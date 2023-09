Ακούστε στο Istorima: «Το απαγορευμένο χέρι: Αριστερόχειρας το ’60»

11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία και μια γυναίκα θυμάται πως ήταν να είσαι αριστερόχειρας μαθήτρια τη δεκαετία του ’60 και με μια δασκάλα που μισούσε κάθε τι αριστερό.

Ημέρα μνήμης Μικρασιατικής Καταστροφής η 14η Σεπτεμβρίου και μαθαίνουμε την ιστορία αγάπης ενός νέου, γόνου εύπορης οικογένειας και μιας φτωχής ορφανής, που ξεκίνησε λίγο πριν από την καταστροφή.

Ιστορίες ανθρώπων, που οι ζωές κι εμπειρίες τους δεν καταγράφονται στα βιβλία της Ιστορίας και που θα μπορούσαν να χαθούν στο χρόνο. Με αφηγητές τους ίδιους τους πρωταγωνιστές τις ιστορίες αυτές συλλέγει και καταγράφει το Istorima, που συνυπογράφουν η δημοσιογράφος Σοφία Παπαϊωάννου και η ιστορικός Katherine Fleming και μπορείτε να τις ακούσετε στο ομώνυμο podcast στο ERTecho.

Από την εβδομάδα 11-17 Σεπτεμβρίου 2023 θα ακούσουμε:

Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023

«Το απαγορευμένο χέρι: Αριστερόχειρας το ’60»

Μια μαθήτρια τη δεκαετία του ΄60, έχει την «ατυχία» να είναι αριστερόχειρας. Μια αυστηρή δασκάλα, που αντιπαθεί κάθε τι «αριστερό», θα κάνει τη μαθητική της ζωή αφόρητη, με τιμωρίες, φωνές και βίαιες συμπεριφορές.

Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023

«Η εκτέλεση του παππού μου είναι η πρώτη μου ανάμνηση»

Τον Σεπτέμβριο του 1943, ο μόλις τεσσάρων χρονών Βασίλης Παπαδόπουλος παρακολουθεί τη σφαγή της Βιάννου από τους Γερμανούς Ναζί, όπου κάηκαν πάνω από 20 χωριά κι εκτελέστηκαν 461 άτομα κάθε ηλικίας, το τριήμερο 14 – 16 Σεπτεμβρίου.

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023

«Το μαντηλάκι της Σοφίας»

Ένας μεγάλος έρωτας γεννιέται στο Σίντιργκι της Μικράς Ασίας μεταξύ ενός νέου, γόνου εύπορης οικογένειας της περιοχής, και μιας φτωχής ορφανής. Ο έρωτάς τους νικά κάθε εμπόδιο κι ετοιμάζονται να παντρευτούν. Όμως το έτος είναι 1922 κι η Μικρασιατική Καταστροφή πλησιάζει…

Κάθε Κυριακή ακούστε ένα επεισόδιο στα ελληνικά και ένα στα αγγλικά.

Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023

«Παλεύοντας με το σώμα μου»

Η Έλενα Τοπαλίδου έζησε και τη φωτεινή και τη σκοτεινή πλευρά του χορού. Ξεκίνησε με χαρά το μπαλέτο στα δέκα της χρόνια. Στην εφηβεία, αναμετρήθηκε με την ακραία σωματική καταπόνηση και τη διατροφική διαταραχή. Αργότερα, διέπρεψε σε μερικές από τις σημαντικότερες παραστάσεις σύγχρονου χορού. Σήμερα, είναι καθηγήτρια κλασικού μπαλέτου στη Σχολή Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και ηθοποιός.

«Where the sun never rose»

The traumatic experiences she went through as a child in the concentration camp at Bergen-Belsen left permanent emotional scars on Rina Revach. Decades later, she will go on a journey of salvation to the place where she learned what true horror means.

Βρείτε τις συγκλονιστικές ιστορίες στο ERTecho στην κατηγορία Podcasts.

Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή είναι διαθέσιμα από τις 21.00, ενώ Κυριακή το ελληνικό επεισόδιο από τις 11.00 και το αγγλικό από τις 17.00. Τις ίδιες ημέρες μεταδίδονται ζωντανά από τη Φωνή της Ελλάδας.

Επιμέλεια για το ERTεcho: Καλλιόπη Καπετανοπούλου

Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας: Ερμιόνη Κατσιγιάννη

Info

Το «Istorima» δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων. Τα podcasts και τα βίντεο του «Istorima» προκύπτουν από το έργο πάνω από 1.000 νέων ερευνητών σε όλη την Ελλάδα, που αναλαμβάνουν να εντοπίσουν και να συλλέξουν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων και ιστορίες του τόπου τους.

