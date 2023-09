Ακούστε στο Istorima: «Η μέρα θα ξανάρθει – Πώς με βοήθησε ο Τόλκιν στη ζωή μου»

21 Σεπτεμβρίου – Ημέρα Αλτσχάϊμερ και μια γυναίκα μάς περιγράφει πώς βίωσε την ασθένεια του συζύγου της, που ήταν ο έρωτας της ζωής της και χρειάστηκε να νικήσει πολλά εμπόδια.

«Αυτή η νύχτα μένει». Ο συγγραφέας του βιβλίου Θάνος Αλεξανδρής αφηγείται τις σκηνές που ο ίδιος βίωσε στις πίστες της επαρχίας.

Ιστορίες ανθρώπων, που οι ζωές κι εμπειρίες τους δεν καταγράφονται στα βιβλία της Ιστορίας και που θα μπορούσαν να χαθούν στο χρόνο. Με αφηγητές τους ίδιους τους πρωταγωνιστές τις ιστορίες αυτές συλλέγει και καταγράφει το Istorima, που συνυπογράφουν η δημοσιογράφος Σοφία Παπαϊωάννου και η ιστορικός Katherine Fleming και μπορείτε να τις ακούσετε στο ομώνυμο podcast στο ERTecho.

Την εβδομάδα 18 – 24 Σεπτεμβρίου 2023 θα ακούσουμε:

Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023

«Οι χαμένοι βοσκοί από τα Λεγραινά»

Το 1974 εργάτες που ανοίγουν έναν δρόμο στην Πάρνηθα, λύνουν τυχαία ένα μυστήριο τριάντα ετών: αυτό της εξαφάνισης δεκαεπτά βοσκών από τα Λεγραινά, κατά τη διάρκεια της Κατοχής.

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023

«Η μέρα θα ξανάρθει»: Πώς με βοήθησε ο Τόλκιν στη ζωή μου

Ο Δημήτρης Κολοβός κατάφερε να ξεπεράσει μια πολύ δύσκολη περίοδο στη ζωή του, χάρη στον Τόλκιν. Κάθε μέρα ένιωθε ότι κουβαλούσε το δαχτυλίδι, όπως ο Φρόντο. Διαβάζοντας για ήρωες με μεγάλη εσωτερική μάχη, τι σημαίνει να παλεύεις για το καλό, κατάφερε το φως να νικήσει το σκοτάδι. Ο δικός του Σαμ, ο αγαπημένος φίλος και σύντροφος του Φρόντο, ήταν ο Τόλκιν.

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023

«Πώς να μη σ’ αγαπώ, Μάρω μου;»

Ένας μεγάλος έρωτας που νίκησε κάθε δυσκολία που συνάντησε στον δρόμο του, ακόμα και τη φθορά του χρόνου.

Κάθε Κυριακή ακούστε ένα επεισόδιο στα ελληνικά και ένα στα αγγλικά.

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

«Αυτή η νύχτα μένει: Νύχτες στα σκυλάδικα του ’80»

Ο Θάνος Αλεξανδρής ανακαλύπτει τις πίστες των σκυλάδικων της επαρχίας και γίνεται ένα με τον κόσμο τους. Ξέφρενες νύχτες, σπατάλη, μπράβοι, κονσομασιόν, από τον συγγραφέα του βιβλίου «Αυτή η νύχτα μένει».

«”Aurë entuluva”: A therapeutic fellowship»

Dimitris Kolovos managed to overcome a difficult time in his life thanks to Tolkien. Like Frodo, he felt the weight of the ‘ring’ he was carrying every day. Reading about the heroes and their internal struggles, what it means to fight for good, the light managed to vanquish the darkness within. His ‘Sam’ (Frodo’s loyal friend and companion) was Tolkien himself.

Βρείτε τις συγκλονιστικές ιστορίες στο ERTecho στην κατηγορία Podcasts κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή (διαθέσιμα από τις 21:00). Κυριακή το ελληνικό επεισόδιο από τις 11:00 και το αγγλικό από τις 17:00. Τις ίδιες ημέρες μεταδίδονται και από τη Φωνή της Ελλάδας.

Επιμέλεια για το ERTεcho: Καλλιόπη Καπετανοπούλου

Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας: Ερμιόνη Κατσιγιάννη

Info

Το «Istorima» δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων. Τα podcasts και τα βίντεο του «Istorima» προκύπτουν από το έργο πάνω από 1.000 νέων ερευνητών σε όλη την Ελλάδα, που αναλαμβάνουν να εντοπίσουν και να συλλέξουν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων και ιστορίες του τόπου τους.

