Economist: Τη μεγαλύτερη βελτίωση στο επιχειρηματικό περιβάλλον μεταξύ 82 κρατών σημείωσε η Ελλάδα

Η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη βελτίωση στο επιχειρηματικό περιβάλλον μεταξύ 82 κρατών, στο σχετικό δείκτη του , σημειώνει με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Α. Πατέλης.

Όπως προσθέτει, άνοδος 28 θέσεων, δηλαδή, από τη θέση 62 στη θέση 34 κατά την περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ.

Just in! Greece sees the biggest improvement in the business environment amongst 82 countries according to the latest Economist Intelligence Unit report @TheEIU pic.twitter.com/470xvQNWLJ