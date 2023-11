Αποκλειστικά στο Kosmos τα τραγούδια από το νέο άλμπουμ «Shades of Joy» των Vaya Con Dios

Το νέο άλμπουμ των μοναδικών Vaya Con Dios, «Shades of Joy» κυκλοφορεί την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023 και από σήμερα Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023 κι όλη την εβδομάδα, το Kosmos 93.6 μεταδίδει σε αποκλειστικότητα επιλεγμένα τραγούδια πριν την επίσημη κυκλοφορία. Επιπλέον, οι ακροατές του Kosmos έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν αντίτυπα σε βινύλιο και σε CD μέσα από τους διαγωνισμούς που τρέχουν στα social media του Kosmos (Facebook και Instagram).

Τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023, στις 20:00, η τραγουδίστρια του συγκροτήματος Dani Klein μιλάει στον Πέτρο Αδάμ και στην εκπομπή «Από τις 45 στις 33 Στροφές» για την περιπέτεια του άλμπουμ, την περιπέτεια της μουσικής, αλλά και για τη ζωή της.

Οι Vaya Con Dios από το Βέλγιο έβαλαν τη δική τους μουσική σφραγίδα στην Ευρώπη των 80s και 90s. Τραγούδια όπως τα «Nah Neh Nah», «Puerto Rico», «Don’t Cry For Louie» και «Just A Friend of Mine» κυριαρχούσαν στα charts και έγιναν το soundtrack για προσωπικές στιγμές πολλών από εμάς.

Συγκέντρωσαν συνολικά 100 πλατινένιους και χρυσούς δίσκους σε όλο τον κόσμο και σήμερα οι Vaya Con Dios κυκλοφορούν νέο υλικό μετά από σχεδόν 20 χρόνια, το «Shades of Joy». Το πρώτο τους σινγκλ, το ομότιτλο, κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο και ήταν ένα αυτοβιογραφικό τραγούδι για τη Dani Klein, φόρος τιμής στη ζωή που μας προσφέρει τη γνώση μέσα από χαρές και λύπες, «Some days it’s sweat and blood… Some days I laugh a lot…». Συμπαραγωγή στο άλμπουμ έκαναν οι Βέλγοι μουσικοί Thierry Plas και François Garny.

