Υπ. Οικονομικών: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλή ΑΕΠ σε όλη την Ευρώπη

Στοιχεία για το 2023 που αναφέρονται (α) στο πραγματικό κατά κεφαλή ΑΕΠ (Real GDP per capita) και (β) στο κατά κεφαλή ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (GDP per capita in PPS) δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που γνωστοποιεί σε ενημερωτικό του σημείωμα το υπουργείο Οικονομικών.

Σε ότι αφορά το πρώτο μέγεθος (πραγματικό κατά κεφαλή ΑΕΠ), αυτό λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό και για το 2023 εμφανίζει την Ελλάδα πρωταθλήτρια αύξησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση με επίδοση 2,5% (από 18690 ευρώ το 2022 σε 19150 ευρώ το 2023 σε σταθερές τιμές 2010). Την ίδια χρονιά, το κατά κεφαλή πραγματικό εισόδημα στη Ευρωπαϊκή Ένωση έμεινε στάσιμο (κατ’ ακρίβεια σημείωση οριακή μείωση).

Συνολικά, την περίοδο 2019-2023 το πραγματικό κατά κεφαλή διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα αυξάνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (2,1% έναντι 1%), την δε περίοδο που ακολούθησε το ξέσπασμα της πανδημίας (2021-2023) η διαφορά είναι ακόμα μεγαλύτερη (5,9% μέση αύξηση στην Ελλάδα έναντι 3,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Σε όρους συνολικής (σωρευτικής) αύξησης, την περίοδο 2019-2023 το πραγματικό ελληνικό κατά κεφαλή ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά 9,9%, ποσοστό υπερδιπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4,8%). Σε ότι δε αφορά τα τελευταία τρία χρόνια (2021-2023), που ακολούθησαν την χρονιά που ξέσπασε η πανδημία (2020), η σωρευτική αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλή εισοδήματος στην Ελλάδα βρίσκεται στο εντυπωσιακό 18,6% (τρίτη υψηλότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση), ποσοστό και πάλι υπερδιπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (9,4%).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Η διαφορά των θετικών επιδόσεων της χώρας μας την τελευταία πενταετία βρίσκονται σε απόλυτη αντιδιαστολή με τις εξαιρετικά αρνητικές επιδόσεις της χώρας μας κατά την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2015-2018, η Ελλάδα ήταν προτελευταία στην αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλή εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, με μέση ετήσια αύξηση 0,9%, έναντι υπερδιπλάσιου ποσοστού (1,9%) του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σε ότι δε αφορά την σωρευτική αύξηση του κατά κεφαλή εισοδήματος την περίοδο 2015-2018, αυτή ήταν και πάλι η δεύτερη χαμηλότερη στην Ευρώπη των 27 με ποσοστό 3,6%, έναντι υπερδιπλάσιας αύξησης του ευρωπαϊκού μέσου όρου της τάξης του 8,6%. Σε ό,τι αφορά τέλος το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, ο ΣΥΡΙΖΑ το παρέλαβε (στο τέλος του 2014) στο 72 % της ΕΕ και το παρέδωσε το 2019 χαμηλότερο, στο 66 %. Από το 2019 ως το 2023 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης αυξήθηκε στο 67 % παρά το γεγονός ότι μεσολάβησαν η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους και δεν χρειάζονται πολλές επεξηγήσεις. Επί διακυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, το πραγματικό κατά κεφαλή εισόδημα αναπτύσσεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, επί ΣΥΡΙΖΑ συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο. Και βεβαίως, επί Νέας Δημοκρατίας το πραγματικό κατά κεφαλή εισόδημα αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία πέντε χρόνια (εν μέσω πανδημίας, διεθνούς ενεργειακής κρίσης και χαμηλής ευρωπαϊκής οικονομικής ανάπτυξης) με μέση ετήσια αύξηση υπερδιπλάσια από τα χρόνια που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, και τα οποία ήταν χρόνια μεγάλης ευρωπαϊκής ανάπτυξης. Με λίγα λόγια, τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια αύξησης πραγματικού κατά κεφαλή εισοδήματος σε δύσκολους καιρούς, ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ουραγός της Ευρώπης σε χρόνια εύκολα.

Και αυτό συνέβη, γιατί παρά τις μεγάλες, διαδοχικές εξωγενείς κρίσεις, η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει μια αποτελεσματική οικονομική πολιτική, όπως αυτή αποτυπώνεται στην αύξηση απασχόλησης κατά περίπου 367 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας από τον Ιούνιο του 2019 ως τον Δεκέμβριο του 2023, και στην πραγματική αύξηση μισθών στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια κατά 6,1%, με παράλληλη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, της φορολογίας εισοδήματος και της φορολογίας περιουσίας.

Αποτελεί λοιπόν πραγματικά θράσος, αυτοί που με την ανερμάτιστη πολιτική τους έπαιξαν την τύχη της χώρας στα ζάρια, αυτοί που καθήλωσαν την απασχόληση και τα εισοδήματα των Ελληνίδων και των Ελλήνων, αυτοί που καταρράκωσαν το διεθνές κύρος της χώρας, πεπραγμένα για τα οποία αποδοκιμάστηκαν ηχηρά σε διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις να εγκαλούν την κυβέρνηση της προόδου, της ανάπτυξης και της διεθνούς αξιοπιστίας για «θλιβερή πραγματικότητα».

Και επειδή στον ΣΥΡΙΖΑ προφανώς δεν διαβάζουν τους αριθμούς και μιλάνε για «ρεκόρ φορολογικών εσόδων, λόγω της πληθωριστικής αύξησης των φόρων κατανάλωσης», τους πληροφορούμε ότι τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα το 2023 αυξήθηκαν κατά 11,6% (από 55,2 δις σε 61,6 δις το 2023), σε ότι δε αφορά τους φόρους κατανάλωσης, τα μεν έσοδα από ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά 9,2% τα δε έσοδα από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης αυξήθηκαν κατά 0,5%. Την ίδια χρονιά, ο πληθωρισμός ΔΤΚ στην Ελλάδα ήταν 3,5%. Επομένως όποιος θέλει ας κάνει τους υπολογισμούς του! Και κυρίως να κάνουν τους υπολογισμούς τους εκείνοι που με την ανακοίνωσή τους υπενθυμίζουν στους Έλληνες και τις Ελληνίδες ότι με την μείωση φόρων της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, το κράτος εισπράττει περισσότερα έσοδα και σε ονομαστικούς και σε πραγματικούς όρους. Αυτό αποτελεί τον ορισμό της αυξημένης οικονομικής ανάπτυξης, οπότε τους ευχαριστούμε για την έμμεση πλην όμως σαφή παραδοχή της επιτυχημένης οικονομικής μας πολιτικής.

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος