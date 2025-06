Ο Τραμπ απέσυρε την υποψηφιότητα του Τζάρεντ Άιζακμαν για την ηγεσία της NASA – Τι συνέβη

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αποσύρει την υποψηφιότητα του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας, Τζάρεντ Άιζακμαν, συνεργάτη του Έλον Μασκ, για την ηγεσία της NASA, λέγοντας ότι έλαβε την απόφαση μετά από μια «εμπεριστατωμένη ανασκόπηση» των «προηγούμενων συνδέσεών» του.

«Μετά από μια εμπεριστατωμένη ανασκόπηση προηγούμενων συνδέσεων, αποσύρω εδώ και τώρα την υποψηφιότητα του Τζάρεντ Άιζακμαν για την ηγεσία της NASA», έγραψε ο Τραμπ αργά το Σάββατο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του. «Σύντομα θα ανακοινώσω έναν νέο υποψήφιο που θα είναι ευθυγραμμισμένος με την αποστολή και θα βάζει την Αμερική πρώτη στο διάστημα.»

Σε απάντηση, ο Άιζακμαν ευχαρίστησε τον Τραμπ και τη Γερουσία, γράφοντας στο X ότι οι τελευταίοι έξι μήνες ήταν «διαφωτιστικοί και, ειλικρινά, λίγο συναρπαστικοί.»

«Ίσως να μην είναι πάντα προφανές μέσα από τον λόγο και την αναταραχή, αλλά υπάρχουν πολλοί ικανοί, αφοσιωμένοι άνθρωποι που αγαπούν αυτή τη χώρα και νοιάζονται βαθιά για την αποστολή», είπε. «Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα κατά τη διάρκεια της ακρόασής μου, όπου οι ηγέτες και από τα δύο κόμματα έδειξαν ότι είναι πρόθυμοι να παλέψουν για τον πιο επιτυχημένο διαστημικό οργανισμό στον κόσμο.»

I am incredibly grateful to President Trump @POTUS, the Senate and all those who supported me throughout this journey. The past six months have been enlightening and, honestly, a bit thrilling. I have gained a much deeper appreciation for the complexities of government and the…