Ακούστε στο Istorima: «Η μάχη μου με την κατάθλιψη» και «Επτά ώρες εγκλωβισμένη»

3 Οκτωβρίου: Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Κατάθλιψη, κι ένας φοιτητής μάς περιγράφει πώς είναι να ζεις με αυτήν, ενώ η Ρούλα μάς διηγείται τη μάχη που έδωσε για τη ζωή της γαντζωμένη στο αυτοκίνητό της που είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά, στις πλημμύρες της Καρδίτσας το 2020.

Ιστορίες ανθρώπων, που οι ζωές κι εμπειρίες τους δεν καταγράφονται στα βιβλία της Ιστορίας και που θα μπορούσαν να χαθούν στον χρόνο. Με αφηγητές τους ίδιους τους πρωταγωνιστές τις ιστορίες αυτές συλλέγει και καταγράφει το Istorima, που συνυπογράφουν η δημοσιογράφος Σοφία Παπαϊωάννου και η ιστορικός Katherine Fleming και μπορείτε να τις ακούσετε στο ομώνυμο podcast στο ERTecho.

Την εβδομάδα 2-8 Οκτωβρίου 2023 θα ακούσουμε:

Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023

«Η μάχη μου με την κατάθλιψη»

Ένας φοιτητής, γιος μεταναστών από την Αλβανία, μιλά για την πάλη του με την κατάθλιψη, την απόπειρα να θέσει τέλος στη ζωή του και τον συνεχή αγώνα ενάντια στα στερεότυπα και στα «πρέπει».

Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023

«Το θαύμα μέσα στην πυρκαγιά»

Την ώρα που οι φλόγες πλησιάζουν το χωριό Προκόπι στη Βόρεια Εύβοια τον Αύγουστο του 2021, συμβαίνει ένα γεγονός που θα μείνει στις μνήμες των κατοίκων ως «το θαύμα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου».

Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023

«Επτά ώρες εγκλωβισμένη»

Παρά την καταρρακτώδη βροχή, η Ρούλα ξεκινά να πάει στη δουλειά της. Δε θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι σε λίγες ώρες θα πάλευε για τη ζωή της.

Κάθε Κυριακή ακούστε ένα επεισόδιο στα ελληνικά και ένα στα αγγλικά.

Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023

«Σαπούνι από την εποχή του Ναπολέοντα»

Ο Απόστολος Πατούνης είχε αποφασίσει να μην ακολουθήσει τη μακρά οικογενειακή παράδοση στα σαπούνια. Τα μικρά βήματα και οι απρόβλεπτες επιλογές της ζωής του, θα τον οδηγήσουν τελικά πολύ πιο μακριά από όσο είχε φανταστεί.

«The icon that survived to tell the tale»

During the massacres following the Greco-Turkish War of 1922, which resulted in the eradication of the Greek population in Anatolia, Stella Michalaki’s grandmother manages to save an icon of the Virgin Mary that continues to evoke memories of persecution.

Βρείτε τις συγκλονιστικές ιστορίες στο ERTecho στην κατηγορία Podcasts κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή (διαθέσιμα από τις 21:00). Κυριακή το ελληνικό επεισόδιο από τις 11:00 και το αγγλικό από τις 17:00. Τις ίδιες ημέρες μεταδίδονται και από τη Φωνή της Ελλάδας.

Επιμέλεια για το ERTεcho: Καλλιόπη Καπετανοπούλου

Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας: Ερμιόνη Κατσιγιάννη

Info

Το «Istorima» δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων. Τα podcasts και τα βίντεο του «Istorima» προκύπτουν από το έργο πάνω από 1.000 νέων ερευνητών σε όλη την Ελλάδα, που αναλαμβάνουν να εντοπίσουν και να συλλέξουν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων και ιστορίες του τόπου τους.

