«Chopin, a Sonata in Paris»: Πολωνική κινηματογραφική παραγωγή για τη ζωή του Σοπέν

Η ταινία «Σοπέν, μια Σονάτα στο Παρίσι» (Chopin, a Sonata in Paris) για τη ζωή του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φρεντερίκ Σοπέν της εταιρείας παραγωγής της Πολωνίας Akson Studio επιλέχθηκε από την Playtime, εταιρεία πωλήσεων, παραγωγής και επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου με έδρα το Παρίσι.

Στην ταινία με προϋπολογισμό 17,5 εκατομμύρια δολάρια συνεργάζονται ξανά ο παραγωγός-σκηνοθέτης Μίχαου Κφιετσίνσκι και ο ανερχόμενος Πολωνός ηθοποιός Έρικ Κουλμ, ο οποίος πρωταγωνιστεί ως Σοπέν. Ο Λάμπερτ Γουίλσον ως βασιλιάς Λουδοβίκος Φίλιππος της Γαλλίας.

Η ταινία «Σοπέν, μια Σονάτα στο Παρίσι» σύμφωνα με το Variety, σε σενάριο του Μπάρτοζ Γιανισέφσκι καταγράφει το ταξίδι του Σοπέν ως τολμηρού, νεαρού πιανίστα που άφησε την πατρίδα του την Πολωνία σε ηλικία 21 ετών και ταξίδεψε στο Παρίσι όπου χρησιμοποίησε τη δύναμη της μουσικής όσο κανένας άλλος. «Είναι η ψυχή της πόλης, η ρομαντική ψυχή των παρακμιακών νυχτών της. Αλλά όταν η υγεία του καταρρέει και η αρρώστια τον καταλαμβάνει, καταλαβαίνει ότι οι μέρες του είναι μετρημένες. Ο χρόνος γίνεται ο αντίπαλός του και η σύνθεση το μοναδικό του πάθος. Το ρολόι που χτυπάει τον ωθεί να αναδιαμορφώσει την ίδια την ουσία της μουσικής» αναφέρεται στην περίληψη της ταινίας.

Ιδιαίτερη εντυπωσιακή, όπως σημειώνει το Variety, είναι η μπαρόκ αισθητική της ταινίας, η οποία οφείλεται μεταξύ άλλων στον διευθυντή φωτογραφίας της σειράς AppleTV+ “The New Look“, Μίχαλ Σομποτσίνσκι και στη σχεδιάστρια παραγωγής Καταρίνα Σομπάνσκα.

Ο σκηνοθέτης δήλωσε ενθουσιασμένος που μια εταιρεία με έδρα τη Γαλλία όπως η Playtime θα αναλάβει τις πωλήσεις της ταινίας, «καθώς η χώρα έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο στη ζωή του Σοπέν». Μεγάλο μέρος της ταινίας γυρίστηκε στη Γαλλία και το 80% των διαλόγων είναι στα γαλλικά.

Το “Chopen, a Sonata in Paris” θα κυκλοφορήσει στην Πολωνία το 2025 από τη Dystrybucja Kinowa TVP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

