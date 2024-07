Εντυπωσιακό teaser για την ταινία “Substance” της Κοραλί Φαρζά

Η Mubi παρουσίασε ένα εντυπωσιακό teaser της ταινίας “The Substance”, η οποία απέσπασε ένα 13λεπτο ενθουσιώδες χειροκρότημα και το βραβείο Καλύτερου Σεναρίου στην παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ των Καννών.



Δείτε το τρέιλερ της ταινίας παρακάτω:

Πρωταγωνιστούν η Μάργκαρετ Κουόλι (Margaret Qualley), η Ντέμι Μουρ (Demi Moore) και ο Ντένις Κουέιντ (Dennis Quaid) σε σκηνοθεσία της Γαλλίδας Κοραλί Φαρζά (Coralie Fargeat), η οποία επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη, επτά χρόνια μετά το θρίλερ δράσης “Revenge”, σύμφωνα με το Deadline.

Η Ντέμι Μουρ στην καλύτερη ερμηνεία της καριέρας της, υποδύεται την Elizabeth Sparkle, μια βραβευμένη ηθοποιό με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ, που τώρα είναι η γυμνάστρια ενός πρωινού τηλεοπτικού σόου. Όταν απολύεται για μια νεότερη πιο σέξι παρουσία, θα ανακαλύψει μια μυστηριώδη ουσία που υπόσχεται να βγάλει από μέσα της τον καλύτερο εαυτό της.

«Ονειρευτήκατε ποτέ μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας; Νεότερη, πιο όμορφη, πιο τέλεια… Με το “Substance”, μπορείτε να δημιουργήσετε μια άλλη εκδοχή του εαυτού σας,

Απλά μοιραστείτε τον χρόνο. Μία εβδομάδα για τον έναν, μία εβδομάδα για τον άλλον. Μια τέλεια ισορροπία επτά ημερών. Εύκολο δεν είναι; Αν ακολουθήσετε τις οδηγίες, τι μπορεί να πάει στραβά;» αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

Την παραγωγή μοιράζεται η σκηνοθέτιδα με τους Έρικ Φέλνερ (Eric Fellner) και Τιμ Μπέβαν(Tim Bevan) μέσω της εταιρείας παραγωγής Working Title.

Το φιλμ αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 20 Σεπτεμβρίου παράλληλα με το θρίλερ “Wolfs” της Apple/Sony με τους Τζορτζ Κλούνεϊ(George Clooney) και Μπραντ Πιτ(Brad Pitt), το “Transformers One” της Paramount Pictures, το θρίλερ τρόμου “A Different Man” της A24 με τον Σεμπάστιαν Σταν(Sebastian Stan), τις ανεξάρτητες ταινίες “All Shall Be Well” και “What We Find on the Road” και το ντοκιμαντέρ “Happy Clothes” για την βραβευμένη με Emmy σχεδιάστρια κοστουμιών Πατρίσια Φιλντ (Patricia Field).



