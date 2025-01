Έκθεση ζωγραφικής: We fell in love in October από την Chrys Roboras

Η genesis gallery παρουσιάζει στον νέο της χώρο στην οδό Ιπποκράτους 121 την έκθεση: Chrys Roboras “We fell in love in October…”

Εγκαίνια: Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2025 / Ώρα 19:30

Επιμέλεια έκθεσης: Γιώργος Τζάνερης

Διάρκεια έκθεσης: 9 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου 2025

Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται πως: Η Chrys Roboras έρχεται με τη νέα ενότητα έργων της υπό τον τίτλο “We fell in love in October…” να συμπληρώσει την ιστορία που μας αφηγήθηκε πριν από μερικά χρόνια στην έκθεσή της “Stories I cannot tell…”.

Σαν συναρπαστική κινηματογραφική ταινία, το έργο της ξεχωριστής εικαστικού ξεκίνησε το 2021 με μία αφήγηση κάθε άλλο παρά γραμμική, όπως θα λέγαμε στην γλώσσα του κινηματογράφου. Με τα έργα-πλάνα της, πρόβαλε στον χώρο της Genesis Gallery μία ιστορία ενός ανομολόγητου – την περίοδο εκείνη – έρωτα!

Δυνατά συναισθήματα, μπλεγμένες σκέψεις και προσωπικές στιγμές, απαθανατισμένες με τα πινέλα της πάνω σε καμβάδες με την ένταση ενός πρωτόγνωρου συναισθήματος, αποτέλεσαν την εισαγωγή και το πρώτο μέρος μιας ιστορίας που τότε ξεκινούσε, χωρίς να γνωρίζει κανείς το μέλλον της!

Μιας ιστορίας, στην οποία η καλλιτέχνης θέλησε να μας κάνει συμμέτοχους, για να μοιραστεί τη χαρά αλλά και τα μυστικά της και να εξωτερικεύσει όσα δεν μπορούσε να πει με λόγια εκείνη την περίοδο της ζωής της.

Τέσσερα χρόνια μετά, με τη στιβαρή και δυναμική της πινελιά – γραφή, δίνει την συνέχεια της ιστορίας σε ό,τι έμεινε μετέωρο το διάστημα που πέρασε.

Η ηρωίδα των έργων της μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της έρχονται να μας αφηγηθούν το τι συνέβη κατά την περίοδο που χάσαμε την επαφή μαζί τους και όχι μόνο… Με ευρηματικά flashback, μας μεταφέρει στην αρχή της ιστορίας της για να μας θυμίσει πώς ξεκίνησαν όλα !

Η Chrys Roboras είναι μία καλλιτέχνης που χρησιμοποιεί το ταλέντο της, για να μας πει τη δική της αλήθεια μέσα από τα έργα της. Δηλώνει φανατική οπαδός του ρομαντισμού, ενός κινήματος που χαρακτηριζόταν από την έμφαση που έδινε στο συναίσθημα – για αυτό άλλωστε στα έργα της εκφράζει αυθεντικά τα συναισθήματα και τις ιδέες της! Τοποθετεί για άλλη μία φορά τα πρόσωπα των ιστοριών της μέσα σε ακαθόριστα τοπία. Οι φιγούρες της κινούνται πάντα σε εξωτερικούς χώρους, ώστε να είναι ελεύθερες να επιλέξουν τον δρόμο τους. Το αν θα φύγουν ή θα μείνουν είναι μία προσωπική επιλογή, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένα όριο να περιορίσει τις επιθυμίες τους.

Το χρώμα στα έργα της είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη διάθεση των προσώπων της. Προσώπων με μια ευγένεια στην έκφρασή τους που μαγεύει, με μία δύναμη εσωτερική που μεταφέρεται αδιαμεσολάβητη και ειλικρινής στον θεατή.

Οι ήρωες της Chrys Roboras, ανεξαρτήτως φύλου είναι οι πολλαπλές εκδοχές του εαυτού της και κάνουν μία ξεκάθαρη δήλωση… I don’t care what they say, I’m going to do it anyway!».

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές: «H Chrys Roboras είναι γνωστή Eλληνίδα καλλιτέχνης που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αυστραλία, και πλέον ζει και εργάζεται πολλά χρόνια τώρα στην Αθήνα. Η ζωγραφική της έχει μία ανθρωποκεντρική κατεύθυνση, αγαπά το πορτραίτο γιατί της δίνει την δυνατότητα να μελετά την ανθρώπινη ψυχή. Παράλληλα εστιάζει και στο τοπίο, το οποίο αποτελεί πάντα για την Chrys μία ζωγραφική πρόκληση.

Σπούδασε στο Seaforth Tafe College στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας, από όπου αποφοίτησε το 1992. Συνέχισε τις σπουδές της στην Ελλάδα, μέσω της ΑΚΤΟ (Middlesex University-England) από όπου αποφοίτησε το 2008 με Bachelor στις Καλές Τέχνες και την Τεχνολογία (Bachelor of Fine Arts and Technology with First Class Honors).

Επιπλέον σπούδασε ζωγραφική με δάσκαλο τον Τάσο Μισούρα, και Visual communication με τον Νίκο Ναυρίδη και την Κατερίνα Αποστολίδου.

Έχει πραγματοποιήσει 21 ατομικές εκθέσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νέα Υόρκη, Τορόντο, Λονδίνο, Λουγκάνο, Λος Άντζελες, Σικάγο, Σύδνεϋ και Μπρούκλιν. Η Chrys έχει συμμετάσχει σε Art Athina, Revolution Art Fair, Parallax Art Fair, Μπιενάλε του Chianciano, Μπιενάλε του Πεκίνου, Μπιενάλε της Σαντορίνης, Art Basel Miami, Scope Art Fair, Red Dot, Design Art Fair, Emerging Artist Award-Dubai , Art Takes Paris, The Artist Project και The Other Art Fair του Saatchi.

Έχει δείξει δουλειά της σε περισσότερες από 80 ομαδικές εκθέσεις σε όλο τον κόσμο. Έργα της έχουν λάβει διεθνείς διακρίσεις ενώ αρκετά βρίσκονται σε διεθνείς καταλόγους τέχνης (ενδεικτικά αναφέρονται οι κατάλογοι) “ Contemporary Art Curator, Contemporary Art Collectors Book Volume I, ArtTakes Miami 2012, 2014, 2015, Create Magazine, Art Seen The Curators Salon, Malamegi Lab 17, Contemporary Art Identities. Το 2013 το περιοδικό Serendipity δημοσίευσε αφιέρωμα στο έργο της.

Έργα της ανήκουν στο Museum of Fine Arts in Las Vegas και σε ιδιωτικές συλλογές σε όλο τον κόσμο.



Info

Gallery Genesis.

121 IPPOKRATOUS Street,

Athens,11472

Greece.

Tel.: +30 211 7100566

www.gallerygenesisathens.com



www.facebook.com/yiorgos.tzaneris

www.facebook.com/pages/Genesis-Gallery

https://www.instagram.com/gallerygenesisathens/

Gallery Genesis Opening Hours:

Tuesday – Thursday – Friday 12:00 – 21:00

Saturday 12:00 – 15:00

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος