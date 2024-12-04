Υπουργείο Ανάπτυξης: Νέα λίστα 671 προϊόντων στα σούπερ μάρκετ με μείωση τιμής έως 24%

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Υπουργείο Ανάπτυξης: Νέα λίστα 671 προϊόντων στα σούπερ μάρκετ με μείωση τιμής έως 24%

Ανανεωμένη λίστα με τους 671 κωδικούς προϊόντων που έχουν ενταχθεί έως τώρα στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ από 5% έως 24% ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός στόχος της πρωτοβουλία ήταν να ενταχθούν σε αυτήν τουλάχιστον 600 κωδικοί προϊόντων.

Σημειώνεται ότι στη νέα λίστα, συμπεριλαμβάνεται η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της μειωμένης τιμής, διευκολύνοντας έτσι τους καταναλωτές στις επιλογές τους.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΙΜΗΣ

(τελευταία ενημέρωση: 03/12/2024)

Εμπορική Ονομασία Προμηθευτή (για επώνυμα προϊόντα) ή PLΕπωνυμία προϊόντοςΑριθμός κωδικώνΠοσοστιαία μείωση τιμής ραφιούΗμερομηνία εφαρμογής
ALFA-ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗALFA Πίτες-σφολιάτες και συναφή85% έως 10%01/11/2024
ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕΚαφές (διάφορες γεύσεις)28%05/11/2024
ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕΦΡΕΣΚΟ ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ ARLA LIGHT 16% 200G18%05/11/2024
ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕΠΟΥΤΙΓΚΑ/ΚΡΕΜΑ ARLA PROTEIN (διάφορες γεύσεις)310%19/11/2024
ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑ ARLA PROTEIN (ΣΟΚ.)38%19/11/2024
BARILLA HELLASΚριθαράκι MISKO (διάφορες συσκευασίες)67% έως 12%21/10/2024
BARILLA HELLASΜακαρόνια MISKO (διάφορες συσκευασίες)155% έως 7%23/10/2024
BEIERSDORF HELLASLIPOSAN (διάφορες συσκευασίες)47%21/10/2024
BEIERSDORF HELLASHansaplast (διάφορες συσκευασίες)27%21/10/2024
COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕΦρουτοποτό FRULITE (διάφορες συσκευασίες)98%03/12/2024
COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕCOCA COLA ZERO ΧΩΡΙΣ ΚΑΦΕΙΝΗ (διάφορες συσκευασίες)26%03/12/2024
COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕΓΚΑΖΟΖΑ SPRITE ZERO (διάφορες συσκευασίες)36%03/12/2024
COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕΑΝΑΨYKΤΙΚΟ SCHWEPPES PINK GRAPEFRUIT26%03/12/2024
COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕΙΣΟΤΟΝΙΚΟ ΠΟΤΟ POWERADE312%03/12/2024
COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕΠΑΤΑΤΑΚΙΑ TSAKIRIS ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ26%03/12/2024
COLGATE PALMOLIVESOFLAN ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 900ML 15%21/10/2024
COLGATE PALMOLIVEΜΑΛΑΚΤΙΚΟ SOUPLINE (διάφορες συσκευασίες)812%-14%19/11/2024
COLGATE PALMOLIVEAJAX ΑΣΠΡΟΣ ΣΙΦΟΥΝΑΣ 1LT          25%21/10/2024
COLGATE PALMOLIVEΥΓΡ.ΠΙΑΤΩΝ PALMOLIVE EXOT.ORC.675ML18%05/11/2024
COLGATE PALMOLIVEΟΔ/ΜΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη)25% έως 8%21/10/2024
COLGATE PALMOLIVEΟΔ/ΤΣΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη)45% έως 8%21/10/2024
COLGATE PALMOLIVEΣΤΟΜ/ΚΟ ΔΙΑ/ΜΑ PERIOGARD ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΥΛΩΝ 400ml15%21/10/2024
CONDITOΚέτσαπ, μαγιονέζα210% έως 14%01/11/2024
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.CAJOLINE (διάφορες συσκευασίες)255%14/10/2024
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.ΟΜΟ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 65 ΠΛ18%05/11/2024
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX (διάφορες συσκευασίες)87%14/10/2024
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ DOVE (διάφορες συσκευασίες)147% έως 9%05/11/2024
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.AIM ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ46%14/10/2024
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.AXE STICK67%14/10/2024
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.ULTREX ΣΑΜΠΟΥΑΝ45%14/10/2024
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.HELLMANNS ΣΑΛΤΣΕΣ105%14/10/2024
ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.ZWAN LUNCHEON MEAT38%14/10/2024
ELBISCO AEΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΒΟΣΙΝΑΚΗ35% έως 7%05/11/2024
ELBISCO AEΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΒΟΣΙΝΑΚΗ57%29/10/2024
ELBISCO AEΚΕΙΚ, ΤΡΙΜΑ ΦΡΥΓΑΝΙΑΣ, ΜΑΓΙΑ45% έως 8%05/11/2024
EURIMACΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΒΕΛ (διάφορες συσκευασίες)57%29/10/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.GOUDA ΦΕΤΕΣ NOYNOY 340GR110% έως 18%29/10/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.ΚΡΕΜΕΣ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες συσκευασίες)96%29/10/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ ΝΟΥΝΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 300G16%05/11/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.ΝΟΥΝΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ36%29/10/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.MILNER ΣΕ ΦΕΤΕΣ 300GR110% έως 17%29/10/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες μορφές και συσκευασίες)86% έως 12%29/10/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΝΟΥΝΟΥ25% έως 8%29/10/2024
JACOBS DOUWE EGBERTSΚΑΦΕΣ (διάφορες συσκευασίες)35% έως 8%29/10/2024
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣΣαμπουάν, αφρόλουτρα και συναφή175% έως 10%23/10/2024
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣΟΔΟΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ LISTERINE (διάφορες συσκευασίες)45% έως 10%22/10/2024
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣΤΑΜΠΟΝ Ο.Β.15% έως 8%23/10/2024
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣDUCK TOTAL ACTION GEL 750ML249% έως 50%19/11/2024
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣPRONTO GLORY ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (διάφορες συσκευασίες)317%19/11/2024
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣPRONTO ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ & ΕΠΙΠΛΑ (διάφορες συσκευασίες)316%19/11/2024
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣGLORY ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΑΠΟΥΝΙ216%19/11/2024
HALEON ΕΛΛΑΣCOREGA POWER MAX15% έως 15%14/10/2024
LEADER AEΡΟΦΗΜΑΤΑ HIPRO/ALPRO45% έως 20%23/10/2024
LOREAL HELLASΣΑΜΠΟΥΑΝ FRUCTIS (διάφορες συσκευασίες)67%05/11/2024
MARS HELLASBEN’S ΡΥΖΙ (διάφορες συσκευασίες)45%01/11/2024
MARS HELLASWHISKAS/PERFECT FIT/PEDIGREE/DENTASTIX τροφές για γάτες και σκύλους108%05/11/2024
MONDELEZΤΥΡΙ COTTAGE CHEESE/PHILADELPHEIA38% έως 10%01/11/2024
MONDELEZΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΣΑΝ 7 DAYS58% Έως 20%01/11/2024
NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΤΡΟΦΗ ΓΑΤΑΣ GOURMEM REVELATIONS38% έως 11%03/12/2024
NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΥΓΡΗ ΤΡΟΦΗ ΓΑΤΑΣ PURINA36% έως 11%04/12/2024
NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΚρέμα βρεφικής ηλικίας GERBER26%12/03/2024
NUMIL HELLAS A.EAPTAMIL 1 400GR (όλες οι ηλικίες)35%24/10/2024
NUMIL HELLAS A.EHIPRO PUDDING (διάφορες γεύσεις)37%24/10/2024
NUMIL HELLAS A.EALPRO ΦΥΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΣΟΓΙΑΣ25%24/10/2024
NUTRIA Α.Ε.ΙΩΝΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΛΑΣΙΚΟ  213%25/11/2024
NUTRIA Α.Ε.ΙΩΝΙΣ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ313%25/11/2024
PEPSICO HELLAS ABEEΣΝΑΚ LAY’S310%06/11/2024
PEPSICO HELLAS ABEEΔΡΑΚΟΥΛΙΝΙΑ CHEETOS 100G19%06/11/2024
PEPSICO HELLAS ABEEΠΑΤΑΤΑΚΙΑ LAY’S210%06/11/2024
PEPSICO HELLAS ABEEΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ/ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΗΒΗ311%06/11/2024
PESCANOVA HELLASΣΟΛΟΜΟΣ ΦΙΛΕΤΟ PESCANOVA15% έως 8%05/11/2024
PESCANOVA HELLASΡΟΔΕΛΕΣ ΘΡΑΨΑΛΟΥ ΠΑΝΕ PESCANOVA CAPRITSOS 400G18%12/11/2024
PESCANOVA HELLASΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΠΑΝΕ PESCANOVA 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 250G18%12/11/2024
PESCANOVA HELLASΓΑΡΙΔΕΣ PESCANOVA ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΝΔΟΕΙΡΗΝΙΚΟΥ 350G18%12/11/2024
PESCANOVA HELLASΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ PESCANOVA 310G18%12/11/2024
PESCANOVA HELLASΓΑΡΙΔΕΣ ΠΑΝΕ PESCANOVA 240G18%12/11/2024
PESCANOVA HELLASFISH STICKS PESCANOVA 450G118%12/11/2024
PESCANOVA HELLASΚΡΟΚΕΤΕΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ PESKITOS 320G118%12/11/2024
PESCANOVA HELLASFISH STICKS PESCANOVA ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 300G118%12/11/2024
PESCANOVA HELLASPESCANOVA ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΜΕ ΤΡΑΓΑΝΟ ΠΑΝΑΡΙΣΜΑ ΚΤΨ 250G113%08/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.ΜΑΝΤΗΛΙΑ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ (διάφορες συσκευασίες)210% έως 12%05/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.ΔΙΣΚΟΙ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ SETTE210%26/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.MY SOFT ΜΠΑΤΟΝΕΤΤΕΣ (διάφορες συσκευασίες)311%05/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.MY SOFT ΒΑΜΒΑΚΙ (διάφορες συσκευασίες)312%05/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.ΒΑΜΒΑΚΙ SEPTONA ECOLIFE 100G18%19/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.FEEL GOOD ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ211%05/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.FEEL GOOD ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ (διάφορες συσκευασίες)811%05/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ SEPTONA47%19/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ SEPTONA (διάφορες συσκευασίες)48%19/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.YΠΟΣΕΝΤΟΝΑ SETTE25%26/11/2024
TOTTISΓΛΥΚΑ SERENATA/AMARETTI/KOUKOUROUKOU85% έως 7%01/11/2024
TOTTISΚΡΟΥΑΣΑΝ BINGO25% έως 6%05/11/2024
UPFIELD HELLASALTIS Ελαιόλαδο (διάφορες κατηγορίες και συσκευασίες)55% έως 8%14/10/2024
ΑΛΦΑ ΓΕΥΣΗ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΑΒΕΕΤαραμοσαλάτες/αλοιφές/τζατζίκι και συναφή ΑΛΦΑ148%19/11/2024
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣΚοτόπουλο, μέρη κοτόπουλου και παρασκευάσματα από κοτόπουλο (διάφορες συσκευασίες) ΠΙΝΔΟΣ108%19/11/2024
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣΑΣΠΡΑΔΙ ΑΥΓΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΑΥΓΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 485ML18%19/11/2024
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣΑΥΓΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ LARGE 63-73G 6ΤΕΜ18%19/11/2024
ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΕREGINA GREEN ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 310ΓΡ124%23/10/2024
ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε.ΧΥΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΡΟΔΙ 250ML111%12/11/2024
ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε.ΧΥΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (διάφοροι) 1L511%12/11/2024
ΓΙΩΤΗΣΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1Κ/1219% έως 15%16/10/2024
ΓΙΩΤΗΣΓΙΩΤΗΣ SWEET&BALANCE ΣΟΚΟΛΑΤΑ18%1/11/2024
ΓΙΩΤΗΣΖΑΧΑΡΗ FYTRO27%05/11/2024
ΓΙΩΤΗΣΖΑΧΑΡΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ 500 ΓΡ18%01/11/2024
ΓΙΩΤΗΣΠΙΤΟΥΡΟ ΒΡΟΜΗΣ FYTRO 500G17%05/11/2024
ΓΙΩΤΗΣΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗΣ38%1/11/2024
ΓΙΩΤΗΣΚΡΕΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ38%1/11/2024
ΓΙΩΤΗΣΚΡΕΜΑ ΚΑΡΑΜΕΛΕ18%1/11/2024
ΓΙΩΤΗΣΝΙΣΕΣΤΕΣ ΑΝΘΟΣ17%05/11/2024
ΔΕΛΤΑΓΑΛΑ ΜΙΛΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ75% έως 8%05/11/2024
ΔΕΛΤΑΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ28%01/11/2024
ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.ΤΥΡΙ ΔΩΔΩΝΗ ΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ (διάφορες συσκευασίες)67%12/11/2024
ION A.E.ΙΟΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 100G19% έως 11%12/11/2024
ION A.E.ION KAKAO 125G17% έως 10%12/11/2024
ΚΥΚΝΟΣΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ115% έως 16%16/10/2024
ΕΛΓΕΚΑSUNSWEET ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ17% έως 10%14/10/2024
ΕΛΓΕΚΑMINI BABYBEL  17% έως 10%14/10/2024
ΕΛΓΕΚΑLA VACHE QUI RIT57% έως 10%14/10/2024
ΕΛΓΕΚΑFERRERO KINDER57% έως 10%14/10/2024
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΝΟ27%05/11/2024
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗ ΕΛΑΦΡΥ 1,5% ΛΙΠ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ 1L18%05/11/2024
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕΕΠΙΔΟΡΠΙΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ108%05/11/2024
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΗΛΟ 1ΛΤ18%05/11/2024
ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΕΥΡΗΚΑ/TOPINE (διάφορες συσκευασίες)115% έως 8%05/11/2024
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ ΙΚΕΞΙΔΙ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑ PAN48%05/11/2024
ΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΚΡΕΜΑ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (διάφορες συσκευασίες)310%19/11/2024
ΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ210%19/11/2024
ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Κ Ε AΒΕΕ ΚΑΛΑΣΑΛΑΤΙ (διάφορες συσκευασίες)310%05/11/2024
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΣΕΛΗΣ/ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ55% έως 8%05/11/2024
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣΠΑΞΙΜΑΔΙ ΠΑΞΑΜΑΣ ΧΑΡΟΥΠΙ 400G17%05/11/2024
ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ15%15/10/2024
ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΙΣΙΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΕΣ75%15/10/2024
ΚΟΡΕ Α.Ε.ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΡΥΣΕΛΙΑ27%05/11/2024
ΚΟΡΕ Α.Ε.ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΚΟΡΗ 1Λ17%05/11/2024
ΚΟΡΕ Α.Ε.ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ27% έως 9%05/11/2024
ΚΟΡΕ Α.Ε.ΤΟΜΑΤΑ ΓΚΡΕΚΑ ΨΙΛΟΚOMMENH ΜΕΤ 400G17%05/11/2024
ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕΓΙΑΟΥΡΤΙ ΚΡΙ ΚΡΙ27%12/11/2024
ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΚΡΙ ΚΡΙ511%12/11/2024
ΛΙΩΣΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΠΑΛΛΗ ΙΚΕΡΥΖΟΓΑΛΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ 180G113%19/11/2024
ΛΙΩΣΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΠΑΛΛΗ ΙΚΕΚΡΕΜΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ ΒΑΝΙΛΙΑ 180G113%19/11/2024
ΜΕΓΑ Α.Ε.ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ FRESΗ (διάφορες συσκευασίες)48%05/11/2024
ΜΕΓΑ Α.Ε.ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ SANI FRESH MAXI PLUS 15T18%05/11/2024
ΜΕΓΑ Α.Ε.ΥΓΡΟΜΑΝΤΗΛΑ WET HANKIES (διάφορες συσκευασίες)58%05/11/2024
ΜΕΓΑ Α.Ε.ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΕΓΑ27%05/11/2024
ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣΖΥΜΑΡΙΚΑ MELISSA (διάφορες συσκευασίες)166% έως 12%01/11/2024
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ (3×200 gr) – πλήρες και light25%11/11/2024
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕΒΓΑΛ 900gr15%11/11/2024
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.ΜΕΒΓΑΛ ΡΥΖΟΓΑΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ17%12/11/2024
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.ΓΙΑΟΥΡ ΜΕΒΓΑΛ ΕΛΑΦΡ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ 220ΓΡ.17%12/11/2024
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.ΞΙΝΟΓΑΛΟ ΜΕΒΓΑΛ 500ML17%12/11/2024
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.ΖΕΛΕ RECOR ΚΕΡΑΣΙ /ΦΡΑΟΥΛΑ37%12/11/2024
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΜΕΒΓΑΛ ΣΕ ΑΛΜΗ 800G16%12/11/2024
ΜΙΝΕΡΒΑΧΩΡΙΟ ΞΙΔΙ ΚΟΚΚΙΝΟ15% έως 8%14/10/2024
ΜΙΝΕΡΒΑNΙΚΗ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ35% έως 8%14/10/2024
ΜΙΝΕΡΒΑΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΦΑΣΤ SOFT15% έως 8%14/10/2024
ΜΙΝΕΡΒΑΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΩΡΙΟ47% Έως 10%05/11/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕΜΠΑΜΙΕΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ 750G113%03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕΣΑΛΑΤΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 450G113%03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕΑΓΚΙΝΑΡΕΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 750G113%03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕΧΟΡΤΑ ΡΑΔΙΚΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 600G113%03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΦΕΤΕΣ 450G113%03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 750G113%10/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕΑΝΑΜΙΚΤΗ ΣΑΛΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 450G113%03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 750G113%03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕΦΑΣΟΛΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΧΑΝΤΡΕΣ 600G113%03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕΒΙΔΕΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ & ΚΑΡΟΤΟ 750G113% έως 15%03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕΠΕΝΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΙΤ. & ΒΑΣΙΛΙΚΟ 750ΓΡ.113% έως 15%03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕΠΕΝΕΣ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ 750ΓΡ.113% έως 15%03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕΦΥΛΛΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ / ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΚΟ/ ΣΟΥΣΑΜΙΝΙΑ/ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ / ΡΟΛΙΝΙΑ ΧΡΥΣΗ ΖΥΜΗ513%03/12/2024
ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1KG ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ210% Έως 12%01/11/2024
ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΕΝΙΑΕΛΑΙΟΛΑΔΟ XENIA (διάφορες συσκευασίες)55% έως 6%05/11/2024
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.ΧΑΛΒΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ (διάφορες συσκευασίες)38%12/11/2024
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.TAXINI ΟΛΥΜΠΟΣ (διάφορες συσκευασίες)48%12/11/2024
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΟΛΥΜΠΟΣ SUPERSPREAD29%12/11/2024
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΤΟΝΟΥ GEISHA212%05/11/2024
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΡΥΖΙ BALI212%05/11/2024
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣORAL B ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (διάφορες συσκευασίες)36% έως 8%15/10/2024
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣPAMPERS ACTIVE BABY96% έως 10%15/10/2024
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣALWAYS ULTRA312%1/11/2024
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣARIEL (Διάφορες συσκευασίες)136% έως 8%1/11/2024
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣFAIRY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ313% έως 15%15/11/2024
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣLENOR ΕΝΙΣΧ.ΑΡΩΜ UNSTOPPABLE FRESH 140G110%26/11/2024
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ SANITAS (διάφορες συσκευασίες)310%26/11/2024
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.ΧΑΡΤΙ SANITAS BAKE410%26/11/2024
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.SANITAS ΑΝΤΙΚ/ΚΟ Χ.&ΑΛ/ΧΑΡΤΟ110%26/11/2024
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ FINO510%26/11/2024
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.ΚΟΛΩΝΙΑ ΜΥΡΤΩ ΛΕΜΟΝΙ 200ML18%26/11/2024
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ B.U. /ELODE147% έως 8%26/11/2024
ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε.ΓΛΥΚΑ, ΚΡΟΥΣΑΝ,ΚΕΙΚ ΣΤΕΡΓΙΟΥ47%05/11/2024
ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΚΩΝ & ΣΙΑ ΟΕΞΙΔΙ/ΜΗΛΟΞΙΔΟ ΠΑΡΟΣ38% έως 9%12/11/2024
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ Ν ΑΒΕΕΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ «ΤΟ ΜΑΝΝΑ»48%05/11/2024
ΦΑΙΔΩΝ Α.Ε.ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΦΑΙΔΩΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ 400G16%19/11/2024
ΦΑΙΔΩΝ Α.Ε.ΜΟΥΣΤΟΚΟΥΛΟΥΡΑ ΦΑΙΔΩΝ 400G16%19/11/2024
ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε.ΤΑΧΙΝΙ ΚΑΙ ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ (διάφορες συσκευασίες)86% έως 10%01/11/2024
ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε.ΧΑΛΒΑΣ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ214%05/11/2024
ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.GREEN COLA PET 4Χ500ML111%02/11/2024
ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ ΖΑΓΟΡΙ ΛΕΜΟΝΙ ΚΟΥΤΙ 6Χ330ML110%02/11/2024
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