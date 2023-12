Διεθνές Ραδιοφωνικό Συνέδριο για το μέλλον της τεχνολογίας σε σχέση με την τέχνη, το περιβάλλον και την κοινωνία

Μπορούμε να εγκαταλείψουμε τα υπάρχοντα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης και των τεχνολογικών υπηρεσιών και να υποστηρίξουμε ανοικτές και συμπεριληπτικές προς όλους τεχνολογίες;

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός VEKTOR Athens παρουσιάζει από τις 13 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2023 το Διεθνές Ραδιοφωνικό Συνέδριο «Figure it Out: The Art of Living through System Failures», σε επιμέλεια της Κατερίνας Γκουτζιούλη. Για τρεις μέρες, από τις 14.00 έως τις 18.00, καλλιτέχνες, επιμελητές, ακτιβιστές, ακαδημαϊκοί, ερευνητές και τεχνολόγοι συζητούν για το σημερινό τεχνολογικό τοπίο και μοιράζονται στρατηγικές και πρακτικές ως απάντηση στις ανισότητες και τις ελλείψεις που το διατρέχουν. Μέσα από τρεις κεντρικούς θεματικούς άξονες: Τέχνη και Τεχνολογία, Περιβάλλον και Τεχνολογία και Κοινότητα και Τεχνολογία, το ραδιοφωνικό συνέδριο εξετάζει και προτείνει διαφορετικές προσεγγίσεις για το μέλλον της τεχνολογίας σε σχέση με την τέχνη, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Συμμετέχουν:

!Mediengruppe Bitnik, Tatiana Bazzichelli, James Bridle, Heath Bunting, Κυριακή Γονή, Yuchen Chen, Kris De Decker, Δάφνη Δραγώνα, Mara Ferreri, Anna Watkins Fisher, Valeria Graziano, Μαρίνος Κουτσομιχάλης, Alex Lu, Jonas Lund, Niels Plotard

Το συνέδριο συντονίζουν η Κατερίνα Γκουτζιούλη, επιμελήτρια και συνιδρύτρια-διευθύντρια της VEKTOR Athens και ο Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου, δημοσιογράφος.

Η μετάδοση του Διεθνούς Ραδιοφωνικού Συνεδρίου «Figure it Out: The Art of Living through System Failures» θα γίνει μέσω του stegi.radio, του online ραδιοφωνικού σταθμού της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, και θα αναμεταδοθεί μέσω της διαδικτυακής πειραματικής πλατφόρμας ∏-node.

Μετά το πέρας του Συνεδρίου, όλες οι συζητήσεις και οι διαλέξεις θα είναι διαθέσιμες με τη μορφή podcasts στο stegi.radio, την ιστοσελίδα vektorathens.org και τις πλατφόρμες Spotify και Mixcloud.

*Η γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Αγγλική.

Η διευρυμένη παλέτα αντιδράσεων του Facebook (κυκλοφορία 2016)

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου | 14.00 – 18.00

«Figure it Out: Art & Tech»

Ποιο είναι το σημείο συνάντησης μεταξύ τέχνης και τεχνολογίας; Στη θεματική Figure it Out: Art & Tech, καλλιτέχνες και επιμελητές συζητούν πώς μέσα από την καλλιτεχνική πρακτική αναδεικνύονται σύγχρονα ζητήματα, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ιδιωτικότητα σε σχέση με τα τα προσωπικά δεδομένα, οι παραποιημένες εικόνες (deepfakes) και η σχέση ανθρώπου και μηχανής. Οι συμμετέχοντες εστιάζουν σε πρακτικές με στόχο την καλύτερη κατανόηση τόσο της τέχνης όσο και της τεχνολογίας, αλλά και των πολλαπλών προεκτάσεών τους, στο πλαίσιο μιας εξαιρετικά ψηφιοποιημένης κοινωνίας.

14.00 – 14.40 | Αρνήσου την ανθρώπινη φύση σου

!Mediengruppe Bitnik, Καλλιτέχνες (Γερμανία) – συζήτηση με τον Γιάννη-Ορέστη Παπαδημητρίου

15.00 – 15.40 | Η γοητεία της άνοιξης της τεχνητής νοημοσύνης: η ασταμάτητη εκπαίδευση του αλγόριθμου

Κυριακή Γονή, Καλλιτέχνις (Ελλάδα) – συζήτηση με την Κατερίνα Γκουτζιούλη

15:40 – 16:35 | Figure it Out – Ηχητική παρέμβαση

Niels Plotard, Καλλιτέχνης (Μάλτα)

16.40 – 17.15 | Χαμογέλα, είσαι στα social media

Anna Watkins Fisher, Συγγραφέας, Επίκουρη Καθηγήτρια στην Αμερικανικό Πολιτισμό, Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν (Η.Π.Α.) – διάλεξη

17.20 – 18.00 | Οι ιεραρχίες στις αλγοριθμικές κοινωνίες

Jonas Lund, Καλλιτέχνης (Σουηδία/Ολλανδία) – συζήτηση με την Κατερίνα Γκουτζιούλη

!Mediengruppe Bitnik, Refuse to be Human, 2021. Διαφημιστική πινακίδα με κωδικό QR για επέκταση δικτύου για να σερφάρεις ως μποτ. Prinzenallee, Βερολίνο 2021. Παραχώρηση των καλλιτεχνών. Φωτογραφία: !Mediengruppe Bitnik.

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου | 14.00 – 18.00

«Figure it Out: Environment & Tech»

Πώς επιδρά η τεχνολογία στον πλανήτη; Στη θεματική Figure it Out: Environment & Tech, καλλιτέχνες, ακτιβιστές και συγγραφείς συζητούν για την καταστροφική πρακτική της εξόρυξης των φυσικών πόρων στο όνομα της τεχνολογικής προόδου και διερευνούν πώς η τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει τα οικοσυστήματα, και κατ’ επέκταση όλες τις μορφές ζωής. Λαμβάνοντας υπόψη τη δυσανάλογη σχέση μεταξύ της αυξανόμενης υπολογιστικής ισχύος και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, αυτή η θεματική αναδεικνύει την αναγκαιότητα της συζήτησης για την περιβαλλοντική ευθύνη εν μέσω των ολοένα και περισσότερων τεχνολογικών εγχειρημάτων από κυβερνήσεις και ιδιωτικές εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο.

14.00 – 14.40 | Στρατηγικές επιβίωσης στην εποχή της κλιματικής κατάρρευσης

Heath Bunting, Καλλιτέχνης (Βρετανία) – συζήτηση με την Κατερίνα Γκουτζιούλη

15.00 – 15.40 | Τρόποι ύπαρξης: ζώα, φυτά και μηχανές

James Bridle, Καλλιτέχνης, συγγραφέας (Βρετανία/Ελλάδα) – συζήτηση με τον Γιάννη-Ορέστη Παπαδημητρίου

16.00 – 16.40 | Τεχνολογίες για αποανάπτυξη;

Δάφνη Δραγώνα, Επιμελήτρια, συγγραφέας (Ελλάδα/Γερμανία) – διάλεξη

17.00 – 17.40 | Επινοώντας ξανά την τεχνολογική πρόοδο

Kris De Decker, Ιδρυτής, Low-tech Magazine (Ισπανία/Ολλανδία) – συζήτηση με τον Γιάννη-Ορέστη Παπαδημητρίου

Κυριακή Γονή, Not allowed for algorithmic audiences, 2021. Στιγμιότυπο βίντεο © Κυριακή Γονή

Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου | 14.00 – 18.00

«Figure it Out: Community & Tech»

Μπορεί η τεχνολογία να οξύνει τις κοινωνικές ανισότητες; Στη θεματική Figure it Out: Community & Tech, ερευνητές, τεχνολόγοι, ακτιβιστές διερευνούν τις κοινότητες που ζουν και εργάζονται σε επισφαλείς συνθήκες. Δεδομένου ότι η τεχνολογία μπορεί να εντείνει τις διαιρέσεις και την κοινωνική αδικία, οι συμμετέχοντες εξετάζουν ζητήματα όπως η ηθική στον τεχνολογικό τομέα, η ψηφιακή αυτονομία, μαρτυρίες δημοσίου συμφέροντος (whistleblowing) και η ασφάλεια των δεδομένων, αλλά και βαθύτερα προβλήματα όπως οι άνισες δυναμικές της εξουσίας, οι πολιτισμικές προκαταλήψεις και οι διαχρονικές αδικίες που διαμορφώνουν το τεχνολογικό τοπίο σήμερα.

14.00 – 14.40 | Βρες την άκρη: μια πολιτική ανάλυση του ψέματος, της κλοπής και της εξαπάτησης

Mara Ferreri, Επίκουρη Καθηγήτρια Γεωγραφίας, Πολυτεχνείο του Τορίνο (Ιταλία) και Valeria Graziano, Λέκτορας, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Justus Liebig Giessen (Γερμανία)

15.00 – 15.40 | Η τέχνη ως αποδεικτικό στοιχείο: Όταν η τέχνη συναντά τους πληροφοριοδότες

Tatiana Bazzichelli, Καλλιτεχνική Διευθύντρια και Ιδρύτρια, Disruption Network Lab (Γερμανία) – συζήτηση με την Κατερίνα Γκουτζιούλη

16.00 – 16.40 | Η κινεζική εφαρμογή Xuexi και η ψηφιοποίηση του ενεργού πολίτη

Yuchen Chen, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων, Πανεπιστήμιο Michigan (Η.Π.Α./Κίνα), και Alex Lu, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Michigan (Η.Π.Α./Κίνα) – συζήτηση με τον Γιάννη-Ορέστη Παπαδημητρίου

17.00 – 17.40 | Μεταξύ φροντίδας και τεχνολογικών λύσεων

Δρ Μαρίνος Κουτσομιχάλης, Καλλιτέχνης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Διευθυντής Media Arts and Design Research Lab (Κύπρος/Ελλάδα) – συζήτηση με τον Γιάννη-Ορέστη Παπαδημητρίου

Banksy, Grim Reaper, 2005. Digital image of street art

Συντελεστές

Επιμέλεια Συνεδρίου: Κατερίνα Γκουτζιούλη

Οπτική επικοινωνία: Oleg Suran

Επικοινωνία: Μαρία Πακτίτη

Ηχογράφηση-Mastering: Στέφανος Κωνσταντινίδης, Fabrika Music Studio

Οργάνωση και Παραγωγή: VEKTOR Athens

Το Συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «FIO: the Art of Living through System Failures», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Creative Europe (CREA-CULT-2022-COOP-1).

