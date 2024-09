20ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ζυρίχης: Φόροι τιμής, ταινίες και διαγωνισμοί

Περισσότερα αστέρια από ποτέ:

Kate Winslet, Ralph Fiennes, Kieran Culkin, Jennifer Grey, Peter Saarsgard, Iris Berben, Veronica Ferres, Pamela Anderson, Richard Gere, Jude Law, Howard Shore, Alicia Vikander, Marco Odermatt, Lara Gut-Behrami and Emil Steinberger.



Στην επετειακή του χρονιά, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης (3-13 Οκτωβρίου) ανάβει ένα πραγματικό «πυροτέχνημα» από τα αστέρια: η Pamela Anderson, η Kate Winslet, ο Howard Shore, ο Emil Steinberger, η Alicia Vikander και ο Jude Law θα βραβευτούν με το Golden Eye. Ο Ελβετός σκηνοθέτης Edward Berger θα τιμηθεί με το βραβείο “A Tribute to…” και συνολικά δώδεκα ελβετικές ταινίες θα κάνουν την παγκόσμια πρεμιέρα τους στο ZFF. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει 107 ταινίες, εκ των οποίων οι 35 θα κάνουν παγκόσμια ή ευρωπαϊκή πρεμιέρα.

Η επετειακή έκδοση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης παρουσιάζει ένα πρωτοφανές πρόγραμμα: Αστέρες μεγάλης κλίμακας από το Χόλιγουντ, τη Βρετανία, τη Γερμανία και την Ελβετία θα παρουσιάσουν τις νέες τους ταινίες στο κοινό.

Ο καλλιτεχνικός Διευθυντής του ZFF, Christian Jungen, εκφράζει τον ενθουσιασμό του: «Γιορτάζουμε την 20ή μας επέτειο τιμώντας κάθε μέρα έναν σπουδαίο αστέρα του κινηματογράφου – από τον Jude Law την πρώτη μέρα μέχρι τους νικητές του διαγωνισμού τη δέκατη. Συνολικά, θα βραβεύσουμε έντεκα ταλέντα ή ταινίες με το Golden Eye. Μια πραγματική γιορτή με ουσία και λάμψη. Αυτός ο μεγάλος αριθμός δείχνει ότι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία στη διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης είναι το ιδανικό φεστιβάλ για να ενισχύσει ταινίες με κύρος για την περίοδο των βραβείων και να θέσει τα θεμέλια για μια επιτυχημένη πρεμιέρα στην γερμανόφωνη περιοχή, η οποία είναι μία από τις σημαντικότερες αγορές για το Χόλιγουντ, καθώς περιλαμβάνει 100 εκατομμύρια ανθρώπους».

A Tribute to Edward Berger

Για το κινηματογραφικό του έργο, το 20ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης θα τιμήσει τον καταξιωμένο Ελβετό σκηνοθέτη Edward Berger με το πολυπόθητο βραβείο “A Tribute to…”. Θα παραλάβει το Χρυσό Μάτι στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας, CONCLAVE, στις 6 Οκτωβρίου 2024, στο Συνεδριακό Κέντρο της Ζυρίχης. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης, Christian Jungen, εξηγεί: «Με το “CONCLAVE“, ο Edward Berger δημιούργησε ένα αριστούργημα. Ο Edward είναι ένας δεξιοτέχνης του κλασικού ύφους, που επιτρέπει στους ηθοποιούς όπως ο Ralph Fiennes να αναδείξουν το ταλέντο τους, και η σκηνοθεσία του εξυπηρετεί απόλυτα την αφήγηση. Είναι πολυδιάστατος, ικανός να κινηθεί σε ένα ευρύ φάσμα ειδών και πάντα καταφέρνει να βρει το κατάλληλο ύφος και τόνο. Είναι λοιπόν μεγάλη χαρά να τον τιμήσουμε στην επετειακή μας χρονιά, γιατί ο Edward είναι γιος της όμορφης πόλης μας, της Ζυρίχης, και η βιογραφία του μοιάζει με το όραμα του ZFF: να κατακτήσει τη Γερμανία και το Χόλιγουντ ξεκινώντας από τη Ζυρίχη».

Διαγωνισμός: Ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ

Σε δύο κατηγορίες, καινοτόμες ταινίες διαγωνίζονται για την υψηλότερη διάκριση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 25.000 CHF(Φράγκο Ελβετίας). Ο διαγωνισμός στοχεύει στην ανακάλυψη νέων ταλέντων, περιλαμβάνοντας πρώτες, δεύτερες και τρίτες σκηνοθετικές δουλειές.

Στον «Διαγωνισμό Ταινιών Μυθοπλασίας», 14 κορυφαίοι σκηνοθέτες που συμμετέχουν με την πρώτη, δεύτερη ή τρίτη τους ταινία διαγωνίζονται για το Golden Eye. «Φέτος, η γυναικεία ματιά κυριαρχεί στον διαγωνισμό μας. Πολλές ταινίες αφηγούνται τις ιστορίες τους μέσα από τα μάτια των γυναικών, όπως η “LINDA” ή η “MOTHER MARA“», εξηγεί ο Christian Jungen ότι: «8 από τις 14 ταινίες έχουν δημιουργηθεί από γυναίκες, κάτι που είναι συναρπαστικό».

Στοχαστικές ματιές στη ζωή μας: Στον «Διαγωνισμό Ντοκιμαντέρ», το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης παρουσιάζει ολοκαίνουργια έργα από μερικούς από τους πιο ενδιαφέροντες σύγχρονους δημιουργούς ντοκιμαντέρ. «Ο φετινός Διαγωνισμός Ντοκιμαντέρ είναι πιο πολιτικός από ποτέ», αναφέρει ο Christian Jungen. «Πολλές από τις ταινίες, όπως το “HOMEGROWN”, που απεικονίζει τρεις Proud Boys, ή το “RUSSIANS AT WAR”, που αφορά Ρώσους στρατιώτες στην πρώτη γραμμή στην Ουκρανία, πραγματεύονται το πόσο εύθραστη είναι η δημοκρατία. Ένα άλλο σημαντικό θέμα, που αναδεικνύεται και στην ταινία “THE BATTLE OF LAIKIPIA“, είναι το ζήτημα του ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της γης και σε ποιο βαθμό μπορεί να αξιοποιηθεί εμπορικά.

Ελβετικές ταινίες

Οι ελβετικές ταινίες παίζουν κεντρικό ρόλο στο πρόγραμμα του 20ού Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης. «Το ZFF λαμβάνει χώρα στη Ζυρίχη, όπου βρίσκονται τα δύο τρίτα των ελβετικών διανομέων και εταιρειών παραγωγής. Είναι, επομένως, σημαντικό να δώσουμε στις ελβετικές ταινίες μια μεγάλη σκηνή και να φέρουμε τις ταινίες στο επίκεντρο της συζήτησης», εξηγεί ο Christian Jungen.

«Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που θα φιλοξενήσουμε δώδεκα παγκόσμιες πρεμιέρες ελβετικών ταινιών στο ZFF. Οι ελβετικές δημιουργικές ταινίες βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο, και ανυπομονούμε να δούμε πώς θα γίνουν δεκτές στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον του διαγωνισμού ταινιών μυθοπλασίας το οικογενειακό δράμα “WHEN WE WERE SISTERS” της Lisa Brühlmann και το “LES COURAGEUX” της Jasmin Gordon, που δείχνει τη φτώχεια στην πλούσια Ελβετία».

Ελβετικές παγκόσμιες πρεμιέρες:

LANDESVERRÄTER του Michael Krummenacher

του Michael Krummenacher WHEN WE WERE SISTERS της Lisa Brühlmann

της Lisa Brühlmann HOME IS THE OCEAN της Livia Vonaesch

της Livia Vonaesch STEALING GIANTS των Karl Ammann και Laurin Merz

των Karl Ammann και Laurin Merz FRIEDAS FALL της Maria Brendle

της Maria Brendle AIMING HIGH – A RACE AGAINST THE LIMITS των Flavio Gerber και Alun Meyerhans

των Flavio Gerber και Alun Meyerhans TYPISCH EMIL του Phil Meyer

του Phil Meyer WISDOM OF HAPPINESS των Philip Delaquis και Barbara Miller

των Philip Delaquis και Barbara Miller IM SCHATTEN DER TRÄUME του Martin Witz

