Η Αργεντινή θα λάβει 42 δισ. δολάρια από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα – «Η χώρα θα αναπτυχθεί όπως ποτέ άλλοτε», διαμηνύει ο Μιλέι

Τρία διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανακοίνωσαν χθες, Παρασκευή νέα στήριξη ύψους 42 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την προβληματική οικονομικά Αργεντινή, με τον πρόεδρο της χώρας, Χαβιέρ Μιλέι να δηλώνει ότι η οικονομία της χώρας θα αναπτυχθεί «όπως ποτέ άλλοτε».

Το ΔΝΤ ενέκρινε ένα νέο τετραετές πρόγραμμα διάσωσης ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε την παροχή 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την οικονομία και η Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (IDB) ανακοίνωσε σχέδια για μια συμφωνία ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ένας μέρος του ποσού αναμένεται να εισρεύσει από την επόμενη εβδομάδα για να βοηθήσει την ταλαιπωρημένη Αργεντινή να υπερασπιστεί το ταλαντευόμενο νόμισμά της, το πέσο.

«Η Αργεντινή θα είναι η χώρα με την ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη για τα επόμενα 30 χρόνια», δήλωσε ο Χαβιέρ Μιλέι σε τηλεοπτικό διάγγελμα, προσθέτοντας ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί «όπως ποτέ άλλοτε».

Ο υπουργός Οικονομικών Λουίς Καπούτο είχε δηλώσει νωρίτερα ότι «εντός 60 ημερών» το Μπουένος Άιρες αναμένει να λάβει 19 δισεκατομμύρια δολάρια από το ΔΝΤ, την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της IDB.

Το ποσό αυτό θα περιλαμβάνει μια «άμεση» πρώτη δόση ύψους 12 δισ. δολαρίων από το ΔΝΤ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού.

Το πρόγραμμα αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις, να προωθήσει την ανάπτυξη και να προσφέρει υψηλότερο βιοτικό επίπεδο στον λαό της Αργεντινής», έγραψε η επικεφαλής του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα στο Χ, χαιρετίζοντας την «εντυπωσιακή πρόοδο του Μιλέι στη σταθεροποίηση της οικονομίας».

