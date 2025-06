Παρίσι: Πώς ξέσπασαν τα επεισόδια που αμαύρωσαν την ιστορική νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν – Βανδαλισμοί και λεηλασίες

Νύχτα τρόμου στο Παρίσι και άλλες πόλεις της Γαλλίας, μετά την ιστορική κατάκτηση του Champions League από την Παρί-Σεν Ζερμέν. Οι πανηγυρισμοί κατέληξαν σε βανδαλισμούς και βίαιες συγκρούσεις μεταξύ οπαδών και της αστυνομίας. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ένας αστυνομικός δέχθηκε φωτοβολίδα στο μάτι και νοσηλεύεται σε τεχνητό κώμα. Τουλάχιστον 200 είναι οι τραυματίες, ενώ συνελήφθησαν περισσότερα από 550 άτομα.

Μετά τους πανηγυρισμούς το απόλυτο χάος. Το Παρίσι μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη όταν οι εορτασμοί για την νίκη της Παρι Σαν Ζερμέν επί της Ιντερ Μίλαν εξελίχθηκαν σε βίαια επεισόδια.

Εν μέσω της αναταραχής, ένας άνδρας έχασε την ζωή του όταν τον παρέσυρε αυτοκίνητο στο κέντρο του Παρισιού, ενώ ένας 17χρονος μαχαιρώθηκε θανάσιμα στην Πόλη Νταξ κοντά στη Γκρενόμπλ.

Ανεξέλεγκτοι οπαδοί έκαναν ρίψεις πυροτεχνημάτων, πυρπόλησαν αυτοκίνητα, ενώ στην εμβληματική λεωφόρο των Ιλισίων Πεδίων, ορδές λεηλάτησαν καταστήματα πολυτελών οίκων μόδας.

Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών και επιστράτευσαν οχήματα ρίψης νερού για να τεθεί υπό έλεγχο το πλήθος.

Η περιοχή Παρκ ντε Πρενς, που είναι και η ιστορική έδρα της Παρί Σεν Ζερμέν, έγινε πεδίο ταραχών με πυρπολήσεις οχημάτων.

CHAOS IN FRANCE: two dead, 500+ arrested as Champions League celebrations turn violent



On the Champs-Elysees in Paris, celebrations spiraled into riots — bus shelters were smashed and projectiles were thrown as riot police responded with tear gas and water cannons.



