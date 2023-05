Έκθεση φωτογραφίας με έργα ατόμων με νοητική αναπηρία ή αυτισμό

Έργα ενηλίκων με νοητική αναπηρία ή διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού, που συμμετείχαν στον διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «Ο κόσμος που ζω… ο κόσμος που είμαι», παρουσιάζονται σε έκθεση που θα φιλοξενηθεί στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ο διαγωνισμός και η έκθεση φωτογραφίας διοργανώνονται από το Διεθνές Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη – Reflection of disability in art» (iRoDi), που ως θεσμός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ως μονάδα Υποστήριξης της Κοινωνικής Συμπερίληψης μέσω της Τέχνης του Εργαστηρίου Εφαρμογών Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Συμπερίληψης Ατόμων με Δυσκολίες Μάθησης και Προσαρμογής (ΕκΚοιΣ), του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, προχώρησε στις συγκεκριμένες καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες.

Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Down Ελλάδος και την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Παράρτημα Θεσσαλονίκης) και προσφέρει μια ευκαιρία για έκφραση της δημιουργικότητας των αναπήρων μέσω της Τέχνης. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 32 ενήλικες με νοητική αναπηρία ή διαταραχή του φάσματος του αυτισμού.

Η έκθεση φωτογραφίας θα εγκαινιαστεί το Σάββατο 6 Μαΐου στις 10 το πρωί, στο πλαίσιο ημερίδας με τίτλο «Από την ανεξαρτησία στην αλληλεξάρτηση: μια νέα οπτική». Με την ευκαιρία των εγκαινίων, θα απονεμηθούν τα βραβεία στους νικητές του διαγωνισμού.

Η έκθεση φωτογραφίας «Ο κόσμος που ζω… ο κόσμους που είμαι» θα είναι επισκέψιμη από 6 έως 22 Μαΐου στον χώρο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η Κριτική Επιτροπή

Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού φωτογραφίας αποτελείται από τους: Θοδωρή Νικολάου – φωτογράφο και δημοσιογράφο, Νίκο Νικόπουλο – φωτογράφο, δάσκαλο φωτογραφίας, Άννα Χ. Παπαχρήστου – ψυχολόγο, Κατερίνα Σαράντη – φωτογράφο και Θάνο Σταυρόπουλο – διοργανωτή πολιτιστικών Φεστιβάλ.

Ο Θοδωρής Νικολάου είναι φωτογράφος και δημοσιογράφος, γεννημένος το 1982 στην Χαλκίδα. Η πρώτη του επαφή με την ερευνητική δημοσιογραφία είναι στην Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη. Ειδικεύεται στο κοινωνικό ρεπορτάζ και πραγματοποιεί δεκάδες έρευνες και αποστολές. Τα επόμενα χρόνια το ενδιαφέρον του στρέφεται στη φωτογραφία και ολοκληρώνει ένα πολυετές οδοιπορικό στα Βαλκάνια, το οποίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Άγρα με τίτλο «Αίμος: Διαδρομές στα Βαλκάνια». Στο επίκεντρο της δουλειάς του βρίσκεται πάντοτε ο άνθρωπος, με κύριο σημείο ενδιαφέροντος την ψυχική υγεία, τις προσφυγικές ροές, την οικονομική, οικολογική και πανδημική κρίση, τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς. Άρθρα, projects, έρευνες και συνεντεύξεις του έχουν δημοσιευτεί σε Μ.Μ.Ε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δουλειές του έχουν εκτεθεί σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις ανά τον κόσμο. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Φωτογραφία και την Οπτική Γλώσσα, πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες και έχει ειδικευτεί στη Φωτογραφία Ντοκουμέντου. Διδάσκει Φωτογραφία Ντοκουμέντου και Οπτική Αφήγηση σε Σχολές και Εργαστήρια Φωτογραφίας και είναι ο δημιουργός του εκπαιδευτικού φορέα Streetside School.

Ο Νίκος Νικόπουλος είναι φωτογράφος, δάσκαλος φωτογραφίας και επιμελητής στο εργαστήριο δημιουργικής φωτογραφίας ΄΄ο έξω κόσμος μου΄΄ που ανήκει στα προγράμματα του κέντρου ειδικής εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές ανάγκες Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α «ορίζοντες». Συνεργάζεται εθελοντικά σαν φωτογράφος με τον Σύλλογο Συνδρόμου DOWN Ελλάδος και τα spesial olympics. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Με την φωτογραφία είχε την πρώτη επαφή το 2017 παρακολουθώντας το εργαστήριο φωτογραφίας του Δήμου Περιστερίου με δάσκαλό τον Βασίλη Νίκα. Στη συνέχεια παρακολούθησε σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους και προχωρημένους με τον Λουκά Βασιλικό. Έχει συμμετάσχει σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις φωτογραφίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Φωτογραφίες του βρίσκονται σε εξώφυλλα και το εσωτερικό βιβλίων. Έχει δημιουργήσει φωτογραφικά project σε επιμέλεια Βασίλη Νίκα (les autres) και Λουκά Βασιλικού (humility, individual sessions, rawt) Η δουλειά του έχει παρουσιαστεί σε φωτογραφικές λέσχες και εργαστήρια. Ήταν ομιλητής στο 1ο και 3ο φεστιβάλ «RoDi Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη – Reflection of disability in art» με θέμα ομιλίας την βιωματική σχέση φωτογράφου και αναπηρίας.

Η Άννα Χ. Παπαχρήστου είναι Ψυχολόγος και ζει στη Θεσσαλονίκη. Εργάστηκε 16 χρόνια με άτομα με σύνδρομο Down ιδρύοντας την πρώτη ομάδα φωτογραφίας αποκλειστικά για τα άτομα αυτά. Παρακολουθεί μαθήματα φωτογραφίας με δάσκαλο τον Τάσο Σχίζα από το 2020 και είναι μέλος της Φωτογραφικής Ομάδας Φ. Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις με ποικίλες φωτογραφικές ομάδες, ενώ έχει βραβευτεί με το δεύτερο βραβείο στον 12ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό της Φωτογραφικής Λέσχης Βόλου.

Η Κατερίνα Σαράντη γεννήθηκε το 1984 στη Ρόδο. Είναι απόφοιτος του τομέα φωτογραφίας του ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Η ενασχόληση της με τη φωτογραφία ξεκίνησε το 2011 με τη φωτογραφική ομάδα του πανεπιστημίου Κρήτης & το καλλιτεχνικό σεμινάριο με εισηγητή το Λουκά Βασιλικό. Έχει συμμετάσχει σε αρκετές ομαδικές εκθέσεις αναλογικής και ψηφιακής Φωτογραφίας, προγράμματα σχετικά με τη φωτογραφία, όπως το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Zoom into the world”(2011-2012) & το πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων & Νύκτα Μέρα, στην Art Thessaloniki International Contemporary Art Fair 2019, στην εικαστική έκθεση “Ανθρώπινο Ίχνος” με επιμελητή τον Πάνο Καπράλο & στην έκθεση του photometria festival 2019 “I have a dream ” .Καθώς, έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις με κυριότερη αυτών, την 1η θέση στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό “Run for Art” το 2016 . Έχει εργαστεί ως φωτογράφος. Αυτή τη στιγμή εργάζεται ως δημόσιος υπάλληλος, έχει επικεντρωθεί στην αθλητική της ιδιότητα ,όντας ενεργή παρατριαθλήτρια, ενώ δουλεύει τα προσωπικά της φωτογραφικά πρότζεκτ.

Ο Θάνος Σταυρόπουλος πήρε το μεταπτυχιακό του στο Video and Filmmaking από το Πανεπιστήμιο του Λίνκολν το 2003 και το πτυχίο του στις Καλές Τέχνες από το De Montfort University το 2001. Η αγάπη του για την στατική και την κινούμενη εικόνα και η πολύχρονη εμπειρία του στη διοργάνωση πολιτιστικών φεστιβάλ τον οδήγησε στη συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης το 2007. Έκτοτε παρέμεινε στον Οργανισμό ως σταθερό μέλος της ομάδας προγράμματος και συντονισμού των διοργανώσεων καθώς και της ετήσιας δραστηριότητας. Πρόσφατα προστέθηκε στο δυναμικό της ομάδας Συντονισμού της Αγοράς των Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ.

Το Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη»

Το Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη» αποτελεί πλέον Μονάδα του Εργαστηρίου Εφαρμογών Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Συμπερίληψης Ατόμων με Δυσκολίες Μάθησης και Προσαρμογής (ΕκΚοιΣ). Συγκεκριμένα, μια από τις μονάδες του εργαστηρίου είναι η Μονάδα Υποστήριξης της Κοινωνικής Συμπερίληψης μέσω της Τέχνης, με κύριο άξονα το Φεστιβάλ και αντικείμενα: 1) την τέχνη ως μέσο έκφρασης, δημιουργίας και κοινωνικής συμπερίληψης, 2) τον εθελοντισμό, ως διαδικασία αλληλοαποδοχής μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρίες και 3) τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, ως πεδίο δράσεων για την προαγωγή της κοινωνικής συμπερίληψης.

Η υπεύθυνη του Φεστιβάλ καθηγήτρια (Ειδικής Αγωγής) Λευκοθέα Καρτασίδου και ο διευθυντής του Εργαστηρίου, καθηγητής Ιωάννης Αγαλιώτης αξιοποιούν την πλούσια παρακαταθήκη του Φεστιβάλ, στο πλαίσιο της προαγωγής των στόχων του ΕκΚοιΣ που αναφέρονται στην αλληλοαποδοχή, στη συνεργασία, στην από κοινού προσπάθεια για έναν καλύτερο κόσμο χωρίς αποκλεισμούς.

