Περιοδεία Σι Τζιπίνγκ στη ΝΑ Ασία: Μέτωπο κατά των δασμών ενώ πέφτουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης για τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας

H αντιπαράθεση για τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας που χαρακτηριζόταν από το Πεκίνο εστία έντασης τόσο με το Βιετνάμ όσο και τη Μαλαισία, μοιάζει να περνά στο παρελθόν, καθώς ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ περιοδεύει τη Νοτιοανατολική Ασία για τη «διάσωση του ελεύθερου εμπορίου» από τους αμερικανικούς δασμούς.

Τη Δευτέρα, τον υποδέχτηκε στο Ανόι με μεγαλοπρέπεια ο Πρόεδρος του Βιετνάμ Luong Cuong. Ο Σι υποσχέθηκε μεγαλύτερη πρόσβαση για τις βιετναμέζικες αγροτικές εξαγωγές στην Κίνα. «Ως δικαιούχοι της οικονομικής παγκοσμιοποίησης, τόσο η Κίνα όσο και το Βιετνάμ θα πρέπει να αντιταχθούν από κοινού σε μονομερείς ενέργειες εκφοβισμού, να υποστηρίξουν το παγκόσμιο σύστημα ελεύθερου εμπορίου και να διατηρήσουν σταθερές τις παγκόσμιες βιομηχανικές και εφοδιαστικές αλυσίδες», τονίζεται.

