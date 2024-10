Νέο βίντεο από την εξόντωση του Σινουάρ – Η στιγμή που ισραηλινό άρμα μάχης άνοιξε πυρ

Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις έδωσαν και νέο βίντεο στη δημοσιότητα υποστηρίζοντας ότι η αντίστροφη μέτρηση για την εξόντωση του αρχηγού της Χαμάς, ήταν στις 10 το πρωί της 16ης Οκτωβρίου 2024, όταν εντοπίστηκαν «ύποπτες κινήσεις ατόμων σε ημιερειπωμένο κτίριο» και στρατιώτης από τα Ιπτάμενα «Λιοντάρια», όπως αποκαλείται το 450 Τάγμα Πεζικκού ζήτησε από τον διοικητή του εντολή να ανοίξουν πυρ.

Στο βίντεο φαίνεται τεθωρακισμένο άρμα μάχης τύπου Merkava, να εκτοξεύει βολή, ενώ στρατιώτες πραγματοποιούν έφοδο και «τυχαία έρχονται αντιμέτωποι με τον υπ’ αριθμόν 1 στόχο», Γιαχία Σινουάρ.

IDF taking custody of Sinwar's corpse. He died like a dog, and will be buried like a dog. pic.twitter.com/m2DGLdQUTv