8ο Horrorant Film Festival: Τα βραβεία του φεστιβάλ ταινιών τρόμου

Σε ένα γεμάτο ΕΛΙΖΕ, το 8ο Horrorant Film Festival έκλεισε την πορεία του στην Αθήνα με την απονομή των βραβείων του, παρουσία λαμπερών καλεσμένων από το εξωτερικό, Ελλήνων δημιουργών και ηθοποιών, δημοσιογράφων και φυσικά όλους τους φίλους του καλού σινεμά του φανταστικού.

Την τελετή λήξης ξεκίνησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Κωνσταντίνος Χατζηπαπάς, κάνοντας έναν απολογισμό των 63 ταινιών που παρακολουθήσαμε και εκφράζοντας την πλήρη ικανοποίησή του για την αποδοχή που είχε φέτος το πρόγραμμα. Δήλωσε ιδιαίτερα υπερήφανος που η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που έχουν ένα τόσο ποιοτικό κινηματογραφικό φεστιβάλ τρόμου, αναγνωρισμένο από τη Διεθνή κοινότητα του Φανταστικού και από τα Διεθνή Μέσα.

Η βράβευση ξεκίνησε με τις ταινίες Μικρού Μήκους. Το βραβείο για το καλύτερο Animated Short δόθηκε στο Ισπανικό It Dawns the Longest Night των Lorena Ares και Carlos Fernandez de Vigo, ενώ το καλύτερο International Short πήρε το Γαλλικό Bienvenue Chez Candy της Sabine Crossen.

Φέτος υπήρχε ξεχωριστό διαγωνιστικό τμήμα για τις Ισπανικές ταινίες μικρού μήκους, μεγάλος νικητής της οποίας ήταν το Anecoica του Marcos Callejo. Το Anecoica έκανε την Παγκόσμια Πρεμιέρα του στο Horrorant και ο σκηνοθέτης παρέλαβε ο ίδιος το βραβείο του, μαζί με την πρωταγωνίστρια της ταινίας Lara Martorell.

Τα βραβεία Καλύτερης Ελληνικής ταινίας Μικρού Μήκους παρέλαβαν οι σκηνοθέτες Νίκος Ψαρρός για το Η Νυχτα στο Θέατρο και οι Δημήτρης Αβραμόπουλος, Θοδωρής Τσιάπανος και Χρήστος Τασιούδης για το Just In Time.

Στη συνέχεια, η οθόνη του ΕΛΙΖΕ συνδέθηκε με τον Καναδά, από όπου ο συντάκτης του Screen Anarchy και έμπειρος festival programmer Andrew Mack έδωσε το βραβείο First Look (σκηνοθετικό ντεμπούτο) στο Attachment του Gabriel Bier Gislason από τη Δανία. Ο δημοσιογράφος και κριτικός Μιχάλης Προβατάς εκπροσώπησε την κριτική επιτροπή για το τμήμα Panorama (Θοδωρής Σανιδάς και Κατερίνα Δημητρόγλου οι άλλοι της επιτροπής), δίνοντας το βραβείο στο Next Door του Νοτιοκορεάτη Ji-ho Yeom. Ειδική Μνεία στο υπέροχο φιλμ του Ariel Luque, The Caregiver από την Αργεντινή.

Στο κυρίως Διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ, η κριτική επιτροπή αποτελούμενη από τους Δημήτρη Κολιοδήμο, Δημήτρη Παναγιωτάτο και Χρήστο Μουρούκη, ανακοίνωσε τα παρακάτω βραβεία.

Το Βραβείο Καλύτερων Ειδικών Εφέ πήγε στο Project Wolf Hunting από τη Ν. Κορέα, ενώ το βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας στον Francois Schmitt για το Megalomaniac από το Βέλγιο. Ο Χρήστος Μουρούκης ανέβηκε στη σκηνή για να ανακοινώσει το βραβείο Καλύτερου Σεναρίου στους Vincenzo Ricchiuto και Germano Tarricone για το The Goldsmith. Η Ιταλική ταινία πήρε μάλιστα και τα δύο βραβεία ερμηνείας – ο Giuseppe Pambieri και η σπουδαία Stefania Casini.

Ο πρόεδρος της Κριτικής επιτροπής Δημήτρης Κολιοδήμος ανέβηκε στην σκηνή του ΕΛΙΖΕ για να δώσει πανηγυρικά τα δύο σημαντικότερα βραβεία του φετινού φεστιβάλ.

Το βραβείο καλύτερης Σκηνοθεσίας δόθηκε στον Dain Said από τη Μαλαισία για το Blood Flower. Αυτή ήταν η δεύτερη παρουσία του Dain Said στο Horrorant Film Festival, μετά το Dukun το 2018.

Ο Δημήτρης Κολιοδήμος έκλεισε την απονομή λέγοντας: «Γεφυρώνοντας τις δύο κυρίαρχες τάσεις του είδους, την καθόλα άρτια ταινία για το ευρύ κοινό και εκείνη των αξιόλογων καλλιτεχνικώς επιτεύξεων, απονέμουμε εξ ημισείας το βραβείο Καλύτερης ταινίας στις ταινίες Project Wolf Hunting και Megalomaniac.»

O καλλιτεχνικός διευθυντής Κωνσταντίνος Χατζηπαπάς απένειμε τιμητική πλακέτα στον επίσημο φετινό καλεσμένο του φεστιβάλ, Luigi Cozzi. Ο θρυλικός Ιταλός σκηνοθέτης και σεναριογράφος βρέθηκε στην Αθήνα προσκεκλημένος του φεστιβάλ, παρακολούθησε μαζί με τους φίλους του φεστιβάλ τις προβολές των ταινιών του Paganini Horror και The Killer Must Kill Again, υπέγραψε εξώφυλλα και περιοδικά και μίλησε με τον κόσμο που αγαπάει τις ταινίες του.

Η βραδιά έκλεισε με την υπόσχεση του Κωνσταντίνου Χατζηπαπά ότι το Horrorant Film Festival – ΝΥΧΤΕΣ ΤΡΟΜΟΥ θα γίνει σύντομα ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ είδους στην Ευρώπη. Φέτος μπήκαν οι βάσεις για αυτό το στόχο και η επόμενη χρονιά θα είναι καθοριστική.

Το Horrorant Film Festival ΝΥΧΤΕΣ ΤΡΟΜΟΥ διοργανώνεται από το κινηματογραφικό δίκτυο FilmBoy.

