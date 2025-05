Ο φόβος παίρνει νέες μορφές

Το Disney+ αποκαλύπτει το νέο πόστερ και teaser τρέιλερ της σειράς επιστημονικής φαντασίας και τρόμου του FX «Alien: Earth» Η πρεμιέρα αναμένεται το καλοκαίρι του 2025, αποκλειστικά στο Disney+

Το νέο κεφάλαιο στην κινηματογραφική κληρονομιά του «Alien» έρχεται το καλοκαίρι του 2025 μέσα από τη νέα σειρά του FX, «Alien: Earth», που θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο Disney+. Το πρώτο πόστερ και το teaser τρέιλερ μόλις δόθηκαν στη δημοσιότητα, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα τρόμου και έντασης που υπόσχεται η σειρά.

Σε δημιουργία του Noah Hawley, γνωστού για τις σειρές «Fargo» και «Legion», η σειρά εξερευνά μια νέα αφήγηση στο σύμπαν του «Alien». Η ιστορία εκτυλίσσεται το έτος 2120, σε μια Γη όπου πέντε πανίσχυρες εταιρείες – Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic και Threshold – διαμορφώνουν τις τύχες της ανθρωπότητας μέσα από τεχνολογική κυριαρχία και αθέατα συμφέροντα.

Όταν ένα μυστηριώδες διαστημόπλοιο προσγειώνεται στη Γη, μια νεαρή γυναίκα (Sydney Chandler) και μια στρατιωτική μονάδα ανακαλύπτουν κάτι που αλλάζει τα πάντα. Μια θανάσιμη απειλή αποκαλύπτεται – και ο τρόμος, πλέον, δεν είναι κάπου εκεί έξω. Είναι εδώ.

Το καστ της σειράς περιλαμβάνει διεθνώς αναγνωρισμένα ονόματα όπως οι Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille και Moe Bar-El.

Το «Alien: Earth» εντάσσεται σε μια πλούσια συλλογή τίτλων του σύμπαντος «Alien», διαθέσιμων στο Disney+, όπως οι κλασικές ταινίες «Alien: Ο επιβάτης του διαστήματος» (1979), «Aliens: Η επιστροφή» (1986), «Alien 3: Η τελική αναμέτρηση» (1992), «Alien: Η αναγέννηση» (1997), «Alien εναντίον Κυνηγού» (2004), «Alien: Covenant» (2017) και η επερχόμενη κινηματογραφική παραγωγή «Alien: Romulus», όλες διαθέσιμες σε ποιότητα 4Κ.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα με μηνιαία συνδρομή από 9,99 ευρώ, χωρίς κρυφές χρεώσεις και με δυνατότητα ακύρωσης ανά πάσα στιγμή. Οι συνδρομητές έχουν πρόσβαση σε πρωτότυπο περιεχόμενο από τα Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και Star, καθώς και σε σύγχρονες σειρές όπως «Only Murders in the Building», «Dying for Sex», «Καλή Αμερικανική Οικογένεια», «Paradise» και «Το Κλεμμένο Κορίτσι».

Η πλατφόρμα παρέχει εξελιγμένες επιλογές γονικού ελέγχου, επιτρέποντας τη δημιουργία προφίλ με ηλικιακά φίλτρα και PIN προστασίας, εξασφαλίζοντας έτσι μια ασφαλή εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια.

