα» και του «’Αντε γεια», δύο ταινιών που ταυτίστηκαν με την μουσική τους, απολαμβάνει σήμερα την μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της χρονιάς, του «Υπάρχω». Η προβολή της ταινίας για τον Στέλιο Καζαντζίδη έγινε “sold out” σε λίγη ώρα και στο Βερολίνο.

Από μια δράση ακτιβισμού, θεσμός του Βερολίνου

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ, η Σοφία Σταυριανίδου αναφέρεται στο αρχικό όραμα των δημιουργών της διοργάνωσης, η οποία κλείνει φέτος τα 10 χρόνια της και έχει καθιερωθεί ως ένα από τα βασικά «ραντεβού» των σινεφίλ στην γερμανική πρωτεύουσα. Είχε φανταστεί η ίδια μια τέτοια εξέλιξη, όταν ξεκινούσε το Φεστιβάλ;

«Δεν περίμενα ούτε ότι το Φεστιβάλ θα γινόταν 10 ετών ούτε ότι θα γινόταν ένα από τα καλύτερα φεστιβάλ και ένας θεσμός της πόλης, αλλά και μια από τις δυνατότερες διοργανώσεις του ιστορικού κινηματογράφου Babylon. Ξεκίνησε δειλά, από καλλιτέχνες, τον Αστέρη και την Ίνα Κούτουλα, αρχικά με ακτιβιστικό σκοπό, ως αντίδραση στα ιδιαίτερα αρνητικά γερμανικά δημοσιεύματα στην εποχή της κρίσης, για να δείξει μια διαφορετική Ελλάδα. Τώρα το φεστιβάλ έχει μετουσιωθεί σε ένα κλασικό κινηματογραφικό φεστιβάλ, με αιτήσεις συμμετοχής, αυστηρή επιλογή, καλεσμένους, συζητήσεις με το κοινό και με στόχο του την προβολή -με διεθνείς προδιαγραφές- του ελληνικού σινεμά. Και διοργανώνεται πλέον από επαγγελματίες του κινηματογράφου», απαντά η επικεφαλής της διοργάνωσης, η οποία είναι επίσης υπεύθυνη για τις δημόσιες σχέσεις και τα ΜΜΕ στο Φεστιβάλ του Κότμπους.

Ο στόχος για τις επόμενες διοργανώσεις είναι πλέον ξεκάθαρος: «Φέτος πιάνουμε το κορυφαίο σημείο μας, με ρεκόρ προσκεκλημένων – 45 καλλιτέχνες, σκηνοθέτες, παραγωγοί, εκπρόσωποι φορέων, δίνουν το “παρών” στο φετινό φεστιβάλ. Θέλουμε να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο. Στο πρόγραμμα προβολών γίνεται ήδη πολύ αυστηρή επιλογή, αλλά μπορούμε να ενισχυθούμε με παράλληλες δράσεις, π.χ. εκθέσεις και μουσικές εκδηλώσεις. Η μορφή του φεστιβάλ όμως δεν χρειάζεται να αλλάξει. Η κλασική γραμμή εξακολουθεί να προκαλεί τους θεατές που γεμίζουν τις αίθουσες. Βασικό συστατικό παραμένει η πρότασή μας, με ένα προϊόν νέο και διαφορετικό, σε μια γλώσσα που δεν έχει συνηθίσει να ακούει στον κινηματογράφο».

Κινηματογράφος στην εποχή του Streaming

Πόσο μέλλον όμως μπορεί να έχει η κλασική πρόταση ενός φεστιβαλικού κινηματογράφου στην εποχή του streaming; «Οι πλατφόρμες είναι πολύ σημαντικές. Περισσότερος κόσμος βλέπει πλέον ταινίες και σειρές από τον καναπέ του. Αυτό βέβαια καθιστά δυσκολότερη τη δουλειά των φεστιβάλ, τα οποία, για να καθιερωθούν, να βρουν τη θέση τους σε μια πόλη και να καλύψουν ένα κενό, πρέπει να παρουσιάσουν κάτι καινούργιο. Για μας αυτό το καινούργιο είναι το προφανές, οι ελληνικές ταινίες, οι οποίες πιθανότατα δεν θα προβληθούν αλλού στην Γερμανία, ούτε στην Berlinale», εξηγεί η Σοφία Σταυριανίδου και επιμένει ότι το streaming δεν είναι αντίπαλος του σινεμά. «Ο κινηματογράφος έχει ως αποστολή να παρουσιάζει κάτι νέο και το streaming έχει διαφορετική θέση, πιο καταναλωτική, πιο οικογενειακή, παρέχει πολλές επιλογές, για διαφορετικά γούστα», αναφέρει και δηλώνει εν τέλει αισιόδοξη για το μέλλον του σινεμά. «Μπορεί να φαίνεται δυσοίωνο, αλλά ο κόσμος αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόλαυση από το να βλέπουμε μια ταινία μαζί με τους συνθεατές μας. Υπάρχει αυτή η συλλογικότητα. Προς πολύ μεγάλη μου χαρά, οι θεατές εξακολουθούν να τιμούν το σινεμά και να αντιλαμβάνονται ότι το “όλοι μαζί κάτω από μια μεγάλη οθόνη” είναι πολύ σημαντική και ανεπανάληπτη εμπειρία».

Νότες σε φιλμ

Από σήμερα έως και τις 30 Μαρτίου θα προβληθούν συνολικά 33 ταινίες -μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους και ειδικές προβολές- ανάμεσά τους έξι διεθνείς και 18 γερμανικές πρεμιέρες και 3 πρεμιέρες Βερολίνου. Στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα “Emerging Greeks Competition”, το οποίο πραγματοποιείται για έβδομη χρονιά, περιλαμβάνονται φέτος έξι πρώτες ή δεύτερες ταινίες σκηνοθετών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, ενώ άλλες έξι ταινίες θα προβληθούν στην ενότητα των ντοκιμαντέρ και 13 σε αυτή των φιλμ μικρού μήκους. Μία ταινία και ένα ντοκιμαντέρ περιλαμβάνονται στις «ειδικές προβολές». Στην αφιερωματική ενότητα “Notes on Film”, θα προβληθούν το «Υπάρχω» του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, η «Ευτυχία» του ‘Αγγελου Φραντζή, το «Αυτή η νύχτα μένει» του Νίκου Παναγιωτόπουλου, το ντοκιμαντέρ για τον Γιάννη Σπανό, «Πίσω απ’ τη μαρκίζα», του ‘Αρη Δόριζα και το «Return of the Creeps» του Νίκου Χατζή, με θέμα την Creep Records, την δισκογραφική εταιρία που είχε στο ρόστερ της τις μεγαλύτερες ροκ μπάντες της Ελλάδας. Ως ταινία λήξης θα προβληθεί ο «Νυχτερινός Εκφωνητής – Athens Midnight Radio» του Ρένου Χαραλαμπίδη, ο οποίος, μαζί με τον διευθυντή της Musu Music Group Στέφανο Γκάνο και τον μουσικό παραγωγό της Musu Πάνο Καρανάνο θα συμμετάσχουν σε συζήτηση σχετικά με τον «χειροποίητο κινηματογράφο», με τον δημιουργό να αναλαμβάνει πολλαπλούς ρόλους στην κινηματογραφική παραγωγή.

Η συμπλήρωση φέτος 100 ετών από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη αναδεικνύεται και από το φεστιβάλ, το οποίο τιμά τον μεγάλο Έλληνα δημιουργό με μια εγκατάσταση των Αστέρη και Ίνας Κούτουλα, με τίτλο “MIKIS SATELLITES: Trans for More” στο ισόγειο του Babylon. Όντας ο ίδιος παραγωγός, σκηνοθέτης, συνεργάτης και προσωπικός φίλος του Μίκη Θεοδωράκη και κάτοχος ανέκδοτου υλικού του συνθέτη, ο Αστέρης Κούτουλας δημιούργησε short clips που περιφέρονται σαν δορυφόροι γύρω από το έργο του συνθέτη και είναι όλα εμπνευσμένα από το μουσικό του σύμπαν.

Σύνδεσμος: https://thegreekfilmfestivalinberlin.com

