«Καλπάζει» η ακρίβεια: Το γαϊτανάκι σέρνει το λάδι και ακολουθούν φρούτα και λαχανικά

Απαγορευτικές, σε πολλές περιπτώσεις, είναι οι τιμές βασικών καταναλωτικών αγαθών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, που «ψαλιδίζουν» τον μηνιαίο προϋπολογισμό των νοικοκυριών. Αποφασισμένος να τα βάλει με το τέρας της ακρίβειας δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Γαλάτσι.

«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, να τα βάλουμε με το τέρας της ακρίβειας, να πολεμήσουμε εκείνους που πατώντας πάνω σε ένα υπαρκτό παγκόσμιο πρόβλημα εκμεταλλεύονται χρόνιες αδυναμίες της αγοράς και υπερχρεώνουν τους καταναλωτές. Δεν θα ανεχθώ τον πληθωρισμό της απληστίας και έχω πει πολλές φορές ότι το κράτος έχει τη δύναμη, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να βάλει την αγορά σε τάξη και θα το κάνουμε αυτό για να εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα των πολιτών, ειδικά των ασθενέστερων, όπως το κάνουμε συνέχεια» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην κορυφή των αυξήσεων βρέθηκε το ελαιόλαδο με τη τιμή το Δεκέμβριο να αυξάνεται κατά 58,5%. Ακολουθούν τα φρούτα και τα λαχανικά με άνοδο 15% και 14% αντίστοιχα, ψάρια 8,4% και κρέατα με αύξηση 6,5%.

Μάχη με την αισχροκέρδεια δίνει εδώ και μήνες η ΔΙΜΕΑ η οποία το 2023 προχώρησε σε 25.267 ελέγχους επιβάλλοντας 1.865 πρόστιμα συνολικού ύψους13,41 εκατ. ευρώ.

Με σκοπό την πάταξη των φαινομένων αισχροκέρδειας και αδικαιολόγητων ανατιμήσεων η δέσμη μέτρων της κυβέρνησης εστιάζει στην αποκλιμάκωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ σε εταιρίες που πωλούν βρεφικό γάλα με ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιβληθούν αυστηρά πρόστιμα στην περίπτωση που διαπιστωθεί αισχροκέρδεια.

Κ. Σκρέκας: Αδιαμφισβήτητη η είσπραξη των προστίμων

«Η είσπραξη των προστίμων είναι αδιαμφισβήτητη, οι έλεγχοι είναι καθημερινοί και εξονυχιστικοί σε όλο το εύρος της αγοράς και, εάν χρειαστεί, θα ληφθούν επιπλέον μέτρα, για όποιες κατηγορίες προϊόντων διαπιστωθεί ότι οι τιμές τους στην Ελλάδα είναι αδικαιολόγητα υψηλές» δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας.



Το αποτύπωμα των νέων μέτρων της κυβέρνησης θα φανεί το επόμενο διάστημα στο καλάθι των καταναλωτών με πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν μόνιμες μειώσεις τιμών μέχρι και 20%.

Στ. Κασσελάκης: Τα μέτρα της κυβέρνησης είναι too little too late

«Τα μέτρα και οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης είναι όλα too little too late, όταν δεν είναι και ανοιχτή κοροϊδία στον πληθυσμό της χώρας, όπως είναι και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που παρουσίασε» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης.

Σχετική είδηση

Κ. Σκρέκας: Έχει εισπραχθεί ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των προστίμων για την αισχροκέρδεια



Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

TAGS ακρίβειαλάδιπληθωρισμόςτιμές