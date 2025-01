Ενθουσιασμένος με το μιούζικαλ “Wicked” ο Όλιβερ Στόουν

Ο πολυβραβευμένος Aμερικανός σκηνοθέτης Όλιβερ Στόουν (Oliver Stone) δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το μιούζικαλ “Wicked”, το οποίο όπως αποκάλυψε βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των αγαπημένων του ταινιών για το 2024.

Σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), ο σκηνοθέτης έγραψε: «Δεν γνώριζα τις δύο πρωταγωνίστριες αλλά τι έκπληξη να διαπιστώνω ότι και οι δύο ερμηνείες τους είναι τόσο φρέσκες και διαφορετικές. Η Αριάνα Γκράντε είναι ένα θαύμα γλυκύτητας με τα σπινθηροβόλα μάτια της – ποια, άραγε, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα τόσο απολαυστικό παραμυθένιο πλάσμα;

Και η Σίνθια Έριβο προσδίδει ένα βάθος και μια εξυπνάδα στην Elphaba, την Κακή Μάγισσα του Οζ, που είναι πολύ συγκινητικό!»

Παράλληλα επαινεί τις σκηνοθετικές ικανότητες του Τζον Μ. Τσου (Jon M. Chu) χαρακτηρίζοντάς τον ως «έναν φοβερό σκηνοθέτη [που] δουλεύει με δύσκολο υλικό σε αυτό το πρίκουελ που ανατρέπει τα πάντα στον [Μάγο του Οζ]».

Και προσθέτει: «Ακόμα πιο εκπληκτικό είναι ότι τα κατάφερε μαζί με ένα χολιγουντιανό στούντιο».

Τα καλά λόγια του δημιουργού έρχονται να προστεθούν στο θαυμασμό και άλλων σημαντικών σκηνοθετών, όπως των Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg), Τζορτζ Λούκας (George Lucas) και ‘Ανταμ ΜακΚέι (Adam McKay), σύμφωνα με το World Of Reel.

Την τριάδα με τις αγαπημένες ταινίες του Στόουν, συμπληρώνουν η βιογραφική ταινία του Μπομπ Ντίλαν (Bob Dylan) “A Complete Unknown” και το παπικό θρίλερ “Conclave”.

