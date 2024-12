Διοργανώνεται για 10η χρονιά ο Διεθνής Διαγωνισμός Γελοιογραφίας, με θέμα «Ενεργειακή Κρίση & Προοπτικές»  

Φέτος διοργανώνεται για 10η χρονιά ο Διεθνής Διαγωνισμός Γελοιογραφίας από τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού και το «Εργαστήρι» με θέμα «Ενεργειακή Κρίση & Προοπτικές».

Η φετινή διοργάνωση, επετειακή, καθώς συμπληρώνονται 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας, έρχεται να προσκαλέσει γελοιογράφους από όλο τον κόσμο να αποτυπώσουν με τη δική τους καλλιτεχνική ματιά τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις λύσεις που αναδεικνύονται μέσα από την παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Ο Διεθνής Διαγωνισμός Γελοιογραφίας αρχικά ξεκίνησε ως μια έκθεση έργων γελοιογραφίας και στη συνέχεια καθιερώθηκε ως διαγωνισμός, όπου εκτίθενται επιλεγμένα έργα-σκίτσα γελοιογραφίας καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο πάνω σε ένα επίκαιρο κοινωνικό θέμα.

Τα έργα επιλέγονται και αξιολογούνται από εγκεκριμένη Διεθνή Κριτική Επιτροπή και δίδονται χρηματικά βραβεία στους τρεις πρώτους.

Ο Διεθνής Διαγωνισμός Γελοιογραφίας είναι η μοναδική συστηματική διεθνής θεματική έκθεση που διοργανώνεται στην Ελλάδα και η έκθεση των έργων της έχει φιλοξενηθεί και από άλλους δήμους της χώρας μας. Στον πίνακα αξιολόγησης της Federation of Cartoonists Organisations η διοργάνωση, επί σειρά ετών, παίρνει τέσσερα στα πέντε αστέρια. Από φέτος ο συντονιστής της επιλέχθηκε και συμμετέχει στην 35μελή International Committee of Directors of Cartoons Festival.

Η έκθεση, με την ολοκλήρωσή της, όπως κάθε χρόνο, δημοσιεύεται στο cartoonsymittos.gr και σε άλλους ιστότοπους διεθνώς.

Ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού μέσα από αυτόν τον διαγωνισμό αποσκοπεί στην προώθηση του διαλόγου και την ανταλλαγή ιδεών με αφετηρία την τέχνη σε όλες της τις μορφές.

Τα Εγκαίνια της διοργάνωσης και οι Απονομές των βραβείων και επαίνων θα γίνουν το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου στις 7:30 μ.μ.

Η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί από 6 μέχρι και 14 Δεκεμβρίου και ώρες 6:00 μ.μ. – 9:00 μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του πρώην Δημαρχείου Υμηττού Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1 & Κωνσταντινουπόλεως στον Υμηττό.

