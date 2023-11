Έρχεται το 7ο Φεστιβάλ WIFT GR 50/50 Ισότητα και στον Κινηματογράφο – Το πρόγραμμα

Το WIFT GR – Women in Film and Television Greece (Γυναίκες στον Κινηματογράφο και στην Τηλεόραση – Ελλάδα) παρουσιάζει την ετήσια κινηματογραφική γιορτή του, το 7ο Φεστιβάλ WIFT GR 50/50 Ισότητα και στον Κινηματογράφο, το όποιο θα πραγματοποιηθεί στις 23-26 Νοεμβρίου 2023 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, με ελεύθερη είσοδο. Όπως κάθε χρόνο το Φεστιβάλ συμπίπτει ημερολογιακά και τιμά την 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, του ΕΚΟΜΕ και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Η φετινή θεματική:

Η θεματική της έβδομης διοργάνωσης έχει τίτλο «Γυναίκες Χωρίς Σύνορα» και εστιάζει σε Ελληνίδες γυναίκες – επαγγελματίες του κινηματογράφου, από όλες τις ειδικότητες, που διακρίθηκαν σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου (Κάννες, Βενετία, Βερολίνο, Λοκάρνο, Κάρλοβι Βάρι, Σαν Σεμπαστιάν, Λονδίνο, Τραϊμπέκα, Τορόντο, Σάντανς, Κλερμόν Φεράν, Σεράγεβο, διεθνή διαγωνιστικά τμήματα Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και Δράμας κ.ά.) την τελευταία πενταετία (2018-2023).

Θα προβληθούν ντοκιμαντέρ και ταινίες μυθοπλασίας μικρού και μεγάλου μήκους τις οποίες υπογράφουν ή στις οποίες έχουν συμμετοχή Ελληνίδες σκηνοθέτριες, σκηνογράφοι, διευθύντριες φωτογραφίας, ηθοποιοί, μοντέζ κ.λπ. Επιπλέον, για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, διοργανώνεται διαγωνιστικό τμήμα για ταινίες μικρού μήκους από Ελληνίδες δημιουργούς.

Εκτός από τις προβολές, στις εκδηλώσεις περιλαμβάνεται κεντρική συζήτηση με θέμα «Γυναίκες Δημιουργοί στον Ελληνικό Κινηματογράφο» με ομιλήτριες διαφόρων ειδικοτήτων που θα αναδείξουν πλευρές της θεματικής του Φεστιβάλ.

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023

19:30 ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Παρουσιάστριες Τελετής: Μαρκέλλα Γιαννάτου, Στέλλα Ψαρουδάκη

Θα απονεμηθούν τα εξής βραβεία:

1ο Βραβείο WIFT GR με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ

2ο Βραβείο Μusou – Παροχή πρωτότυπης μουσικής επένδυσης για την επόμενη ταινία της νικήτριας δημιουργού

3ο Βραβείο PACT – Εξασφαλισμένη συμμετοχή της νικήτριας παραγωγού σε workshop υψηλού κύρους, που διοργανώνει η Ένωση Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων PΑCT, το 2024.

22.00 Μέντιουμ / Medium

Μυθοπλασία, Ελλάδα, Βουλγαρία, 2023, 100’ | DCP, Έγχρ., με ήχο | Σκηνοθεσία: Χριστίνα Ιωακειμίδη | Σενάριο: Χριστίνα Ιωακειμίδη, Γιώργος Συμπάρδης | Πρωταγωνιστούν: Αγγελική Μπεβεράτου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Κατερίνα Ζησούδη, Μάρθα Φριντζήλα, Κωσταντίνος Ασπιώτης | Παραγωγή: Ekso Productions, Red Carpet Films

Η Ελευθερία, λίγο πριν ξεκινήσει την τελευταία χρονιά στο σχολείο, φτάνει στην Αθήνα για να βρεθεί δίπλα στην αδερφή της, που είναι ετοιμόγεννη. Οι άνθρωποι που θα συναντήσει και οι νέες εμπειρίες που θα βιώσει, θα τη βοηθήσουν να κατανοήσει τη διαίσθησή της και να εξοικειωθεί με την απώλεια της μητέρας της. Η αφήγηση την ακολουθεί σε αυτό το προσωπικό ταξίδι αναζήτησης της εαυτής της μέσα στην πόλη, παράλληλα με την πρόκληση του πρώτου ερωτικού συναισθήματος, εστιάζοντας στο πρόσωπο και στο σώμα της,μέσα από μια επιμελώς ανάλαφρη ρεαλιστική προσέγγιση.

Το Μέντιουμ κέρδισε το βραβείο του κινηματογραφικού πόρταλ Cineuropa στο 29ο Φεστιβάλ του Σεράγεβο και έκανε πρεμιέρα στο 64ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Θα προβληθεί για πρώτη φορά στην Αθήνα.

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023

18:00 Διαγωνιστικό Ταινιών Μικρού Μήκους – Μικρές Γυναικείες Ιστορίες – Μέρος Α’

Days of a Lilac Summer



Μυθοπλασία, Ελλάδα, 2023, 12’ | DCP, Έγχρ., με ήχο | Σκηνοθεσία – Σενάριο: Αριάδνη Αγγελική Θυφρονίτου-Λήτου | Πρωταγωνιστούν: Σοφία Σιμώνη, Όμηρος Πουλάκης | Παραγωγή: Αριάδνη Αγγελική Θυφρονίτου-Λήτου, Αλκαίος Νικολάου Μιχαήλ

Η έφηβη Λητώ, παιδί χωρισμένων γονιών, πηγαίνει διακοπές με τον πατέρα της. Η ίδια φέρεται αντιδραστικά, ίσως το μόνο που επιδιώκει είναι να τραβήξει την προσοχή του.

Lumen

Ντοκιμαντέρ, Ελλάδα, 2023, 20’ | DCP, Έγχρ., με ήχο | Σκηνοθεσία – Σενάριο: ΕιρήνηΤζούλια | Παραγωγή: Δημήτρης Αναγνώστου

Η κόρη ενός θύματος της φονικής πυρκαγιάς, του Ιούλιου του 2018, στην Ανατολική Αττική εξομολογείται. Η αφήγηση αρθρώνεται χαμηλόφωνα πάνω στον καμβά της καμένης γης μέσα από την προσωπική απώλεια και το τραύμα.

Dustlight

Μυθοπλασία, Ελλάδα, 2022, 20’ | DCP, Έγχρ., με ήχο | Σκηνοθεσία – Σενάριο: Χρυσάνθη Κουρή | Πρωταγωνιστούν: Γιουλίκα Σκαφιδά, Ευαγγελία Ανδρεαδάκη | Παραγωγή: Χρυσάνθη Κουρή, Νικολέτα Γελαδάρη, Χρύσα Κουτράκου

Η Ματίνα σε μια οριακή στιγμή της ζωής της επισκέπτεται το οικογενειακό εξοχικό για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα της εκλιπούσας μητέρας της. Εκεί θα αποδεχτεί την απώλεια και θα αποφασίσει να προχωρήσει τη ζωή της όπως εκείνη επιθυμεί.

Women of Saos / Γυναίκες του Σάος

Ντοκιμαντέρ, Ελλάδα, 2022, 18’ | DCP, Έγχρ., με ήχο | Σκηνοθεσία – Σενάριο: Άλκηστη Βούλγαρη | Παραγωγή: Quokka (Mina Kouvara & Alkistis Voulgari)

Οι Γυναίκες του Σάος αποτελούν μια ταινία για την φιλοξενία αυτών των γυναικών αλληλεπιδρώντας με την ομάδα Quokka. Το ντοκιμαντέρ δομείται με τα φυσικά τοπία του νησιού αποτελώντας τον καμβά πάνω στον οποίο ξεδιπλώνονται οι αφηγήσεις από τις εμπειρίες των γυναικών για τη σχέση τους με τη φύση και τη μετανάστευσή τους στη Γερμανία.

Kalavryta – Guernica / Καλάβρυτα – Γκερνίκα

Ντοκιμαντέρ, Ελλάδα, 2022, 20’ | DCP, Έγχρ., με ήχο | Σκηνοθεσία – Σενάριο: Ισμήνη Σακελλαροπούλου | Πρωταγωνιστούν: Παναγιώτης Καρμάτης, Βίκυ Μαραγκάκη, Λεφτέρης Μπαμπινιώτης | Αφήγηση: Γιάννης Βούρος, Κώστας Αρζόγλου, Μαίρη Βιδάλη | Παραγωγή: Peloponnisos International Doc Film Festival, Zinebi Film Festival Bilbao, ΕΡΤ

Στο ντοκιμαντέρ Καλάβρυτα – Γκερνίκα, επιχειρείται η εξιστόρηση της κοινής ιστορίας αυτών των δύο πόλεων στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέσα από μία παράλληλη δραματική αφήγηση που βασίζεται σε αληθινές ιστορίες. Η αξία αυτών των αφηγήσεων για την κοινή συλλογική μνήμη της ανθρωπότητας είναι ανεκτίμητη και η κινηματογραφική τους προσέγγιση επιτυγχάνεται με σεβασμό.

Fault

Μυθοπλασία, Ελλάδα, 2022, 15’ | DCP, Έγχρ., με ήχο | Σκηνοθεσία – Σενάριο: Κατερίνα Παπαναστασάτου | Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Καταλειφός, Ελένη Δαφνή, Ευσταθία Λαγιόκαπα | Παραγωγή: Τάσος Γερακίνης

Ένας παππούς, μοναδικός κηδεμόνας της εγγονής του κάνει ό,τι μπορεί για να τη βοηθήσει να διορθώσει το λάθος της. Ή μήπως το δικό του;

The Armchair on the Pavement / Η Πολυθρόνα στο Πεζοδρόμιο



Μυθοπλασία, Ελλάδα, 2023, 15’ | DCP, Έγχρ., με ήχο | Σκηνοθεσία – Σενάριο: Μαίρη Κολώνια | Πρωταγωνιστούν: Σοφία Σεϊρλή, Παντελής Παπαδόπουλος | Παραγωγή: Μαίρη Κολώνια, Piece of Cake

Ένα τραγούδι ξυπνάει μνήμες σε έναν ηλικιωμένο που πάσχει από άνοια, θυμίζοντάς του το βράδυ των αρραβώνων με τη γυναίκα του. Η επαναφορά της μνήμης θα πυροδοτήσει την αντίδραση του οδηγώντας τον να φύγει κρυφά από το σπίτι. Μια ταινία που προσεγγίζει με ευαισθησία τη συζυγική αγάπη που αντιστέκεται στο χρόνο.

19:30 Πάνελ: «Γυναίκες δημιουργοί στον ελληνικό κινηματογράφο 50/50;»

Στο πλαίσιο του 7ου Φεστιβάλ WIFT.GR την Παρασκευή 24 Νοέμβρη θα διεξαχθεί εκδήλωση- συζήτηση με γυναίκες δημιουργούς στον κλάδο της κινηματογραφικής παραγωγής. Ο στόχος μας μέσα από την παράθεση βιωματικών εμπειριών, στοιχείων και αναλύσεων να φωτιστούν τα προβλήματα και τα στερεότυπα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες αλλά και να αναδειχθεί ο ρόλος τους, το βλέμμα τους και η δυναμική τους με ορίζοντα την επίτευξη της έμφυλης ισότητας και την καταπολέμηση της σεξιστικής κουλτούρας.

Ομιλήτριες:

Θέλγια Πετράκη, σκηνοθέτρια

Νίνα Μαρία Πασχαλίδου, σκηνοθέτρια

Μίνα Ντρέκη, παραγωγός

Βάνια Τέρνερ, διευθύντρια φωτογραφίας, μοντέζ, σκηνοθέτρια

Κική Πίττα, art director, costume designer

Γιούλα Μπούνταλη, ηθοποιός, σκηνοθέτρια, συγγραφέας

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Μαρία Λούκα, σεναριογράφος – δημοσιογράφος και μέλος του ΔΣ του WIFT GR

22:00 Η Δουλειά της / Her Job

Μυθοπλασία, Ελλάδα, Γαλλία, Σερβία, 2018, 89’ | DCP, Έγχρ., με ήχο | Σκηνοθεσία – Σενάριο: Νίκος Λαμπό, Κατερίνα Κλειτσιώτη | Πρωταγωνιστούν: Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Δημήτρης Ήμελλος, Μαρία Φιλίνη| Παραγωγή: Μαρία Δρανδάκη, Ζουλί Παρατιάν, Μιλάν Στογιάνοβιτς | Διανομή: Weird Wave

Η Παναγιώτα είναι νοικοκυρά, σύζυγος και μητέρα δύο μικρών παιδιών. Όταν η οικονομική κρίση την αναγκάσει να ξεκινήσει την πρώτη της δουλειά ως καθαρίστρια, η ζωή της θα αλλάξει ολοκληρωτικά. Η δουλειά της θα λειτουργήσει ως καταλύτης για ένα ουσιαστικό βήμα προς τη χειραφέτησή της. Για πρώτη φορά δεν βρίσκεται αποκομμένη στον οικιακό χώρο αλλά μέσω της δουλειάς της κοινωνικοποιείται και αισθάνεται χρήσιμη προσφέροντας στην οικογένεια της. Η Παναγιώτα αποτελεί μια σύγχρονη ηρωίδα αναδεικνύοντας τον αγώνα για γυναικεία χειραφέτηση και απελευθέρωση από τους περιορισμούς του φύλου.

Η ταινία έχει ταξιδέψει σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο αποσπώντας 14 βραβεία συνολικά, όπως στα φεστιβάλ: Τορόντο, Βαρσοβίας Σόφιας, Χόλιγουντ και Λος Άντζελες.

Την ταινία προλογίζει η Ιφιγένεια Καλαντζή, κριτικός κινηματογράφου.

Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023

18:00 Η Μητέρα του Σταθμού

Ντοκιμαντέρ, Ελλάδα, 2023, 80’ | DCP, Έγχρ., με ήχο | Σκηνοθεσία – Σενάριο: Κωστούλα Τωμαδάκη | Παραγωγή: Vox Documentaries

Η Μητέρα του Σταθμού παρουσιάζει αφηγήσεις γυναικών σχετικά με τη μετανάστευσή τους στη Γερμανία κυρίως από τη δεκαετία του ’60 έως το 1973. Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που δίνει φωνή στις μητέρες και τις κόρες που ταξίδεψαν με πλοία και τρένα διεκδικώντας ένα καλύτερο μέλλον για τη δική τους και την επόμενη γενιά.

Η ταινία συμμετείχε σε 50 διεθνή φεστιβάλ με βραβεία και διακρίσεις, όπως τα φεστιβάλ: Docs Without Borders International Film Festival, Καλιφόρνια, Βραβείο Best of Festival και Hollywood Independent Filmaker Awards & Festival, Βραβείο, Gold Award .

20:00 Επιλογή Ταινιών Μικρού Μήκους – Γυναίκες Χωρίς Σύνορα

Το Βανκούβερ / Vancouver

Μυθοπλασία, Ελλάδα, 2021, 23’ | DCP, Έγχρ., με ήχο | Σκηνοθεσία – Σενάριο: Άρτεμις Αναστασιάδου | Πρωταγωνιστούν: Μαργιάννα Καρβουνιάρη, Βασίλης Κουτσογιάννης | Παραγωγή: Massive Productions

Η ταινία παρουσιάζει την τελευταία μέρα του Γιώργου στην Ελλάδα, μέσα από τα μάτια της μικρής του αδερφής, που δυσκολεύεται να τον αποχαιρετήσει. Πρόκειται για την παράπλευρη πτυχή μιας σύγχρονης ιστορίας μετανάστευσης μέσα από μια ρεαλιστική αφήγηση.

Η ταινία διακρίθηκε με Ειδική Μνεία στο διαγωνιστικό τμήμα Generation k plus της 72ης Μπερλινάλε και κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Μικρού Μήκους Ταινίας στα Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο και του Λος Άντζελες, 2022.

Bella

Μυθοπλασία, Ελλάδα, 2020, 24’ | DCP, Έγχρ., με ήχο | Σκηνοθεσία – Σενάριο: Θέλγια Πετράκη | Πρωταγωνιστούν: Νίκος Κουρής, Έλενα Τοπαλίδου, Έλενα Μεγγρέλη | Παραγωγή: TopSpot

Η ταινία συνθέτει τον δικό της επίλογο, για την εποχή λίγο πριν την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, μέσα από την προσωπική αλληλογραφία της Άνθης στον Χρήστο. Ο τίτλος μας υπενθυμίζει το ιταλικό αντιστασιακό τραγούδι του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου «Bella Ciao», το οποίο ακούγεται μέσα σε μια συνολικότερη μελαγχολική ατμόσφαιρα που επικρατεί στην ταινία για την ελπίδα που σβήνει και το αβέβαιο αύριο. Οι καθημερινές αγωνίες και επιθυμίες της Άνθης για το παρόν και το μέλλον πλαισιώνονται από αρχειακό υλικό. Παράλληλα, η κινηματογράφηση επιλέγει την αισθητική του οικογενειακού βίντεο εποχής προσδίδοντας ρεαλιστική οικειότητα στην αφήγηση παρόλη τη διάθεση ονειροπόλησης.

Η ταινία συμμετείχε σε διεθνή φεστιβάλ κερδίζοντας το βραβείο καλύτερης ταινία μικρού μήκους στα φεστιβάλ Busan και Oberhausen.

Electric Swan / Ηλεκτρικός Κύκνος

Μυθοπλασία, Γαλλία, Αργεντινή, Ελλάδα, 2019, 40’ | DCP, Έγχρ., με ήχο | Σκηνοθεσία – Σενάριο: Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη | Πρωταγωνιστούν: Carlos Aduviri, Nelly Prince, Elisa Massino, Nikita Zuckerberg, Susana Pampín | Παραγωγή: Ecce Films, Un Puma, Homemade Films, ARTE France, Centre National du Cinéma et de l’image Animée

Ο Ηλεκτρικός Κύκνος αποτελεί μια επιτυχημένη σουρεαλιστική αλληγορία για τις ταξικές αντιθέσεις που επικρατούν στη πόλη του Μπουένος Άιρες, μέσα από τα όνειρα και τις φοβίες του θυρωρού και των κατοίκων της πολυώροφης πολυκατοικίας στην οποία διαδραματίζεται η ταινία.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα εκτός συναγωνισμού στο Φεστιβάλ Βενετίας και συμμετείχε σε διεθνή φεστιβάλ με σημαντικότερη διάκριση το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους από την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου της Γαλλίας (SFCC, Syndicat de la Critique de Cinéma).

Goads

Μυθοπλασία, Ελλάδα, 2020, 15’ | DCP, Έγχρ., με ήχο | Σκηνοθεσία – Σενάριο: Ίρις Μπαγλανέα | Πρωταγωνιστούν: Χρήστος Πασσαλής, Ματίνα Καρτσιούνα, Αθανασία Καλλιμάνη, Κριστιάνα Νίκα | Παραγωγή: Wholewave | Διανομή: Zen Movie Distribuzione

Ο πατέρας της Ήρας προσπαθεί να εκπαιδεύσει αυτήν και την αδερφή της στη δική του φιλοσοφίας ζωής. Το αποτέλεσμα είναι να τις απομακρύνει από την παιδική αθωότητα, καθώς τις αναγκάζει να βιώσουν μια δυνατή για την παιδική ηλικία εμπειρία σε σχέση με τη φύση και το θάνατο.

Η ταινία συμμετείχε σε διεθνή φεστιβάλ αποσπώντας δύο ειδικές μνείες στο Φεστιβάλ της Τεργέστης.

22:00 Σελήνη, 66 Ερωτήσεις / Moon, 66 Questions

Μυθοπλασία, Ελλάδα, 2021, 104’ | DCP, Έγχρ., με ήχο | Σκηνοθεσία – Σενάριο: Ζακλίν Λέντζου | Πρωταγωνιστούν: Σοφία Κόκκαλη, Λάζαρος Γεωργακόπουλος | Παραγωγή: Blonde | Διανομή: Danaos Films

Η Άρτεμις έρχεται στην Αθήνα όταν ο πατέρας της αποκτήσει ένα σημαντικό βαθμό αναπηρίας. Στην ταινία παρακολουθούμε τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης τους μέσα από την εκ νέου γνωριμία μεταξύ τους, καθώς έχουν να επικοινωνήσουν χρόνια. Η αφήγηση παρεμβάλλεται από το προσωπικό ημερολόγιο της ηρωίδας, με αναφορές στις φάσεις της σελήνης και την αναδρομή σε γεγονότα από το παρελθόν. Στο τέλος η αγάπη θα εκφραστεί και ο Πάρις θα γίνει ο μπαμπάς της. Μια ταινία σχόλιο για τη δυσκολία της επικοινωνίας στην οικογένεια και τα ταμπού που πρέπει να ξεπεραστούν.

Η ταινία έχει συμμετάσχει και βραβευτεί σε πολλά διεθνή φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων: Berlin International Film Festival 2021, São Paulo International Film Festival 2021, Festival du Nouveau Cinéma 2021 | Winner: Best Actor/Actress Award, Göteborg Film Festival 2022, Ghent Film Festival 2021, Thessaloniki Film Festival 2021 | Winner: Best Actress, Helsinki International Film Festival – Love & Anarchy 2021, Seville European Film Festival 2021 | Winner: New Waves Award – Best Film, Sarajevo Film Festival 2021 | Winner: Cineuropa Award – Best Film, Reykjavik International Film Festival 2021 | Winner: Golden Puffin – New Visions

Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023

18:00 Διαγωνιστικό Ταινιών Μικρού Μήκους – Μικρές Γυναικείες Ιστορίες – Μέρος Β’

End of August / Τέλη Αυγούστου

Μυθοπλασία, Ελλάδα, 2023, 17’ | DCP, Ασπρ., με ήχο | Σκηνοθεσία – Σενάριο: Αντζελίκα Κατσά | Πρωταγωνιστούν: Αθηνά Μοσχίδου, Φίλιππος Ιωαννίδης, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος | Παραγωγή: Λεωνίδας Κωνστανταράκος, Σταύρος Πετρόπουλος

Η Αμέλια μας διηγείται το τελευταίο της ξέγνοιαστο καλοκαίρι. Οι αλήθειες που θα ανακαλύψει σηματοδοτούν την αρχή του τέλους για την παιδική της αθωότητα. Λίγο μετά θα χωρίσουν οι γονείς της και δεν θα ξαναδεί τον φίλο της Επαμεινώνδα. Πρόκειται για μια ώριμη καταγραφή της παιδικής ηλικίας μέσα από το παιδικό βλέμμα.

Χαντούς, ένα παραμύθι / Hantush, a fairytale

Ντοκιμαντέρ, Δυτική Όχθη – Παλαιστίνη, Ισπανία 2022, 6’ | DCP, Έγχρ., με ήχο | Σκηνοθεσία: Αλεξία Τσούνη | Σενάριο: Salha Hamdeen | Αφήγηση: Thikra Manassra | Παραγωγή: FemArtAct

Όταν είσαι παιδί και κινδυνεύεις από τις ισραηλινές μπουλντόζες στην Παλαιστίνη, ένα ιπτάμενο αρνί ίσως είναι αυτό που μπορεί, μετά την αλληλεγγύη, να σε σώσει. Ένα ντοκιμαντέρ που διασώζει την φωνή αυτού του παιδιού και μεταφέρει την ελπίδα για ελευθερία στην κατεχόμενη Παλαιστίνη.

Η ταινία έχει διακριθεί σε πολλά διεθνή φεστιβάλ, όπως στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Βέλγιο.

Μέχρι Να Με Δεις / Until You See Me

Μυθοπλασία, Ελλάδα, 2022, 15’ | DCP, Έγχρ., με ήχο | Σκηνοθεσία-Σενάριο: Ελεάννα Σαντοριναίου | Πρωταγωνιστούν: Όμηρος Πουλάκης, Ζωή Μυλωνά, Λίλα Μπακλέση | Παραγωγή: Άρης Κοτρώνης- Βεττάς

Ο Πέτρος αισθάνεται καλύτερα κρατώντας την κάμερα του. Μια ταινία για την απώλεια και τον χρόνο που χρειαζόμαστε για να την αποδεχτούμε.

Nothing Holier Than A Dolphin

Μυθοπλασία, Ελλάδα, 2022, 17’ | DCP, Έγχρ., με ήχο | Σκηνοθεσία – Σενάριο: Ισαβέλλα Μαργάρα | Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Καταλειφός, Γιώργος Συμεωνίδης, Samouel Akinola, Φλομαρία Παπαδάκη, Χρήστος Καραβέβας, Μιχάλης Γιαννικάκης, Γιώργος Κασαπάκης, Χαρίλαος Τρουβάς, Ιωάννα Φασούλα | Παραγωγή: Κυριακή Βήρου Διανομή: Zen Movie Distribution, Premium Films

Σε μια ψαροταβέρνα της Μεσογείου οι θαμώνες ψαράδες επιχειρούν να αναβιώσουν έναν μύθο. Σύμφωνα με αυτόν, μια φορά και έναν καιρό δυο ψαράδες είχαν πιάσει στα δίχτυα τους κατά λάθος ένα δελφίνι. Το δελφίνι με τη σειρά του βρήκε έναν ψαρά να πνίγεται και προσπάθησε να τον σώσει. Στην ταινία αποτυπώνεται η αναπαραστατική δύναμη του μύθου θυμίζοντας μας τη σημασία της προσφοράς.

Η ταινία έχει ταξιδέψει σε διεθνή φεστιβάλ και έχει κερδίσει σημαντικές διακρίσεις, με σημαντικότερη το Βραβείο Κοινού στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Clermont-Ferrand.

Pebble



Μυθοπλασία, Ελλάδα, 2022, 13’ | DCP, Ασπρόμ., με ήχο | Σκηνοθεσία: Καρίνα Λογοθέτη | Σενάριο: Ελίζα Γεροντάκη | Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Γεροντάκη, LaurenByrdKey, Cedric Clarke | Παραγωγή: Δωροθέα Παπαποστόλου | Διανομή: NewBorn Short Film Agency



Το ψυχικό βάρος που κουβαλάνε η Λάουρα και η Κλερ είναι ασήκωτο και θέλουν να βάλουν τέρμα στη ζωή τους. Μια μεγάλη σύμπτωση θα τις φέρει κοντά, ώστε οι δυο γυναίκες θα προβούν σε μια παράλληλη εξομολόγηση, βοηθώντας τες να ευχηθούν το βάρος αυτό να γίνει χαλικάκι. Το Pebble, στα ελληνικά χαλικάκι, αποτελεί μια ταινία δωματίου που καταφέρνει να κρατήσει το ενδιαφέρον της αφήγησης αμείωτο.

A Deux Voix / Με Δύο Φωνές

Ντοκιμαντέρ, Ελλάδα, 2023, 30’ | DCP, Έγχρ., με ήχο | Σκηνοθεσία – Σενάριο: Μάρθα Μπουζιούρη | Παραγωγή: PLAYS2PLACE, KWASSA FILMS, AUTHORWAVE

Δύο μητέρες, από τις αντίθετες πλευρές της τρομοκρατίας, ενώνουν τις φωνές τους. Η μία είναι μητέρα ενός τρομοκράτη του ISIS και η άλλη μητέρα ενός θύματος τρομοκρατικού χτυπήματος. Στο ντοκιμαντέρ παρακολουθούμε την ιστορία τους και τις σκέψεις τους χτίζοντας έναν δρόμο ανθρωπιάς και ελπίδας.

20:00 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Παρουσιάστριες: Αγγελική Μπεβεράτου, Βάσια Δημητρού

Θα απονεμηθούν τα εξής βραβεία:

1ο Βραβείο WIFT GR με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ

2ο Βραβείο Μusou – Παροχή πρωτότυπης μουσικής επένδυσης για την επόμενη ταινία της νικήτριας δημιουργού

3ο Βραβείο PACT – Εξασφαλισμένη συμμετοχή της νικήτριας παραγωγού σε workshop υψηλού κύρους, που διοργανώνει η Ένωση Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων PΑCT, το 2024.

21:30 Μothers of Daughters

Ντοκιμαντέρ, Ελλάδα, 2023, 17’ | DCP, Έγχρ., με ήχο | Σκηνοθεσία – Σενάριο: Έλκε Λέρενκραους, Γιούλα Μπούνταλη | Παραγωγή: Delta Pi

Η μητέρα της Γαρυφαλλιάς αναζητεί τον τρόπο να διαχειριστεί την απώλεια της κόρης της μέσα από μια χαμηλόφωνη εξομολογητική αφήγηση. Η Γαριφαλιά δολοφονήθηκε επειδή ήταν γυναίκα. Στην ταινία αποτυπώνεται η προσπάθεια κατανόησης της γυναικοκτονίας μέσα από τα μάτια της μητέρας٠ αν μπορούσε να δοθεί μια απάντηση θα ήταν αγάπη.

Η ταινία συμμετείχε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Θα προβληθεί για πρώτη φορά στην Αθήνα.

Θα ακολουθήσει συζήτηση και θα είναι μαζί μας η Αλεξάνδρα Μάκου (μητέρα της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, που δολοφονήθηκε το 2021 στη Φολέγανδρο).

Λίγα λόγια για το δίκτυο WIFT GR | Women in Film and Television Greece

Το WIFT GR είναι το κορυφαίο δίκτυο γυναικών και εν γένει θηλυκοτήτων που εργάζονται σε όλους τους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων στην Ελλάδα και αποτελεί μέρος ενός διεθνούς δικτύου με περισσότερα από 50 παραρτήματα σε έξι ηπείρους, που εκπροσωπούν περισσότερα από 15.000 μέλη και εργάζονται για τον ίδιο στόχο: την ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Το WIFT GR αναδεικνύει το έργο των γυναικών στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ενδυναμώνει τις γυναίκες φωτίζοντας τα επιτεύγματά τους, προσφέρει υπηρεσίες επιμόρφωσης και πρόσβαση σε μια υποστηρικτική κοινότητα ομοίων που δρα υπέρ των συμφερόντων των γυναικών.

Πληροφορίες Φεστιβάλ

7ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ WIFT GR

«50/50 Ισότητα και στον Κινηματογράφο»

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

23 – 26 Νοεμβρίου 2023

Ταινιοθήκη της Ελλάδας | Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάνδρου 134-136, Γκάζι, 2103609695

Η είσοδος στις προβολές και τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ θα είναι ελεύθερη.

