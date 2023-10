Chania Film Festival: Το Πρόγραμμα του 11ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Ανακοινώθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα του 11ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων / ChaniaFilmFestival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 18 έως και το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων και online μέσα από το www.chaniafilmfestival.com.

Το πρόγραμμα των ταινιών, καθώς και των παράλληλων δράσεων, αναρτήθηκε στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του Φεστιβάλ στη διεύθυνση: www.chaniafilmfestival.com, όπου μπορείτε να βρείτε και τον Κατάλογο και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Φεστιβάλ και σε ηλεκτρονική μορφή.

Δείτε το τρέιλερ του #CCF11 με την υπογραφή της δημιουργικής ομάδας του CFF:

Συμπληρώνοντας 11 χρόνια παρουσίας, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων καλεί τους φίλους του, για μια ακόμη χρονιά, για να μοιραστεί μαζί τους μοναδικές εμπειρίες. Ένα πλούσιο πρόγραμμα με μυθοπλασία και ντοκιμαντέρ, μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες και animation εντάσσονται σ’ αυτό. Εκθέσεις, masterclasses, εκδόσεις, πάρτι και πολλές άλλες δράσεις.

Ειδικές προβολές, αφιερώματα κι ένας πλούσιος κατάλογος ταινιών και εργαστηρίων για την Εκπαιδευτική Κοινότητα.

Ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο μπορούν να παρακολουθήσουν οι φίλοι του Φεστιβάλ στο φιλόξενο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, καθημερινά, από νωρίς το πρωί έως και αργά το βράδυ. Με τους συντελεστές των ταινιών παρόντες/παρούσες, να μοιραζόμαστε μαζί σκέψεις και εντυπώσεις.

Μέρος του προγράμματος θα είναι διαθέσιμο – τις μέρες του Φεστιβάλ- σ’ όλη την Ελλάδα διαδικτυακά – σε προστατευμένο περιβάλλον – στο www.chaniafilmfestival.com.

Παράλληλα μοναδικά εργαστήρια και masterclasses θα υλοποιηθούν σε φυσικό περιβάλλον για τους φίλους του Κινηματογράφου, του Πολιτισμού και της Εκπαίδευσης.

Καθημερινά, ο παλμός του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων θα μεταφέρεται μέσα από το CFFradio, που για μια ακόμη φορά θα εκπέμπει – στα fm αλλά και διαδικτυακά, 7.00-9.00 μ.μ. από το studio του, στον εξωτερικό χώρο του Πνευματικού Κέντρου Χανίων. Από το ραδιόφωνο θα περάσουν καλεσμένοι και θεατές, μεταφέροντας εμπειρίες και εντυπώσεις. Το CFFradio αποτελεί κοινή δράση με το Δίκτυο 91,5 fm καθώς και με το radio Ένταση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Επίσης, μέσα από το κανάλι του CFF11 στο YouTube, θα υπάρχει μια καθημερινή ροή video, η οποία θα δίνει τον παλμό του Φεστιβάλ με παρουσιάσεις, συζητήσεις και πολλές εκπλήξεις. Φυσικά, όπως κάθε χρόνια, η δημιουργική ομάδα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων παράγει ένα 8λεπτο ντοκιμαντέρ ημέρας με τον καθημερινό παλμό του Φεστιβάλ το οποίο προβάλλεται από την ΕΡΤ3, τη Βουλή Τηλεόραση, τη Νέα Τηλεόραση Κρήτης, την Τηλεόραση Creta κ.α.

Στην 11η διοργάνωσή του, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων θα απονείμει:

Βραβεία Κοινού στις Κατηγορίες:

Animation

Διεθνής Παραγωγή Μυθοπλασία Μικρού Μήκους

Διεθνής Παραγωγή Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

Ελληνικό Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

Ελληνικό Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

Ελληνική Μυθοπλασίας Μικρού Μήκους

Ελληνική Σπουδαστική Ταινία Μικρού Μήκους

καθώς και Ειδικά Βραβεία:

από το Φεστιβάλ:

Βραβείο «Ιστορία και Πολιτισμός της Κρήτης»

Βραβείο «Δικαίωμα στη ζωή»

από συνεργαζόμενους φορείς:

Βραβείο Εκπαιδευτικής Δημιουργίας «Γουόλτερ Λάσαλι» 2023 απονέμεται από το ΕΚΟΜΕ

Βραβείο «Μίκης Θεοδωράκης» απονέμεται από τον Παγκρήτιο Σύλλογο Φίλων Μίκη Θεοδωράκη

Βραβείο #ThisisEU (Ευρωπαϊκές Αξίες) απονέμεται από Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Βραβείο από την Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας

Τέλος, αναμνηστικά διπλώματα απονέμονται στα σχολεία που ολοκλήρωσαν ταινίες στο πλαίσιο του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος του CFF, τόσο από το ΕΚΟΜΕ, όσο και από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Καλεσμένοι του CFF11

Πρεμιέρα

Το 11ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων κάνει πρεμιέρα με τη νέα κόπια της μυθικής ταινίας «Ρεμπέτικο» του Κώστα Φέρρη. Σαράντα χρόνια συμπληρώνονται από τη πρώτη προβολή της ταινίας. Εμπνευσμένος από την πολυτάραχη ζωή της θρυλικής τραγουδίστριας του ρεμπέτικου, Μαρίκας Νίνου, ο Κώστας Φέρρης αφηγείται την τραγική ιστορία της, την ιστορία μιας ταλαντούχας τραγουδίστριας των ρεμπέτικων τραγουδιών, από τη γέννησή της στη Σμύρνη το 1917, μέχρι τον πρόωρο χαμό της στην Αθήνα το 1955.

Ο Σκηνοθέτης θα παραβρεθεί και θα τιμηθεί στην πρεμιέρα του 11ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023.

Τιμώμενα Πρόσωπα

Φατίχ Ακίν

Τον πολυβραβευμένο διεθνούς φήμης σκηνοθέτη ΦΑΤΙΧ ΑΚΙΝ θα τιμήσει το 11ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Τον Φατίχ Ακίν θα βραβεύσει το Φεστιβάλ σε ειδική τελετή την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023, η οποία θα γίνει μετά την προβολή της ταινίας ΜΑΖΙ ή ΤΙΠΟΤΑ (IntheFade).

Δημήτρης Αρβανίτης

Το 11ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων υποδέχεται τον σημαντικό Έλληνα Σχεδιαστή γραφιστικής τέχνης, Δημήτρη Αρβανίτη. Ο Καλλιτέχνης θα λάβει το τιμητικό βραβείο του Φεστιβάλ για το σύνολο του έργου του, των Δημιουργιών του τόσο για τον Κινηματογράφο, όσο και για τις Κοινωνικές και Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις.

Ο σημαντικός Σχεδιαστής θα πραγματοποιήσει διάλεξη με θέμα: «Οι Κινηματογραφικές αφίσες, το χάρτινο πρόσωπο της κινούμενης εικόνας» την Κυριακή 22 Οκτωβρίου στις 12:00 το μεσημέρι, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Η διάλεξη θα είναι ανοιχτή σε όλο τον κόσμο. Θα ακολουθήσει ξενάγηση από τον ίδιο, στην έκθεση 50 κινηματογραφικών αφισών του, που θα φιλοξενήσει φέτος το Φεστιβάλ. Επίσης, ο Δημήτρης Αρβανίτης θα πραγματοποιήσει Εργαστήριο Γραφιστικής για τους μαθητές του ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου.

Αποτελεί μεγάλη τιμή για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, το γεγονός ότι ο δημιουργός σχεδίασε την Κεντρική Αφίσα της φετινής διοργάνωσης.

Βουβούλα Σκούρα

Υποδεχόμαστε και τιμούμε την Βουβούλα Σκούρα με ένα μικρό αφιέρωμα στο πολυσύνθετο έργο της και υπό τον τίτλο ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ προβάλλουμε τις ταινίες :

Etel Adnan: ΕξόριστεςΛέξεις The Red Bank. JamesJoyce: Τα τετράδιά του, των Ελληνικών Κοντραμπάντο: Αναζητώντας την Μέλπω

Μιχάλης Μανουσάκης

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων – από την 10η διοργάνωσή του – υιοθέτησε τον καλλιτεχνικό διάλογο με Χανιώτες ζωγράφους. Στο πλαίσιο αυτό σε κάθε διοργάνωση απευθύνουμε πρόσκληση σ’ ένα Εικαστικό να μας τιμήσει με τη δημιουργία ενός εικαστικού έργου – αφίσας. Για την 11η διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων έχουμε την χαρά και την τιμή να καταθέτει 2 δημιουργίες του ο Χανιώτης εικαστικός δάσκαλος Μιχάλης Μανουσάκης.

Ειδικός Καλεσμένος

Alexandre O. Philippe

Το 11ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων υποδέχεται τονκορυφαίο Ελβετό σκηνοθέτη και σεναριογράφο Αλεξάντερ Ο. Φιλίπ, γνωστό για τα ντοκιμαντέρ του «Doc of the Dead», «The People vs. George Lucas» και «78/52» (μια ματιά χωρίς προηγούμενο στην εικονική σκηνή στο ντους της ταινίας «Ψυχώ» (1960) του Alfred Hitchcock, τον «άνθρωπο πίσω από την κουρτίνα» και τον επί της οθόνης φόνο που άλλαξε βαθιά την πορεία του παγκόσμιου κινηματογράφου).

O AlexandreO. Philippe θα βρεθεί στα Χανιά για την προβολή του ντοκιμαντέρ του «78/52», την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023 και θα συνομιλήσει με το κοινό γιατο απολαυστικό, πανέξυπνο ντοκιμαντέρ του, το πρώτο στην ιστορία που αφιερώνεται στην ανάλυση μίας και μόνο σκηνής. Ένα ντοκιμαντέρ που έχει αγαπηθεί από σινεφίλ, αλλά και από όλους όσοι αγαπούν τις κρυφές λεπτομέρειες και τους ξέφρενους συνειρμούς και διαβάζουν πίσω από τις λέξεις και ανάμεσα από τα (52) cut.

Ταινίες μυθοπλασίας & Ντοκιμαντέρ που καθηλώνουν, όπως …

«Πίσω από τις θημωνιές» της Ασημίνας Προέδρου. Η ταινία, που έχει πάρει τον δρόμο για τα Oscar, μαζί με τη δημιουργό της θα βρεθούν κοντά μας.

«Μαζί ή Τίποτα», Σκηνοθεσία: Fatih Akin

«Το Νησί της Μήδειας» του Sergio Naitza. Ένα ντοκιμαντέρ για τον Pier Paolo Pasolini, τη Maria Callas και την ταινία που τους έφερε κοντά, την «Μήδεια».

«Ήλιος και Κόρη», Σκηνοθεσία: Catalina Razzini

«Άγριες Γυναίκες», Σκηνοθεσία: Cécile Mavet

«Ξεριζωμένοι», Σκηνοθεσία: Ελένη Αλεξανδράκη

«Πένθος, Αυτοί Που Μένουν», Σκηνοθεσία: Μυρτώ Πατσαλίδου-Μαρία Λούκα

«Ζάκρος», Σκηνοθεσία: Φίλιππος Κουτσαφτής

«Πέντε Φορές Ξένος», Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Ευθυμίου

«Cage Survivor», Σκηνοθεσία: Ιρίνα Μπόικο

«Στο Μπαλκόνι», Σκηνοθεσία: Ελισάβετ Χατζηχαραλάμπους

«Γελώντας στο Αφγανιστάν», Σκηνοθεσία: Αννέτα Παπαθανασίου

«Ό,τι Λες Για Μένα», Σκηνοθεσία: Ευαγγελία Γούλα

ΝΗΖΑ | Ο Όρκος και το Άγραφο Δίκαιο των Βοσκών στον Ψηλορείτη Σκηνοθεσία: Μανώλης Φοινικιανάκης

Metamorphosis – Γιάννης Π. Μαρκαντωνάκης, Σκηνοθεσία: Κώστας Αθουσάκης

Γιάννης Θεοδωράκης «Ναι… μπορούμε και πάλι να ελπίζουμε», Σκηνοθεσία: Αντώνης Διαμαντής

Από τη Διεθνή Σκηνή τα Ντοκιμαντέρ

«Το Σπίτι Μου Είναι Κάπου Αλλού», Σκηνοθεσία: Carlos Hagerman-Jorge Villalobos

«Mighty Afrin: In the Time of the Floods», Σκηνοθεσία: Άγγελος Ράλλης

«Σημειώσεις Εκτοπισμού», Σκηνοθεσία:KhaledJarrar

«Δεν θα Σβήσουμε», Σκηνοθεσία:AlisaKovalenko

«Βαδίζοντας στον Άνεμο», Σκηνοθεσία: GustavoLeal–FagaMelo–MayaSanbar

«Neighbours» / «Οι Γείτονες», Σκηνοθεσία: ManoKhalil

«Το Χωριό των Ρόδων», Σκηνοθεσία: HannaHeilborn

«Το Γελαστό Παιδί», Σκηνοθεσία: AlanGilsenan

Μικρού μήκους ελληνικές μυθοπλασίας & ντοκιμαντέρ όπως …

«Τίποτα πιο Ιερό από ένα Δελφίνι», Σκηνοθεσία: Ισαβέλλα Μαργάρα

«Ελευθερομανία», Σκηνοθεσία: David Antoniuk

«Νησιά στην Άκρη», Σκηνοθεσία: Γιώργος Σαβόγλου-Διονύσια Κοπανά

«Φύλα Καπνού», Σκηνοθεσία: Ελίζα Καβαλεράκη-Στάθης Γαλαζούλας

«Φαύλος Κύκλος», Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσιράκης

«Short Draft», Σκηνοθεσία: Σπυρίδων Παπασπύρου

«Να Τους Διαβάσω Ποιήματα», Σκηνοθεσία: Αλέξης Χατζηγιάννης

«Άλλος ένας» / «Another One», Σκηνοθεσία: Θοδωρής Παπαδουλάκης

«Vidisova», Σκηνοθεσία: Γιώργος Παναγόπουλος

«Καλοσύνη», Σκηνοθεσία: Nίκος Κοντιζάς

«Το Κάλεσμα των Φάρων», Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ποταμιάνος

«Τελευταία Πνοή», Σκηνοθεσία: Χάρης Ραφτογιάννης

«Πώς Να Ανάψεις Τσιγάρο Χωρίς Να Καεί», Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Σπανουδάκης

«ACRID», Σκηνοθεσία: PayamKorkzan

«Το Nα Υπάρχεις», Σκηνοθεσία: HéctorCalvilloHernández

«Μάης 2000», Σκηνοθεσία: KirillSultanov

«Η Αρχή», Σκηνοθεσία: Γιώργος Νικολόπουλος

«Ξένια», Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κακούρης

«Το Μπάνιο», Σκηνοθεσία: MariaAntonova

«Καλημέρα», Σκηνοθεσία: ZuzannaKlaraBardian

«Λου», Σκηνοθεσία: Αντονίνα Φρόκου

«Μενού», Σκηνοθεσία: Πένυ Θεοδοσίου

«Ένας Κόσμος, Δύο Όψεις», Σκηνοθεσία: Ζαχαρίας Σπάνος

«Πατέρας», Σκηνοθεσία: Στέφανος Γκέκας

«Εγκλωβισμένος», Σκηνοθεσία: Ορέστης Ρούσκας

«Σφάλμα», Σκηνοθεσία: Κατερίνα Παπαναστασάτου

«Pillow», Σκηνοθεσία: Αναστάσης Δαλλής

«Κύβος», Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μουλάς

«Joy», Σκηνοθεσία: Μανώλης Λεβεντέλης

«Παπαρούνες και Πάπιες», Σκηνοθεσία: Χριστίνα-Καλλιρρόη Γαρμπή

«Πορφυρή Λεμονιά», Σκηνοθεσία: Δημήτρης Άντζους

«Όχι Αύριο», Σκηνοθεσία: Αμέρισσα Μπάστα

«Το Παιχνίδι», Σκηνοθεσία: Νατάσσα Σμυρναίου

Animation

To Animation έχει ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα και του 11ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων με ταινίες όπως:

«Letter to a pig», Σκηνοθεσία: Tal Kantor

«Μαγισσονεράιδα», Σκηνοθεσία: Cedric Igodt-David Van der

«Πολιτισμικές Διαδρομές», Σκηνοθεσία: Ματίνα Δήμου

«Μικρό τ», Σκηνοθεσία: MashaEllsworth

«Μέγας Μικρός Γίγαντας», Σκηνοθεσία: JakubDolny

«U–Trip», Σκηνοθεσία: MariaNaidyonova

«Η Μικρασιατική Καταστροφή», Σκηνοθεσία: Γιώργος Χατζηβασιλείου

«Η πιο Βαριά Παραγγελία», Σκηνοθεσία: PeterBöving

«CatPostale», Σκηνοθεσία: Ζαχαρίας Μαυροειδής

«Λουδοβίκος Α’ Βασιλεύς των Αμνών», Σκηνοθεσία: MarkusWulf

«Δεν Φοβάμαι!», Σκηνοθεσία: MaritaMayer

«Μονοχρωμία», Σκηνοθεσία: BarbaraMüller

«Ψάχνοντας τη Τζόι», Σκηνοθεσία: Άννα Οικονόμου

«Πόλη Ξένη», Σκηνοθεσία: Ευτυχία Κονδύλη

«Ροζ Βουνό», Σκηνοθεσία: ThomasKünstler

«Γκαράνο», Σκηνοθεσία: DavidDoutel, VascoSá

Μουσική και Μουσικοί

«Μουσικά Διαφορετικοί», Σκηνοθεσία: Nicolas Moïssakis

«La Singla», Σκηνοθεσία: Paloma Zapata

«Ο Μότσαρτ στο Βουνό του Κενταύρου», Σκηνοθεσία: Γιάννης Καραπιπερίδης

«Παράλληλοι Αυτοσχεδιασμοί», Σκηνοθεσία: Πέτρος Κολοτούρος

Ταινίες για Παιδιά και Νέους & για όσους είναι κοντά στους Νέους

«Ο Κιρικού και η Μάγισσα» του Michel Ocelot / Συνεργασία IF cinema

«O αδελφός μου κυνηγάει δεινόσαυρους» του Stefano Cipani

«Ο Ίκαρος και ο Δαίδαλος» του Κάρλο Βόγελε

«Ταξίδι στη Χώρα σου» του Peter Budinský / Ελληνική Πρεμιέρα

«Καναρινί Ποδήλατο» του Δημήτρη Σταύρακα

«Λουνάνα, ένα γιακ μέσα στην τάξη» της Pawo Choyning Dorji / Συνεργασία ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

«Η Ρόκα αλλάζει τον κόσμο» της Katja Benrath

«Καλάμιτι, το κορίτσι συμφορά» του Rémi Chayé / Συνεργασία IF cinema

«Αντιγόνη» της Sophie Deraspe / Συνεργασία ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

«Αγαπητέ κύριε Φύρερ» του Christian Lerch / Συνεργασία ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

«Η Λέσχη των Άσχημων Παιδιών» του Jonathan Elbers

«Team Marco» του Julio Vincent Gambuto

Ένα αυτοτελές πρόγραμμα του 11ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων αποτελούν οι ταινίες οι οποίες θα προβληθούν στην online αίθουσα προβολής μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα του φεστιβάλ.

Δείτε όλες τις ταινίες του προγράμματος στην σελίδα: https://chaniafilmfestival.com/movie-calendar-cff11

Μεταμεσονύχτια Προβολή

Συνεχίζοντας την παράδοση των τελευταίων χρόνων, το 11ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων καλεί τους φίλους του να ζήσουν την εμπειρία της μεταμεσονύχτιας προβολής.

Το ραντεβού μας είναι τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, 21 Οκτωβρίου 2023,στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Φετινή επιλογή η ταινία:

«Όλα είναι δρόμος» του Παντελή Βούλγαρη

Η προβολή θα γίνει παρουσία του Σκηνοθέτη.

Σπονδυλωτή ταινία για τρεις ανθρώπους που πορεύονται προς μία οριακή στιγμή της ζωής τους. Ασημένιο νόμισμα στα χείλη: Σε μια ανασκαφή, ένας αρχαιολόγος του οποίου ο γιος αυτοπυροβολήθηκε ενώ υπηρετούσε στο στρατό, ανακαλύπτει έναν ασύλητο τάφο με το λείψανο ενός αξιωματικού των ελληνιστικών χρόνων. Η τελευταία νανόχηνα: μια ομάδα ορνιθολόγων πηγαίνει στο Δέλτα του Έβρου για να βρει, καθοδηγούμενη από έναν ηλικιωμένο θηροφύλακα, την τελευταία νανόχηνα που έχει καταφύγει εκεί. Όταν ένας λαθροκυνηγός σκοτώνει τη νανόχηνα, ο θηροφύλακας θα τον πληρώσει με το ίδιο νόμισμα. Βιετνάμ: ένας μεσήλικας εργοστασιάρχης, απηυδισμένος γιατί η γυναίκα του πήρε τα παιδιά τους και τον άφησε, ισοπεδώνει κυριολεκτικά ένα αγροτικό σκυλάδικο.

Ειδική Εκδήλωση – Προβολή

Μια βραδιά αφιερωμένη στην FondationHellenique [κοιτίδα μνήμης και αέναης δημιουργίας] με προβολή του ντοκιμαντέρ «ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ, ΤΟΠΟΣ ΜΝΗΜΗΣ» της Πανδώρας Μουρίκη, συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, σε συνδιοργάνωση με τους Φίλους του Ελληνικού Ιδρύματος και του Ελληνογαλλικού Συλλόγου Χανίων.

Ειδικές Προβολές

«Mauthausen / Μαουτχάουζεν», Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Κουντουράς-Αρίσταρχος Παπαδανιήλ

«Live Till I Die», Gustav Ågerstrand, Åsa Ekman, Oscar Hedin Hetteberg & Anders Teigen. Σε συνεργασία με τον ΔΟΚΟΙΠ του Δήμου Χανίων για τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων.

Συνεργασία Cosmote TV

Συνεχίζοντας τη δημιουργική συνεργασία με την Cosmote TV, το 11ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων παρουσιάζει σε ειδικές προβολές τις παραγωγές και συμπαραγωγές της Cosmote.

«Προεδρική Φρουρά: Ιστορία, Τελετή, Σύμβολα» (ΠΡΕΜΙΕΡΑ) «Υποθαλάσσιος Γίγαντας Κολούμπο» (ΠΡΕΜΙΕΡΑ) «Τα μυστήρια της Αρκαδίας»

«Η Αφροδίτη της Μήλου – Η πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου»

Ενότητα «Ιστορική Μνήμη»

Η ιστορία – στις διάφορες εκφάνσεις της- αποτελεί κορμό στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ. Στο πλαίσιο της σχετικής ενότητας, μεταξύ άλλων, θα προβληθούν στο #CFF11 οι ταινίες:

«Mauthausen / Μαουτχάουζεν», των Παναγιώτης Κουντουράς-Αρίσταρχος Παπαδανιήλ

«Μαρίκα γιατί να φοβάσαι!», του Ματθαίου Φραντζεσκάκη.

«Λουλούδια που Μαράθηκαν Νωρίς. Κακόπετρος 28 Αυγούστου 1944», του Ματθαίου Φραντζεσκάκη και της Βίκης Αρβελάκη.

Συνεργασίες με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει στην υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας με 3 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Στο πλαίσιο αυτό εργαστήρια και masterclasses θα υλοποιήσει την πρώτη εβδομάδα ομάδα Ακαδημαϊκών και Σπουδαστών από το Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνών inArts του τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ενώ την δεύτερη εβδομάδα του Φεστιβάλ εργαστήρια και masterclasses –ειδικά σχεδιασμένα για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων – θα υλοποιήσει με βάση τα ερευνητικά πεδία ομάδα Ακαδημαϊκών και Σπουδαστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τέλος, ένα στoχευμένο masterclass θα δοθεί σε φοιτητές Αρχιτεκτονικής από τον Στέλιο Πολυχρονάκη [Σκηνογράφο, Σκηνοθέτη και Εκπαιδευτικό] σε συνεργασία με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Προβολές σε Συνεργασία

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, πιστεύοντας σταθερά στις συνεργασίες και στις συνέργειες, φιλοξενεί στο πρόγραμμα των τελευταίων χρόνων του, πέντε κινηματογραφικές ενότητες από άλλα Φεστιβάλ και οργανισμούς:

Τις βραβευμένες ταινίες από το ICONA / Ionian Contemporary Animation Festival

Επιλεγμένες ταινίες από τους σπουδαστές της Σχολής ΑΚΤΟ

Μαθητικές ταινίες των τελευταίων χρόνων, από την camerazizanio του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους

Μια επιλογή ταινιών από το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Πολύ Μικρού Μήκους, TrèsCourt

Επιλεγμένες ταινίες από φοιτητές της Τσέχικης Σχολής Famu, σε συνεργασία με το Τσέχικο Κέντρο Αθηνών

Ειδική online ενότητα με ταινίες από την Εκπαιδευτική Κοινότητα

Συζητήσεις και Συν- Ομιλίες

«Ιστορία, κοινωνία, λογοτεχνία. Το graphic novel και γενικότερα το κόμικ ως πεδίο εξερεύνησης».

Εκδήλωση σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων και με την υποστήριξη του Συνδέσμου Φιλολόγων Χανίων

Συμμετέχουν:

Θανάσης Πέτρου, δημιουργός κόμικς

Δημήτρης Βανέλλης, σεναριογράφος κόμικς, συγγραφέας

Γιάννης Κουκουλάς, ιστορικός τέχνης

Συντονισμός: Μανώλης Πιμπλής, Διευθυντής Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων

Βιωματικά Εργαστήρια για την Εκπαιδευτική Κοινότητα, σε συνεργασία με το Δίκτυο Συνεργατικών Σχολείων Χανίων για την Παιδαγωγική Φρενέ.

Συν – Oμιλούμε για τις Τέχνες και την Κοινωνία. Μια βιωματική δράση που διοργανώνεται για τρίτη χρονιά από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, με φόντο τη Μουσική, τη Φωτογραφία, τον Κινηματογράφο και το Χορό.

Παρουσιάσεις Βιβλίων

Παρουσίαση του κόμικς HOMO-UNHACKABLE

Παρουσίαση των ποιητικών συλλογών του Γιάννη Θεοδωράκη, από τις εκδόσεις «Μετρονόμος».

Δράση «Εκτός Των Τειχών»

Καλεσμένοι και συνεργάτες του Φεστιβάλ επισκέπτονται για δράσεις τα σχολεία της ενδοχώρας των Χανίων…

Εκθέσεις / Εγκαταστάσεις

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων συνεχίζει για 11η χρονιά να δημιουργεί μια σειρά εκθέσεων – εγκαταστάσεων αφιερωμένες, τόσο στην Ιστορία του Κινηματογράφου, όσο και σε Κορυφαίες Μορφές του Ελληνικού και του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Κεφαλαίου.

Έκθεση αφιερωμένη στον σπουδαίο Σκηνοθέτη Fatih Akin , με αφίσες και φωτογραφίες.

, με αφίσες και φωτογραφίες. Στους χώρους του Πνευματικού Κέντρου θα υπάρχει μια εγκατάσταση για την ταινία του Κώστα Φέρρη , «Ρεμπέτικο» με αφορμή την Πρεμιέρα και την παρουσία του Σκηνοθέτη στο Φεστιβάλ.

, με αφορμή την Πρεμιέρα και την παρουσία του Σκηνοθέτη στο Φεστιβάλ. Επίσης στους χώρους του Κέντρου παρουσιάζονται χειροκίνητες κινηματογραφικές μηχανές από το 1910, καθώς και πρώτοι φορητοί Κινηματογράφοι. Σε ειδικό χώρο, παρουσιάζεται ο πρώτος φορητός κινηματογράφος. Πρόκειται για τον κινηματογράφο βαλίτσα DeVry του 1914. Τεκμήρια Κινηματογραφικής Ιστορίας έχουν την τιμητική τους και ολοκληρώνουν τις ψηφίδες της 7ης Τέχνης.

Το υλικό των παραπάνω εκθέσεων ανήκει στον Λευτέρη Λαμπράκη.

50 +1 αφίσες του σύγχρονου Κινηματογράφου παρουσιάζονται στους χώρους του Πνευματικού Κέντρου, αφίσες που έχει σχεδιάσει ο σημαντικότερος Έλληνας Σχεδιαστής Δημήτρης Αρβανίτης. Σε επιμέλεια του Λευτέρη Λαμπράκη.

Εκδόσεις

Συνεχίζοντας το εκδοτικό του πρόγραμμα, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων παρουσιάζει τα νέα του βιβλία.

«Ρεμπέτικο» / Λευτέρης Λαμπράκης

«50 Αφίσες από τον Κινηματογράφο – Δημήτρης Αρβανίτης» / επ. Λευτέρης Λαμπράκης

«Φατίχ Ακίν» / Λευτέρης Λαμπράκης & Ματθαίος Φραντζεσκάκης

«ΧΑΝΙΑ, όμορφη πόλη» (σελιδοδείχτες Μνήμης και Λογοτεχνίας) Επιλογή κειμένων, επιμέλεια: Νίκη (Κουκουνάκη) Τρουλλινού Φωτογραφίες: Ένη Κούκουλα

ΕΙΔΟΣ:HOMO-UNHACKABLE

Σενάριο: Γαλάνη Μαρία, Παράσχου Θοδωρής, Νανούρη Κατερίνα Εικονογράφιση : Χιωτάκη Αλίκη

«Τρία Χρόνια Τετάρτη»/ Ναταλί Ζεντέλη

«Τα πρώτα βήματα του Συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη στα Χανιά» /Γιώργος Αγοραστάκης

Masterclasses – Workshops – Εκδόσεις – Events

Δεκαεπτά ειδικά σχεδιασμένα masterclasses και εργαστήρια περιμένουν τους φίλους του Φεστιβάλ.

Επίσης το πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις, ειδικές εκδόσεις, πάρτι, γεύσεις…

Οι Εκπαιδευτικές Δράσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Για τους Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς των Σχολείων της Κρήτης, το Φεστιβάλ έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και εργαστηρίων, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες επιδημιολογικές συνθήκες.

17 ειδικές προβολές περιλαμβάνει το πρόγραμμα, καθώς και περίπου 55 ειδικά εργαστήρια με οπτικοακουστικά θέματα.

Επίσης εργαστήρια animation, δημιουργίας ταινίας, ραδιοφώνου, θεατρικού παιχνιδιού, κ.α.

