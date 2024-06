Έργο του Τιτσιάνο δημοπρατείται για 30 εκατομμύρια ευρώ – Η εντυπωσιακή ιστορία του

Το έργο “Rest on the Flight into Egypt“, ένα πρώιμο έργο του Τιτσιάνο που ο Ναπολέοντας πήρε ως λάφυρο και στη συνέχεια εκλάπη τη δεκαετία του 1990 πριν βρεθεί σε μια στάση λεωφορείου στο Λονδίνο, θα προσφερθεί προς πώληση σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα, με εκτιμώμενη τιμή έως και 30 εκατομμύρια ευρώ.

Ο πίνακας, ο οποίος σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Christie’s προσφέρεται στην αγορά για πρώτη φορά μετά από περίπου 145 χρόνια, απεικονίζει τη Μαρία να κρατά το βρέφος Ιησού με τον Ιωσήφ να κάθεται κοντά, καθώς ξεκουράζονται πριν φύγουν για την Αίγυπτο.

«Είναι ζωγραφισμένο όταν ο Τιτσιάνο είναι περίπου 20 ετών, γύρω στο 1510, και αντιπροσωπεύει εκείνη η στιγμή ανάφλεξης κατά την οποία ο ζωγράφος φέρνει μια πραγματική επανάσταση, εισάγοντας έναν νατουραλισμό στη θρησκευτική ζωγραφική που δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ πριν», δήλωσε στο Reuters ο Henry Pettifer, διεθνής αναπληρωτής πρόεδρος του τμήματος παλαιών έργων ζωγραφικής του οίκου Christie’s.

«Είναι απίστευτα σπάνιο για έναν πίνακα αυτής της σημασίας να έρθει στην αγορά δημοπρασιών … υπάρχουν πολύ λίγα σημαντικά έργα του Τιτσιάνο σε ιδιωτικά χέρια».

Η εντυπωσιακή ιστορία του:

Ο πίνακας λαφυραγωγήθηκε από τα στρατεύματα του Ναπολέοντα στη Βιέννη το 1809. Δημοπρατήθηκε από τον οίκο Christie’s το 1878, όταν τον αγόρασε ο 4ος μαρκήσιος του Μπαθ, ο οποίος τον μετέφερε στο σπίτι του, το Longleat House.

Κλάπηκε από εκεί το 1995, και μετά από αμοιβή 100.000 λιρών (118.000 ευρώ) που προσφέρθηκε, βρέθηκε από έναν ντετέκτιβ τέχνης επτά χρόνια αργότερα, μέσα σε μια σακούλα σε μια στάση λεωφορείου στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, χωρίς την κορνίζα του.

Πηγή: Reuters

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος