47ο Φεστιβάλ Δράμας: Ο Χρυσός Διόνυσος στο «Γκέκας» του Δημήτρη Μουτσιάκα- Τα βραβεία αναλυτικά

Η ταινία «Γκέκας» του Δημήτρη Μουτσιάκα βραβεύτηκε με τον Χρυσό Διόνυσο, το βραβείο καλύτερης ταινίας στο Εθνικό Διαγωνιστικό πρόγραμμα του 47ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας “για την άρτια, διεισδυτική και στιβαρή ματιά που πραγματεύεται το πάντα επίκαιρο θέμα της τοξικής αρρενωπότητας και του φαύλου κύκλου της βίας”, όπως αναφέρει το σκεπτικό της Κριτικής Επιτροπής.

Την κριτική επιτροπή του προγράμματος απαρτίζουν οι

Αχιλλέας Κυριακίδης (Προέδρος), συγγραφέας, μεταφραστής, θεωρητικός κινηματογράφου, σκηνοθέτης

(Προέδρος), συγγραφέας, μεταφραστής, θεωρητικός κινηματογράφου, σκηνοθέτης Ειρήνη Βαχλιώτη , σκηνοθέτις

, σκηνοθέτις Αλεξης Βασιλείου , γενικός διευθυντής Θέατρο Ριάλτο, καλλιτέχνης

, γενικός διευθυντής Θέατρο Ριάλτο, καλλιτέχνης Λήδα Γαλανού , κριτικός κινηματογράφου, συνιδιοκτήτρια flix.gr

, κριτικός κινηματογράφου, συνιδιοκτήτρια flix.gr Μαρίνα Σιώτου, ηθοποιός

Η Φίνος Φιλμ προσφέρει στην ταινία χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ, η ΕΡΤ προσφέρει χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ και το ΕΚΚ προσφέρει χρηματικό έπαθλο 2.500 ευρώ.

«Γκέκας» του Δημήτρη Μουτσιάκα

Το 47o Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας ολοκληρώθηκε με την τελετή λήξης στο κατάμεστο Ωδείο της Δράμας και την απονομή των βραβείων του στα διαγωνιστικά προγράμματα: Εθνικό Διαγωνιστικό, Διεθνές Διαγωνιστικό, Διεθνές Short and Green και Kiddo.

Τα υπόλοιπα βραβεία:

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ «Τώνια Μαρκετάκη»

Απονέμεται στον Γιώργο Φουρτούνη για την ταινία του MJ, για την μαεστρία με την οποία στήνει έναν κωμικοτραγικό ήρωα και τον κόσμο του, που ισορροπούν ανάμεσα στη σάτιρα και το προσωπικό δράμα.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου προσφέρει έπαθλο 3.500 ευρώ και η ΕΡΤ προσφέρει έπαθλο 1000 ευρώ. Επίσης, το βραβείο συνοδεύεται από παροχές εργαστηρίου και εργασιών post production αξίας 2.500 ευρώ, προσφορά της εταιρείας Stefilm, η Musou παραχωρεί πρωτότυπη μουσική στο επόμενο project του σκηνοθέτη η Crew United 5ετή συνδρομή Crew United Pass.

ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απονέμεται στο Άλκι Παπασταθόπουλος για την ταινία του Honeymoon, για την τρυφερή απεικόνιση της αγάπης που πάντα κερδίζει, όταν δεν έχει ταυτότητα αλλά έχει αλήθεια.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Απονέμεται στον Αλκαίο Σπύρου για την ταινία Στρώνουν τον παράδεισο. Το βραβείο συνοδεύεται από δύο χρηματικά έπαθλα: 3.500 ευρώ από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και 1.000 ευρώ από την ΕΡΤ.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Απονέμεται στον Δημήτρη Μουτσιάκα για την ταινία του Γκέκας. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.500 ευρώ, προσφορά του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

ΒΡΑΒΕΙΟ DRAMA QUEER

Απονέμεται στο Άλκι Παπασταθόπουλο για την ταινία του Honeymoon

ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Απονέμεται στην Νάσια Συντέτα για την ερμηνεία της στην ταινία Honeymoon του Άλκι Παπασταθόπουλος

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Απονέμεται στον Γιώργο Κατσή για την ερμηνεία του στην ταινία MJ του Γιώργου Φουρτούνη

ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απονέμεται στον μικρό Σαράντη Καραγιάννη από την ταινία Χρυσά Βαστά του Φοίβου Κοντογιάννη

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΧΟΥ

Απονέμεται στον Petar Mrdjen για την ταινία Zange της Ίριδας Μπαγλανέα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΗΧΟΥ

Απονέμεται στον Αλέξη Κουκιά για την ταινία Zange της Ίριδας Μπαγλανέα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΟΝΤΑΖ

Απονέμεται στον Δημήτρη Πολύζο για την ταινία Αλκυονίδες του Αλέξανδρου Σκούρα. H εταιρεία Telmaco προσφέρει το βραβευμένο λογισμικό επεξεργασίας ταινιών και βίντεο, Avid Media Composer της Avid Technology.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Απονέμεται στον Γιώργο Καρβέλα για την ταινία Γκέκας του Δημήτρη Μουτσιάκα. Το βραβείο συνοδεύεται με έπαθλο μια 5ετή συνδρομή Crew United Pass.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Απονέμεται για το τραγούδι τίτλων τέλους στη Μαριλένα Ορφανού για την ταινία Τα περιστέρια αρρωσταίνουν όταν η πόλη φλέγεται του Σταύρου Μαρκουλάκη

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ «ΙΟΥΛΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ»

Απονέμεται στην Μάρλι Αλειφέρη για την ταινία MJ του Γιώργου Φουρτούνη

MJ του Γιώργου Φουρτούνη

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Το βραβείο συνοδεύεται με έπαθλο μια 5ετή συνδρομή Crew United Pass

Απονέμεται στον Κωνσταντίνο Σκουρλέτη για την ταινία MJ του Γιώργου Φουρτούνη

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ και ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΦΕ

Απονέμεται στον Κώστα Δημητρόπουλο για την ταινία Zange της Ίριδας Μπαγλανέα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

Απονέμεται στην Ιωάννα Λυγίζου για την ταινία MJ του Γιώργου Φουρτούνη

ΒΡΑΒΕΙA ONASSIS CULTURE

To Onassis Film Award απονέμεται στην ταινία Numb της Δέσποινας Κούρτη, μια ολοκληρωμένη ιστορία ενηλικίωσης που χτίζεται με απλότητα, μέσα από σιωπές και βλέμματα.

Το Onassis Film Award απονέμεται στην ταινία Honeymoon του Άλκι Παπασταθόπουλου, μια ταινία με ορμή, ειλικρίνεια και δυνατές ερμηνείες. Το Onassis Culture με ανεξάρτητη κριτική επιτροπή απονέμει δύο βραβεία, σε ταινίες του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος. Το κάθε βραβείο συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 5.000 ευρώ για την ανάπτυξη της επόμενης ταινίας της δημιουργού.

Honeymoon του Αλκι Παπασταθόπουλου

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2024

Grand Prix Drama 2024

Clamor, Salomé Da Souza (Γαλλία). Το βραβείο συνοδεύεται από έπαθλο 4.000 ευρώ, προσφορά της εταιρείας Raycap. H ταινία που θα αποσπάσει το βραβείο Grand Prix Drama 2024θα εξασφαλίσει αυτόματα το πολυπόθητο «εισιτήριο» για τη συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ®.

Βραβείο Σκηνοθεσίας

What Mary Didn’t Know, Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη (Ελλάδα)

Ειδικό Βραβείο Αρτιότερης Παραγωγής TV5 MONDE

If the Sun Drowned into an Ocean of Clouds, Wissam Charaf(Λίβανος)

Παραγωγή των Aurora Films και Né à Beyrouth

Υποψηφιότητα «Drama 2024» για το Βραβείο Καλύτερης Μικρού Μήκους Ταινίας της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου / EFA Awards 2024

The Distance Between Us, Léo Fontaine (Γαλλία).

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Αυτό που ζητάμε από ένα άγαλμα είναι να μην κινείται, Δάφνη Χαιρετάκη (Ελλάδα)

Ειδική Μνεία

Dreams like Paper Boats, Samuel Suffren (Αϊτή)

Ειδική Μνεία

Cross my heart and hope to die, Sam Manacsa(Φιλιππίνες).

Βραβεία σε ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος από ανεξάρτητες κριτικές επιτροπές:

ΒΡΑΒΕΙΟ Ανθρωπίνων Αξιών της Βουλής των Ελλήνων

Το βραβείο απονέμεται σε μια ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, χορηγία της Βουλής των Ελλήνων.

Απονέμεται στο ντοκιμαντέρ Workers Wings του Ilir Hasanaj από το Κόσοβο*

Μια ταινία που κινηματογραφεί με ποιητική ματιά πρόσωπα εργατών που έχουν υποστεί ατυχήματα, αποτυπώνοντας τις αγωνίες, τους φόβους και τις ελπίδες τους.

* Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την Απόφαση του ΣΑΗΕ 1244/1999 και τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου.

ΒΡΑΒΕΙΟ FIPRESCI (Διεθνής Ομοσπονδία Κριτικής Ταινιών Κινηματογράφου)

Clamor, Salomé Da Souza, 25’, Γαλλία, 2023

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SHORT AND GREEN 2024

Drama Green Award – Πράσινο Βραβείο της Δράμας

On the 8th Day, Agathe Sénéchal, Alicia Massez, Elise Debruyne, Flavie Carin, Théo Duhautois (Γαλλία). Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ, προσφορά της Αστικής Μη-κερδοσκοπικής εταιρείας ΚΥΚΛΩΨ.

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής

Wavering, Fanny Chesnel (Γαλλία)

Ειδική Μνεία

I would rather be a stone, Ana Husman (Κροατία)

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ KIDDO 2024

Best Kiddo film

TREMOLO, Leonard Mink (Γερμανία). Δίνεται έπαθλο 1.500 ευρώ*

Dreamers KIDDO

MAO LUCKY, Luis Carlos Caballero Arguelles (Παναμάς). Απονέμεται στην καλύτερη ταινία που δημιουργήθηκε από ενήλικες για παιδιά, με έπαθλο 1.500 ευρώ*

*Τα βραβεία απονέμονται προς τιμήν της Ελβίρας και του Εμίλ Κάκκη, ιδιοκτήτες θεάτρου και υποστηρικτές της τέχνης στη Δράμα την περίοδο 1920-1941.

ΒΡΑΒΕΙΑ PITCHING LAB 2024

Βραβείο ΕΡΤ – Best Greek Project

Blühen, Κωστή Χαραμουντάνη (Ελλάδα)

Βραβείο Φίνος Φιλμ

Συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2000 ευρώ

TAXIthaca, Καρίνα Λογοθέτη (Ελλάδα)

Βραβείο Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου – Best Pitching for Development

Συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2000 ευρώ

Meadow Mice, Ilayda Iseri (Τουρκία)

ΒΡΑΒΕΙΑ GSC, ΠΕΚΚ, ΟΚΛΕ

ΒΡΑΒΕΙΟ Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών – έπαινος GSC 2024

Ο έπαινος συνοδεύεται από έπαθλο αξίας 2000 ευρώ προσφορά του εργαστηρίου εικόνας ANMAR σε υπηρεσίες color correction και DCP.

Τρωκτικά του Μπετόν, Αποστόλης Γκανάτσιος

Διεύθυνση φωτογραφίας: Μάνος Δασκαλάκης

Η ταινία συμμετείχε στο Εθνικό Σπουδαστικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα

ΒΡΑΒΕΙΟ Πανελλήνιαs Ένωσηs Κριτικών Κινηματογράφου (Π.Ε.Κ.Κ.)

Άσκοπη Μετακίνηση, Νικολέτα Λεούση. Η ταινία συμμετείχε στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα

ΒΡΑΒΕΙΟ Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (ΟΚΛΕ)

Άσκοπη Μετακίνηση, Νικολέτα Λεούση. Η ταινία συμμετείχε στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ 2024

Treadmill, Γιώργος Κοιμήσης. Η ταινία συμμετείχε στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα.

