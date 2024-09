Φωτογραφίες πιγκουίνων που κάνουν σέρφινγκ και γερακιών την ώρα που κυνηγάνε τα θηράματά τους κερδίζουν βραβεία φωτογράφισης πτηνών

Σημείωση συντάκτη: Το Call to Earth είναι μια σειρά άρθρων του CNN, η οποία δεσμεύεται ως προς τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, τις οποίες αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας, ενώ ταυτόχρονα προτείνει λύσεις. Η Πρωτοβουλία Perpetual Planet της Rolex συνεργάστηκε με το CNN, προκειμένου να προωθήσει την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση γύρω από βασικά ζητήματα βιωσιμότητας και να εμπνεύσει θετική δράση.

Η φωτογραφία ενός πετρίτη που κυνηγάει μια πεταλούδα, ενός γύπα που απολαμβάνει το πλουσιοπάροχο γεύμα μιας μαύρης αρκούδας και ενός πιγκουίνου που κάνει σέρφινγκ είναι μεταξύ των νικητήριων φωτογραφιών του Bird Photographer of the Year 2024.

Ο διαγωνισμός, στην ένατη έκδοσή του, τιμά την ομορφιά των των πτηνών, ενώ παράλληλα επισημαίνει τις απειλές που αυτά αντιμετωπίζουν. Η Καναδή φωτογράφος Patricia Homonylo έλαβε το 1ο βραβείο με μια συγκλονιστική φωτογραφία, η οποία απεικονίζει περισσότερα από 4.000 σκοτωμένα πουλιά εξαιτίας συγκρούσεων με παράθυρα ή ανακλαστικές επιφάνειες στο Τορόντο.

Μια μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο, υπολόγισε ότι περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο πτηνά πεθαίνουν στις ΗΠΑ κάθε χρόνο, ως αποτέλεσμα σύγκρουσης με παράθυρα. Ως φωτορεπόρτερ προστασίας περιβάλλοντος που συνεργάζεται με το Fatal Light Awareness Program (FLAP), το οποίο στοχεύει στην προστασία τους από τις θανατηφόρες συγκρούσεις, η Homonylo θέλησε να οπτικοποιήσει την τραγωδία. Αυτή και η ομάδα της, τοποθέτησαν τα νεκρά πτηνά σε ομόκεντρους κύκλους, με τα μεγαλύτερα από αυτά στο κέντρο.

«Δημιουργούμε αυτήν την εντυπωσιακή έκθεση προκειμένου να τιμήσουμε τις ζωές που χάθηκαν και να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση του κοινού», δήλωσε η Homonylo. «Ελπίζω ο κόσμος να σοκαριστεί από αυτό το θέαμα και να αναλάβει δράση χρησιμοποιώντας τζάμια τα οποία είναι ασφαλή για τα πτηνά και υποστηρίζοντας οργανισμούς όπως η FLAP».

Σε ένα πτηνό, μια ανακλαστική επιφάνεια μπορεί να φαντάζει ως συνέχεια του τοπίου, με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να πετούν κατευθείαν προς τα παράθυρα με τη μέγιστη ταχύτητα. Μέτρα προφύλαξης, όπως η εφαρμογή ορατών σημαδιών, για παράδειγμα αυτοκόλλητων ή μεμβρανών που είναι ασφαλείς για τα πτηνά, μπορούν να βοηθήσουν στην αποφυγή των συγκρούσεων.

Η οργάνωση Conservation, είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες του ετήσιου διαγωνισμού, η οποία συνεργάζεται με το Birds on the Brink, μια φιλανθρωπική οργάνωση που παρέχει χρηματοδότηση σε προγράμματα προστασίας πτηνών σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του State of the World’s Birds από το BirdLife International, σχεδόν τα μισά από τα είδη πτηνών του πλανήτη ελαττώνονται ενώ ένα στα οκτώ είδη απειλείται με εξαφάνιση.

Ο Will Nicholls, διευθυντής του Bird Photographer of the Year, είπε στο CNN ότι ο διαγωνισμός επιτρέπει στον πολύ κόσμο να δει πράγματα που ίσως κάποιος να μην μπορεί να δει από μόνος του. «Η ευαισθητοποίηση για το τι γίνεται στις κορυφές των δέντρων είναι η μισή μάχη προκειμένου να πείσουμε τον κόσμο να ενδιαφερθεί για τη φύση. Οι άνθρωποι είναι οπτικά πλάσματα και η φωτογραφία είναι ένα απίστευτα ισχυρό μέσο ως προς τη μετάδοση ενός μηνύματος», δήλωσε.

Φωτογράφοι από όλο τον κόσμο συμμετείχαν στο διαγωνισμό με περισσότερες από 23.000 φωτογραφίες, διαγωνιζόμενοι σε οκτώ διαφορετικές κατηγορίες. Το βραβείο του Young Bird Photographer of the Year απονεμήθηκε στον 14χρονο Ισπανό φωτογράφο Andrés Luis Domínguez Blanco για μια γλαφυρή φωτογραφία εικόνα ενός τσοπανάκου —ένα μικρό πουλί παρόμοιο με δρυοκολάπτη— που σκαρφαλώνει σε μια βελανιδιά στη Grazalema στη νότια Ισπανία.

Οι φωτογραφίες καλύπτουν ένα τεράστιο εύρος από είδη, περιβάλλοντα και συμπεριφορές – κάποιες από αυτές προκαλούν γέλιο ενώ άλλες μεταφέρουν ένα σημαντικό μήνυμα. Σύμφωνα με τον Paul Sterry, διαχειριστή του Birds on the Brink: Ένδειξη μιας καλής φωτογραφίας είναι αυτή που είτε επιδεικνύει δεξιοτεχνία είτε αφηγείται μια ιστορία.

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος