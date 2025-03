BRIT Awards 2025: Η Charli XCX σάρωσε τα βρετανικά μουσικά βραβεία

Η τραγουδίστρια Charli XCX, της οποίας το άλμπουμ «Brat» είχε τεράστια απήχηση το περασμένο καλοκαίρι, ήταν η θριαμβεύτρια των φετινών βρετανικών μουσικών βραβείων (BRIT Awards) που απονεμήθηκαν χθες Σάββατο στο Λονδίνο, κερδίζοντας σε πέντε κατηγορίες.

Το «Brat» κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς, έχοντας εμπνεύσει τους θαυμαστές της Charli XCX να κινηματογραφήσουν τους εαυτούς τους την ώρα που χόρευαν στους ρυθμούς των επιτυχιών της, ενώ το λαχανί εξώφυλλό του υιοθετήθηκε στην προεκλογική διαδικτυακή εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις μετά την αναφορά της τραγουδίστριας σε εκείνη σε μια ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Charli XCX αναδείχθηκε επίσης καλλιτέχνης της χρονιάς και κέρδισε το βραβείο καλύτερης χορογραφίας. Το σινγκλ «Guess», με τη συμμετοχή της Μπίλι Άιλις, κέρδισε το βραβείο καλύτερου τραγουδιού.

Η 32χρονη ποπ σταρ είχε ήδη εξασφαλίσει το πρώτο της BRIT νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, αφού αναδείχθηκε τραγουδοποιός της χρονιάς.

«Ανέκαθεν ένιωθα περιθωριακή… ιδίως στη βρετανική μουσική βιομηχανία και έτσι είναι πολύ ωραίο να τυγχάνω αναγνώρισης με αυτό το άλμπουμ», είπε η Charli XCX παραλαμβάνοντας το βραβείο για το άλμπουμ της χρονιάς. «Θα ήθελα να το μοιραστώ με όλους τους καλλιτέχνες που ένιωσαν κάποτε ότι έπρεπε να συμβιβαστούν προκειμένου να τύχουν αναγνώρισης… γιατί νομίζω ότι είμαι ζωντανή απόδειξη πως ενδεχομένως να χρειάζεται πολύς χρόνος, αλλά δεν χρειάζεται να συμβιβαστείτε με κάτι διαφορετικό από το όραμά σας», συμπλήρωσε.

Το βραβείο για το καλύτερο συγκρότημα της χρονιάς κέρδισε το τζαζ κουιντέτο Ezra Collective.

Η Aμερικανίδα τραγουδίστρια Τσάπελ Ρόουν βραβεύθηκε στην κατηγορία για τον καλύτερο καλλιτέχνη εκτός Ηνωμένου Βασιλείου και η επιτυχία της «Good Luck, Babe» αναδείχθηκε καλύτερο ξένο τραγούδι.

Η Aμερικανίδα Σαμπρίνα Κάρπεντερ βραβεύτηκε για τη διεθνή απήχηση που είχε το τραγούδι «Espresso» – διάκριση που απονέμεται σε καλλιτέχνες με «εκπληκτικές πωλήσεις σε παγκόσμια κλίμακα» – ακολουθώντας έτσι τα χνάρια των One Direction, Αντέλ, Εντ Σίραν και Σαμ Σμιθ.

Στη διάρκεια της βραδιάς παρουσιάστηκε ένα αφιέρωμα στον τραγουδιστή των One Direction Λίαμ Πέιν, που πέθανε τον περασμένο Οκτώβριο πέφτοντας από μπαλκόνι του τρίτου ορόφου σε ξενοδοχείο του Μπουένος Άιρες, προκαλώντας σοκ στους θαυμαστές του συγκροτήματος, το οποίο θεωρείται ως ένα από τα πιο δημοφιλή όλων των εποχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

