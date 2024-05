Eurovision 2024 – Βίντεο: Ξεσήκωσε το κοινό η Έλενα Παπαρίζου στην «Number One» εμφάνιση του Β΄ Ημιτελικού

Η Έλενα Παπαρίζου ξεσήκωσε το κοινό στον B’ Ημιτελικό του 68ου Διαγωνισμού της Eurovision, ερμηνεύοντας το «My Number One», που έφερε την νίκη στην Ελλάδα το 2005.

Οι θεατές είχαν μια μοναδική ευκαιρία να συμμετάσχουν στο σόου, από το σπίτι τους. Κατά τη διάρκεια του World’s Biggest Sing-Along, μερικά εικονίδια από θεατές, εμφανίστηκαν στη σκηνή όσο ερμηνεύονταν μερικές από τις πιο γνωστές επιτυχίες του Διαγωνισμού.

Η Sertab τραγούδησε το «Everyway That I Can» που χάρισε τη νίκη στην Τουρκία το 2003 και η Charlotte Perrelli το τραγούδι «Take Me To Your Heaven» που έφερε την 4η νίκη στην Σουηδία το 1999.

Σημειώνεται πως τους δύο Ημιτελικούς (7 και 9 Μαΐου) και τον Τελικό (11 Μαΐου) παρακολουθείτε τηλεοπτικά, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα, και online από το ertnews.gr.

